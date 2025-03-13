https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/saglik-bakanligi-duyurdu-asilama-programina-tetanos-difteri-aseluler-bogmaca-asisi-eklendi-1094483175.html

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşılama programına 'tetanos-difteri-aselüler boğmaca aşısı' eklendi

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşılama programına 'tetanos-difteri-aselüler boğmaca aşısı' eklendi

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, anne ve yenidoğan bebeğini korumak amacıyla tetanos-difteri (Td) aşısının bir dozunun her gebelik döneminde aselüler boğmaca aşısı bileşeni... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T16:22+0300

2025-03-13T16:22+0300

2025-03-13T16:22+0300

sağlik

sağlık bakanlığı

aile sağlığı merkezleri

aşı

yenidoğan

anne

boğmaca

zatürre

havale

tetanos

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, boğmacanın hava yoluyla kolayca bulaşabilen, kalıcı hasarlara ve hatta ölüme yol açabilen önemli bulaşıcı hastalık olduğu ve bunun şiddetli öksürük ataklarıyla seyrederek özellikle bebeklerde ani nefes durması, zatürre, havale ve bazen beyin hasarına yol açabildiği belirtildi.Boğmacadan korunmada en etkili yolun aşılanma olduğu vurgulanan açıklamada şu cümleler kaydedildi:Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yenidoğan boğmaca vakalarında artış gözlemlendiği bildirilen açıklamada, Td aşısının bir dozunun her gebelik döneminde aselüler boğmaca aşısı bileşeni de içeren Tdab aşısı şeklinde uygulanmasına 2 Nisan'da başlanacağı ifade edildi.​​​​​​​Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamındaki aşılar, Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılıyor.

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sağlık bakanlığı, aile sağlığı merkezleri, aşı, yenidoğan, anne, boğmaca, zatürre, havale, tetanos, difteri