Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, taburcu olacağını duyurdu: Sevenlerinden dua istedi

“Hepinize hayırlı geceler. Beni merak edenler… Endişelenmişsiniz, yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve bu benim için bir sorumluluk. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Kullandığım ilaçlar nedeniyle sık sık uyuyorum, bu yüzden mesajlarınıza yanıt veremediğim için hakkınızı helal edin. Ağrılarım çok fazla ve yazacak ya da konuşacak gücüm kalmıyor. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Bana verebileceğiniz en güzel hediye dualarınız”