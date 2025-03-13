https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turk-heyeti-samda-fidan-guler-ve-kalin-suriye-devlet-baskani-sarayla-gorustu-1094492282.html

Türk Heyeti Şam'da: Fidan, Güler ve Kalın, Suriye Devlet Başkanı Şara'yla görüştü

Türk Heyeti Şam'da: Fidan, Güler ve Kalın, Suriye Devlet Başkanı Şara'yla görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T20:42+0300

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türki̇ye

hakan fidan

i̇brahim kalın

suriye

milli savunma bakanı

ahmet şara

diplomasi

şam

yaşar güler

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Türk heyeti, iki ülke arasındaki bölgesel güvenlik ve terörle mücadele gibi konuları ele almak üzere Suriye’deki üst düzey yetkililerle bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdikleri ziyarette Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. İki ülke arasında bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve siyasi çözüm süreci gibi konular ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turk-heyeti-suriyede-fidan-guler-ve-kalin-samda-1094489094.html

türki̇ye

suriye

şam

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hakan fidan, i̇brahim kalın, suriye, milli savunma bakanı, ahmet şara, diplomasi, şam, yaşar güler