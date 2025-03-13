https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turk-heyeti-suriyede-fidan-guler-ve-kalin-samda-1094489094.html

Türk Heyeti Suriye'de: Fidan, Güler ve Kalın Şam'da

Türk Heyeti Suriye'de: Fidan, Güler ve Kalın Şam'da

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T18:38+0300

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türki̇ye

şam

suriye

suriye hükümeti

demokratik suriye güçleri (dsg)

suriye muhalefeti

suriye krizi

suriye devlet başkanlığı

kuzey suriye

ahmed hüseyin el-şara

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’a gitti.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk heyetinin Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgesel sorunlara çözüm bulunması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Heyetin temaslarında, güvenlik, terörle mücadele, sınır sorunları ve bölgesel istikrar gibi konuların ele alınması öngörülüyor. Ziyaret, Türkiye ile Suriye arasında son yıllarda gerilen ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çabaların bir parçası olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/suriyede-tarihi-adim-sdg-devlet-kurumlarina-katilacak-1094367253.html

türki̇ye

şam

suriye

kuzey suriye

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Sputnik Türkiye

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