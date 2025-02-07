https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/lavrov-ve-fidan-suriye-ve-ukraynadaki-durumu-gorustu-1093476820.html
Lavrov ile Fidan, Suriye ve Ukrayna'daki durumu görüştü
Lavrov ile Fidan, Suriye ve Ukrayna'daki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T20:19+0300
2025-02-07T20:19+0300
2025-02-07T20:41+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
hakan fidan
telefon görüşmesi
suriye
ukrayna
ortadoğu
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı belirtildi.Açıklamada, “İki ülke liderleri ve bakanları arasında daha önce gerçekleştirilen temasların devamı olarak Suriye ve çevresindeki durum ele alındı. Ortadoğu ve Ukrayna da dahil olmak üzere güncel ikili, bölgesel ve uluslararası konularda yakın temasın sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.Bakanların ayrıca önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temasların programını gözden geçirerek ikili gündemde yer alan bir dizi konuya değindikleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesine yönelik bakanlıklar arası format da dahil olmak üzere atılacak adımların koordine edilmesinin önemini bir kez daha teyit ettikleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/suriye-savunma-bakanligindan-ulkedeki-rus-askeri-uslerle-ilgili-aciklama-kalabilirler-1093471360.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, telefon görüşmesi, suriye, ukrayna, ortadoğu, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, telefon görüşmesi, suriye, ukrayna, ortadoğu, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
Lavrov ile Fidan, Suriye ve Ukrayna'daki durumu görüştü
20:19 07.02.2025 (güncellendi: 20:41 07.02.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, “İki ülke liderleri ve bakanları arasında daha önce gerçekleştirilen temasların devamı olarak Suriye ve çevresindeki durum ele alındı. Ortadoğu ve Ukrayna da dahil olmak üzere güncel ikili, bölgesel ve uluslararası konularda yakın temasın sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.
Bakanların ayrıca önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temasların programını gözden geçirerek ikili gündemde yer alan bir dizi konuya değindikleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesine yönelik bakanlıklar arası format da dahil olmak üzere atılacak adımların koordine edilmesinin önemini bir kez daha teyit ettikleri kaydedildi.