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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/pankreas-kanseri-tedavisi-goren-tanyeli-taburcu-olacagini-duyurdu-sevenlerinden-dua-istedi-1094029987.html
Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, taburcu olacağını duyurdu: Sevenlerinden dua istedi
Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, taburcu olacağını duyurdu: Sevenlerinden dua istedi
Sputnik Türkiye
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hastanede tedavisi devam eden sanatçı, yakında taburcu olacağını... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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oryantal tanyeli
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Tanyeli'nin geçtiğimiz yıldan beri pankreas kanseri ile mücadele ettiği biliniyor. Birçok kez ameliyat geçiren sanatçının sağlık durumu merak ediliyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerini sık sık bilgilendiren Tanyeli, yeni bir açıklama yaptı. 'Bugün yarın taburcu olacağım'Takipçilerine seslenen Tanyeli, yazılı bir açıklamada bulunarak şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ziyaretci-yasak-demisti-tedavisi-suren-tanyeli-influenza-oldu-1092970117.html
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tanyeli, oryantal tanyeli, pankreas, pankreas kanseri, oryantal

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, taburcu olacağını duyurdu: Sevenlerinden dua istedi

11:26 27.02.2025
© Fotoğraftanyeli
tanyeli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© Fotoğraf
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Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hastanede tedavisi devam eden sanatçı, yakında taburcu olacağını duyurarak sevenlerinden dua etmelerini istedi.
Tanyeli'nin geçtiğimiz yıldan beri pankreas kanseri ile mücadele ettiği biliniyor. Birçok kez ameliyat geçiren sanatçının sağlık durumu merak ediliyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerini sık sık bilgilendiren Tanyeli, yeni bir açıklama yaptı.

'Bugün yarın taburcu olacağım'

Takipçilerine seslenen Tanyeli, yazılı bir açıklamada bulunarak şunları söyledi:

“Hepinize hayırlı geceler. Beni merak edenler… Endişelenmişsiniz, yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve bu benim için bir sorumluluk. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Kullandığım ilaçlar nedeniyle sık sık uyuyorum, bu yüzden mesajlarınıza yanıt veremediğim için hakkınızı helal edin. Ağrılarım çok fazla ve yazacak ya da konuşacak gücüm kalmıyor. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Bana verebileceğiniz en güzel hediye dualarınız”

Tanyeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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'Ziyaretçi yasak' demişti: Tedavisi süren Tanyeli influenza oldu
23 Ocak, 11:59
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