https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turk-heyeti-samda-fidan-guler-ve-kalin-suriye-devlet-baskani-sarayla-gorustu-1094492282.html
Türk Heyeti Şam'da: Fidan, Güler ve Kalın, Suriye Devlet Başkanı Şara'yla görüştü
Türk Heyeti Şam'da: Fidan, Güler ve Kalın, Suriye Devlet Başkanı Şara'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T20:42+0300
2025-03-13T20:42+0300
2025-03-13T20:42+0300
türki̇ye
hakan fidan
i̇brahim kalın
suriye
milli savunma bakanı
ahmet şara
diplomasi
şam
yaşar güler
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Türk heyeti, iki ülke arasındaki bölgesel güvenlik ve terörle mücadele gibi konuları ele almak üzere Suriye’deki üst düzey yetkililerle bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdikleri ziyarette Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. İki ülke arasında bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve siyasi çözüm süreci gibi konular ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turk-heyeti-suriyede-fidan-guler-ve-kalin-samda-1094489094.html
türki̇ye
suriye
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hakan fidan, i̇brahim kalın, suriye, milli savunma bakanı, ahmet şara, diplomasi, şam, yaşar güler
hakan fidan, i̇brahim kalın, suriye, milli savunma bakanı, ahmet şara, diplomasi, şam, yaşar güler
Türk Heyeti Şam'da: Fidan, Güler ve Kalın, Suriye Devlet Başkanı Şara'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.
Türk heyeti, iki ülke arasındaki bölgesel güvenlik ve terörle mücadele gibi konuları ele almak üzere Suriye’deki üst düzey yetkililerle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdikleri ziyarette Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. İki ülke arasında bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve siyasi çözüm süreci gibi konular ele alındı.