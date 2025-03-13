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Rekabet Kurumu satışa onay verdi: Ciner Yayın Holding artık Can Grubu'nun oldu
Rekabet Kurumu satışa onay verdi: Ciner Yayın Holding artık Can Grubu'nun oldu
Sputnik Türkiye
Haberturk, Show TV ve Bloomberg HT gibi çeşitli yayın kuruluşlarını bünyesinde tutan Ciner Yayın Holding'in, Can Grubu'na devrine Rekabet Kurumu onay verdi. 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T16:31+0300
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ekonomi̇
turgay ciner
bloomberg ht
show tv
habertürk tv
rekabet kurumu
can holding
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Bir süre önce satışı duyurulan ve bünyesinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşlarını barındıran iş insanı Turgay Ciner'e ait Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devri, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Medya yatırımlarını sonlandırma kararı alan Park Grubu, Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerini Can Grubu’na devrediyor.Kenan Tekdağ tarafından yönetilecekEkol Tv’nin haberine göre; Park Grubu, medya sektöründen çekilerek ana faaliyet alanı olan madencilik sektörüne odaklanacağını duyurmuştu. Devir anlaşması, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji gibi eğitim kurumlarının da sahibi olan Can Grubu ile imzalanmıştı. Son alınan bilgilere göre Rekabet Kurumu söz konusu devir işlemine onay verdi. Devir işlemleri sonrasında, Can Grubu’nun medya yatırımları Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yönetilecek. Can Grubu tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Park Grubu’nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir" ifadelerine yer verilmişti.Can Grubu kimdir?Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyetler yürüten Can Grubu’nun bünyesinde Energy, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit gibi şirketler bulunuyor. Grubun yönetim kurulu başkanlığını ise iş insanı Kemal Can yürütüyor.Kenan Tekdağ kimdir?1956 yılı Ağrı - Doğubeyazıt doğumlu olan Mehmet Kenan Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, bir süre Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunduktan sonra 1984 yılında serbest avukatlık görevine başladı. Kenan Tekdağ, evli ve üç çocuk babası. Kenan Tekdağ Can Grubu’nun medya yatırımlarını yönetecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/is-insani-turgay-ciner-show-tv-ve-haberturku-satti-yeni-patron-can-grubu-oldu-1091937040.html
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Rekabet Kurumu satışa onay verdi: Ciner Yayın Holding artık Can Grubu'nun oldu

16:31 13.03.2025 (güncellendi: 16:56 13.03.2025)
© Fotoğraf : HabertürkHabertürk
Habertürk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© Fotoğraf : Habertürk
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Haberturk, Show TV ve Bloomberg HT gibi çeşitli yayın kuruluşlarını bünyesinde tutan Ciner Yayın Holding'in, Can Grubu'na devrine Rekabet Kurumu onay verdi.
Bir süre önce satışı duyurulan ve bünyesinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşlarını barındıran iş insanı Turgay Ciner'e ait Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devri, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Medya yatırımlarını sonlandırma kararı alan Park Grubu, Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerini Can Grubu’na devrediyor.

Kenan Tekdağ tarafından yönetilecek

Ekol Tv’nin haberine göre; Park Grubu, medya sektöründen çekilerek ana faaliyet alanı olan madencilik sektörüne odaklanacağını duyurmuştu. Devir anlaşması, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji gibi eğitim kurumlarının da sahibi olan Can Grubu ile imzalanmıştı.
Son alınan bilgilere göre Rekabet Kurumu söz konusu devir işlemine onay verdi. Devir işlemleri sonrasında, Can Grubu’nun medya yatırımları Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yönetilecek. Can Grubu tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Park Grubu’nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Can Grubu kimdir?

Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyetler yürüten Can Grubu’nun bünyesinde Energy, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit gibi şirketler bulunuyor. Grubun yönetim kurulu başkanlığını ise iş insanı Kemal Can yürütüyor.

Kenan Tekdağ kimdir?

1956 yılı Ağrı - Doğubeyazıt doğumlu olan Mehmet Kenan Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, bir süre Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunduktan sonra 1984 yılında serbest avukatlık görevine başladı. Kenan Tekdağ, evli ve üç çocuk babası. Kenan Tekdağ Can Grubu’nun medya yatırımlarını yönetecek.
Habertürk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
TÜRKİYE
İş insanı Turgay Ciner, Show TV ve Habertürk'ü sattı: Yeni patron Can Grubu oldu
23 Aralık 2024, 17:41
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