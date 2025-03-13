https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turk-heyeti-suriyede-fidan-guler-ve-kalin-samda-1094489094.html
Türk Heyeti Suriye'de: Fidan, Güler ve Kalın Şam'da
Türk Heyeti Suriye'de: Fidan, Güler ve Kalın Şam'da
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T18:38+0300
2025-03-13T18:38+0300
2025-03-13T18:38+0300
türki̇ye
şam
suriye
suriye hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
suriye muhalefeti
suriye krizi
suriye devlet başkanlığı
kuzey suriye
ahmed hüseyin el-şara
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’a gitti.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk heyetinin Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgesel sorunlara çözüm bulunması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Heyetin temaslarında, güvenlik, terörle mücadele, sınır sorunları ve bölgesel istikrar gibi konuların ele alınması öngörülüyor. Ziyaret, Türkiye ile Suriye arasında son yıllarda gerilen ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çabaların bir parçası olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/suriyede-tarihi-adim-sdg-devlet-kurumlarina-katilacak-1094367253.html
türki̇ye
şam
suriye
kuzey suriye
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şam, suriye, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, kuzey suriye, ahmed hüseyin el-şara, ahmet şara, hakan fidan, i̇brahim kalın, yaşar güler
Türk Heyeti Suriye'de: Fidan, Güler ve Kalın Şam'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Türk heyetinin ziyareti kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’a gitti.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk heyetinin Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgesel sorunlara çözüm bulunması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Heyetin temaslarında, güvenlik, terörle mücadele, sınır sorunları ve bölgesel istikrar gibi konuların ele alınması öngörülüyor. Ziyaret, Türkiye ile Suriye arasında son yıllarda gerilen ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çabaların bir parçası olarak görülüyor.