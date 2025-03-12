https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/voleybol-kadinlar-cev-sampiyonlar-liginde-vakifbank-dortlu-finale-yukseldi-1094448020.html

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank Dörtlü Final'e yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank Dörtlü Final'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı VakıfBank, Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Karşılaşmada VakıfBank altın sette üstünlük kurarak... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T20:40+0300

2025-03-12T20:40+0300

2025-03-12T21:57+0300

spor

vakıfbank

vakıfbank kadın voleybol takımı

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094448153_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3864f0c2bc19d445b79662c0d42c0d6e.jpg

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2 Türk ekibi karşı karşıya geldi. İlk sette Fenerbahçe, 25-19 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.İkinci seti sarı-siyahlı takım 25-23 üstün tamamlayarak durumu 1-1 yaptı.Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette VakıfBank seti 25-20 önde tamamlayarak 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın dördüncü setini VakıfBank 26-24 önde bitirdi ve skoru 3-1'e getirerek mücadeleyi altın sete taşıdı.Altın sete iyi başlayan Fenerbahçe 6-2 öne geçse de moladan sonra toparlanan VakıfBank, 15-11'lik skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.VakıfBank bu sonuçla İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/super-ligde-2-derbinin-tarihi-aciklandi-1094438086.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vakıfbank, vakıfbank kadın voleybol takımı, son dakika