https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/dunyanin-en-zenginleri-listesi-degisti-bayraktar-kardesler-turkiyede-ilk-20ye-girdi-1093681810.html

Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Bayraktar kardeşler Türkiye'de ilk 20'ye girdi

Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Bayraktar kardeşler Türkiye'de ilk 20'ye girdi

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli iş dünyası dergisi Forbes, 'Dünyanın En Zengin İnsanları' listesinde güncellemeye gitti. Yapılan değişiklikle Baykar... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T23:55+0300

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türkiye

selçuk bayraktar

haluk bayraktar

amerika

abd

forbes

zengin

sıralama

elon musk

para

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Forbes, 'Dünyanın En Zengin İnsanları' listesinde değişikliğe giderek Bayraktar kardeşleri Türkiye'de ilk 20'ye aldı.2024 yılında Baykar Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 1.2 milyar dolarlık servetiyle listede yer alırken, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise 1.1 milyar dolarlık servetiyle sıralamaya girmişti. Yeni güncelleme ile birlikte iki ismin de servetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Selçuk Bayraktar, Baykar Teknoloji’deki yüzde 52.5’lik hissesi ile kişisel servetini 1.8 milyar dolara çıkardı ve Türkiye’nin en zengin 15. insanı oldu. Haluk Bayraktar ise şirketin yüzde 47.5’ine sahip olarak servetini 1.6 milyar dolara yükseltti ve Türkiye’nin en zengin 19. ismi olarak listeye girdi.Forbes'un ilk 10 sıralaması (Güncellenmiş)

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selçuk bayraktar, haluk bayraktar, amerika, abd, forbes, zengin, sıralama, elon musk, para