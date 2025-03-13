https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/sara-suriye-gecici-anayasa-bildirgesini-imzaladi-1094483307.html
Şara, Suriye'nin geçici anayasa bildirgesini imzaladı
Şara, Suriye'nin geçici anayasa bildirgesini imzaladı
Sputnik Türkiye
Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği bildirgeye imza attı. 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T16:18+0300
2025-03-13T16:18+0300
2025-03-13T16:28+0300
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Suriye Geçici Hükümeti’nin oluşturduğu komite, çalışmalarını tamamlayarak geçici anayasa bildirgesini Şara'ya sundu. Başkent Şam'da yapılan törende, geçici anayasayı hazırlama komitesi üyelerinin yanı sıra Ulusal Diyalog Konferansı üyeleri, Suriye Alimler Birliği Başkanı Üsame Rıfai ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yer aldı.Törende konuşan geçici anayasayı hazırlama komitesi üyesi Suriyeli Dr. Abdulhamid el Avak, bildirgeye ilişkin bilgi verdi. Geçici anayasa bildirgesini teslim alan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bildirgeyi imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/lavrov-ve-fidan-suriye-ve-ukraynadaki-durumu-gorustu-1093476820.html
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Şara, Suriye'nin geçici anayasa bildirgesini imzaladı
16:18 13.03.2025 (güncellendi: 16:28 13.03.2025)
Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği bildirgeye imza attı.
Suriye Geçici Hükümeti’nin oluşturduğu komite, çalışmalarını tamamlayarak geçici anayasa bildirgesini Şara'ya sundu.
Başkent Şam'da yapılan törende, geçici anayasayı hazırlama komitesi üyelerinin yanı sıra Ulusal Diyalog Konferansı üyeleri, Suriye Alimler Birliği Başkanı Üsame Rıfai ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yer aldı.
Törende konuşan geçici anayasayı hazırlama komitesi üyesi Suriyeli Dr. Abdulhamid el Avak, bildirgeye ilişkin bilgi verdi. Geçici anayasa bildirgesini teslim alan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bildirgeyi imzaladı.