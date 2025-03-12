https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/voleybol-kadinlar-cev-sampiyonlar-liginde-vakifbank-dortlu-finale-yukseldi-1094448020.html
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank Dörtlü Final'e yükseldi
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank Dörtlü Final'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı VakıfBank, Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Karşılaşmada VakıfBank altın sette üstünlük kurarak... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T20:40+0300
2025-03-12T20:40+0300
2025-03-12T21:57+0300
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2 Türk ekibi karşı karşıya geldi. İlk sette Fenerbahçe, 25-19 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.İkinci seti sarı-siyahlı takım 25-23 üstün tamamlayarak durumu 1-1 yaptı.Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette VakıfBank seti 25-20 önde tamamlayarak 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın dördüncü setini VakıfBank 26-24 önde bitirdi ve skoru 3-1'e getirerek mücadeleyi altın sete taşıdı.Altın sete iyi başlayan Fenerbahçe 6-2 öne geçse de moladan sonra toparlanan VakıfBank, 15-11'lik skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.VakıfBank bu sonuçla İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/super-ligde-2-derbinin-tarihi-aciklandi-1094438086.html
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vakıfbank, vakıfbank kadın voleybol takımı, son dakika
vakıfbank, vakıfbank kadın voleybol takımı, son dakika
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank Dörtlü Final'e yükseldi
20:40 12.03.2025 (güncellendi: 21:57 12.03.2025)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı VakıfBank, Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Karşılaşmada VakıfBank altın sette üstünlük kurarak Dörtlü Final'e yükseldi.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2 Türk ekibi karşı karşıya geldi. İlk sette Fenerbahçe, 25-19 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.
İkinci seti sarı-siyahlı takım 25-23 üstün tamamlayarak durumu 1-1 yaptı.Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette VakıfBank seti 25-20 önde tamamlayarak 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın dördüncü setini VakıfBank 26-24 önde bitirdi ve skoru 3-1'e getirerek mücadeleyi altın sete taşıdı.
Altın sete iyi başlayan Fenerbahçe 6-2 öne geçse de moladan sonra toparlanan VakıfBank, 15-11'lik skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.
VakıfBank bu sonuçla İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.