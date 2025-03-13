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Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşılama programına 'tetanos-difteri-aselüler boğmaca aşısı' eklendi
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşılama programına 'tetanos-difteri-aselüler boğmaca aşısı' eklendi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, anne ve yenidoğan bebeğini korumak amacıyla tetanos-difteri (Td) aşısının bir dozunun her gebelik döneminde aselüler boğmaca aşısı bileşeni... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T16:22+0300
2025-03-13T16:22+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
aile sağlığı merkezleri
aşı
yenidoğan
anne
boğmaca
zatürre
havale
tetanos
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, boğmacanın hava yoluyla kolayca bulaşabilen, kalıcı hasarlara ve hatta ölüme yol açabilen önemli bulaşıcı hastalık olduğu ve bunun şiddetli öksürük ataklarıyla seyrederek özellikle bebeklerde ani nefes durması, zatürre, havale ve bazen beyin hasarına yol açabildiği belirtildi.Boğmacadan korunmada en etkili yolun aşılanma olduğu vurgulanan açıklamada şu cümleler kaydedildi:Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yenidoğan boğmaca vakalarında artış gözlemlendiği bildirilen açıklamada, Td aşısının bir dozunun her gebelik döneminde aselüler boğmaca aşısı bileşeni de içeren Tdab aşısı şeklinde uygulanmasına 2 Nisan'da başlanacağı ifade edildi.​​​​​​​Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamındaki aşılar, Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılıyor.
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sağlık bakanlığı, aile sağlığı merkezleri, aşı, yenidoğan, anne, boğmaca, zatürre, havale, tetanos, difteri
sağlık bakanlığı, aile sağlığı merkezleri, aşı, yenidoğan, anne, boğmaca, zatürre, havale, tetanos, difteri

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşılama programına 'tetanos-difteri-aselüler boğmaca aşısı' eklendi

16:22 13.03.2025
© AAÇocuk - Aşı - Aşılama
Çocuk - Aşı - Aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AA
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Sağlık Bakanlığı, anne ve yenidoğan bebeğini korumak amacıyla tetanos-difteri (Td) aşısının bir dozunun her gebelik döneminde aselüler boğmaca aşısı bileşeni de içeren 'tetanos-difteri-aselüler boğmaca (Tdab) aşısı' şeklinde uygulanmasına 2 Nisan'da başlanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, boğmacanın hava yoluyla kolayca bulaşabilen, kalıcı hasarlara ve hatta ölüme yol açabilen önemli bulaşıcı hastalık olduğu ve bunun şiddetli öksürük ataklarıyla seyrederek özellikle bebeklerde ani nefes durması, zatürre, havale ve bazen beyin hasarına yol açabildiği belirtildi.
Boğmacadan korunmada en etkili yolun aşılanma olduğu vurgulanan açıklamada şu cümleler kaydedildi:

Boğmaca aşısı, karma aşının bir bileşeni olarak difteri ve tetanos aşısıyla birlikte bebeklik döneminde 2. aydan itibaren toplam 4 doz olarak uygulanmaktadır. Ancak 2. aydaki ilk doz aşının boğmacaya karşı koruyuculuğu, bebek yaklaşık 5 aylık olduğunda yeterli düzeye ulaşmakta olup o döneme kadar yenidoğan bebeği, anneden geçen koruyucu antikorlar korumaktadır. Anneden geçen koruyucu antikor düzeyini artırmak amacıyla annenin gebelik döneminde boğmaca aşısıyla aşılanması etkili bir yöntemdir ve birçok ülkenin aşılama programında bu uygulama yer almaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yenidoğan boğmaca vakalarında artış gözlemlendiği bildirilen açıklamada, Td aşısının bir dozunun her gebelik döneminde aselüler boğmaca aşısı bileşeni de içeren Tdab aşısı şeklinde uygulanmasına 2 Nisan'da başlanacağı ifade edildi.​​​​​​​
Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamındaki aşılar, Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılıyor.
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