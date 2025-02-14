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Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Bayraktar kardeşler Türkiye'de ilk 20'ye girdi
Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Bayraktar kardeşler Türkiye'de ilk 20'ye girdi
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli iş dünyası dergisi Forbes, 'Dünyanın En Zengin İnsanları' listesinde güncellemeye gitti. Yapılan değişiklikle Baykar... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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Forbes, 'Dünyanın En Zengin İnsanları' listesinde değişikliğe giderek Bayraktar kardeşleri Türkiye'de ilk 20'ye aldı.2024 yılında Baykar Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 1.2 milyar dolarlık servetiyle listede yer alırken, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise 1.1 milyar dolarlık servetiyle sıralamaya girmişti. Yeni güncelleme ile birlikte iki ismin de servetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Selçuk Bayraktar, Baykar Teknoloji’deki yüzde 52.5’lik hissesi ile kişisel servetini 1.8 milyar dolara çıkardı ve Türkiye’nin en zengin 15. insanı oldu. Haluk Bayraktar ise şirketin yüzde 47.5’ine sahip olarak servetini 1.6 milyar dolara yükseltti ve Türkiye’nin en zengin 19. ismi olarak listeye girdi.Forbes'un ilk 10 sıralaması (Güncellenmiş)
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selçuk bayraktar, haluk bayraktar, amerika, abd, forbes, zengin, sıralama, elon musk, para
selçuk bayraktar, haluk bayraktar, amerika, abd, forbes, zengin, sıralama, elon musk, para

Dünyanın en zenginleri listesi değişti: Bayraktar kardeşler Türkiye'de ilk 20'ye girdi

23:55 14.02.2025
© AASelçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli iş dünyası dergisi Forbes, 'Dünyanın En Zengin İnsanları' listesinde güncellemeye gitti. Yapılan değişiklikle Baykar Teknoloji’nin sahibi Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın sıralaması yükseltilerek Türkiye'nin ilk 20 zengini arasına alındı.
Forbes, 'Dünyanın En Zengin İnsanları' listesinde değişikliğe giderek Bayraktar kardeşleri Türkiye'de ilk 20'ye aldı.
2024 yılında Baykar Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 1.2 milyar dolarlık servetiyle listede yer alırken, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise 1.1 milyar dolarlık servetiyle sıralamaya girmişti. Yeni güncelleme ile birlikte iki ismin de servetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Selçuk Bayraktar, Baykar Teknoloji’deki yüzde 52.5’lik hissesi ile kişisel servetini 1.8 milyar dolara çıkardı ve Türkiye’nin en zengin 15. insanı oldu. Haluk Bayraktar ise şirketin yüzde 47.5’ine sahip olarak servetini 1.6 milyar dolara yükseltti ve Türkiye’nin en zengin 19. ismi olarak listeye girdi.

Forbes'un ilk 10 sıralaması (Güncellenmiş)

1.
Elon Musk – 433.9 milyar dolar (Tesla, SpaceX) – ABD
2.
Jeff Bezos – 239.4 milyar dolar (Amazon) – ABD
3.
Mark Zuckerberg – 211.8 milyar dolar (Facebook) – ABD
4.
Larry Ellison – 204.6 milyar dolar (Oracle) – ABD
5.
Bernard Arnault – 181.3 milyar dolar (LVMH) – Fransa
6.
Larry Page – 161.4 milyar dolar (Google) – ABD
7.
Sergey Brin – 154.0 milyar dolar (Google) – ABD
8.
Warren Buffett – 146.2 milyar dolar (Berkshire Hathaway) – ABD
9.
Steve Ballmer – 126.0 milyar dolar (Microsoft) – ABD
10.
Jensen Huang – 120.2 milyar dolar (NVIDIA) – ABD
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