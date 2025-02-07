https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/lavrov-ve-fidan-suriye-ve-ukraynadaki-durumu-gorustu-1093476820.html

Lavrov ile Fidan, Suriye ve Ukrayna'daki durumu görüştü

Lavrov ile Fidan, Suriye ve Ukrayna'daki durumu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T20:19+0300

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dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

hakan fidan

telefon görüşmesi

suriye

ukrayna

ortadoğu

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı belirtildi.Açıklamada, “İki ülke liderleri ve bakanları arasında daha önce gerçekleştirilen temasların devamı olarak Suriye ve çevresindeki durum ele alındı. Ortadoğu ve Ukrayna da dahil olmak üzere güncel ikili, bölgesel ve uluslararası konularda yakın temasın sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.Bakanların ayrıca önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temasların programını gözden geçirerek ikili gündemde yer alan bir dizi konuya değindikleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesine yönelik bakanlıklar arası format da dahil olmak üzere atılacak adımların koordine edilmesinin önemini bir kez daha teyit ettikleri kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/suriye-savunma-bakanligindan-ulkedeki-rus-askeri-uslerle-ilgili-aciklama-kalabilirler-1093471360.html

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, telefon görüşmesi, suriye, ukrayna, ortadoğu, vladimir putin, recep tayyip erdoğan