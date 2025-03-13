https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/2025-yili-bayram-ikramiyesi-odeme-takvimi-yeni-emekliler-ikramiye-alabilecek-mi-dul-ve-yetimler-ne-1094456811.html
2025 yılı bayram ikramiyesi ödeme takvimi: Yeni emekliler ikramiye alabilecek mi? Dul ve yetimler ne kadar ödeme alacak?
2025 yılı bayram ikramiyesi ödeme takvimi: Yeni emekliler ikramiye alabilecek mi? Dul ve yetimler ne kadar ödeme alacak?
Sputnik Türkiye
16.5 milyon emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi tutarları açıklandı. Bu yıl yüzde 33 artışla 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilen ikramiyeler... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T07:41+0300
2025-03-13T07:41+0300
2025-03-13T07:41+0300
ekonomi̇
emekli
bağ-kur
ssk
tl
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
ikramiye
i̇kramiye
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Ramazan ve Kurban Bayramı için emeklilere yılda iki kez verilen ikramiyeler artırıldı. Önceki yıllarda 3 bin TL olarak belirlenen ödeme, yüzde 33 zamla 4 bin TL’ye yükseltildi.Böylece 2024 yılı boyunca toplamda 8 bin TL ikramiye ödenecek.Bayram i̇kramiyesi kimlere verilecek?İkramiye sadece emeklilere değil, aynı zamanda farklı sosyal güvence kapsamındaki bireylere de ödenecek. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada ikramiye alabilecek grupları şöyle sıraladı:Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar i̇kramiye alacak?Vefat eden sigortalıdan dolayı dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, hisse oranına göre bayram ikramiyesi alacak.Örnek hesaplama:Bu şekilde, hak sahipleri ikramiyeyi paylaşımlı olarak alacak.Yeni emekli olanlar bayram i̇kramiyesi alabilecek mi?Bayram ikramiyesi ödemeleri için emeklilik maaşının bağlanmış olması gerekiyor.Bayram i̇kramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?Ödemeler için iki olasılık bulunuyor:Önceki yıllardaki ödeme takvimine göre, 24-28 Mart tarihleri arasında bayram ikramiyelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.2024 yılında emekliler i̇çin yeni destekler gelir mi?Hükümetin emekliler için farklı sosyal destek programlarını genişletmeyi planladığı konuşuluyor. Bayram ikramiyelerine ek olarak, asgari emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Yetkililer, emekli maaşlarının alım gücünü artırmaya yönelik ek destek paketlerinin değerlendirildiğini belirtiyor.
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2025 yılı bayram ikramiyesi ödeme takvimi: Yeni emekliler ikramiye alabilecek mi? Dul ve yetimler ne kadar ödeme alacak?
16.5 milyon emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi tutarları açıklandı. Bu yıl yüzde 33 artışla 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilen ikramiyeler, emekliler dışında şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimler gibi birçok kesimi de kapsıyor. Kimler bayram ikramiyesi alacak? Emekli maaşı için yeni başvuranlar da bu ödemeden yararlanabilecek mi?
Ramazan ve Kurban Bayramı için emeklilere yılda iki kez verilen ikramiyeler artırıldı. Önceki yıllarda 3 bin TL olarak belirlenen ödeme, yüzde 33 zamla 4 bin TL’ye yükseltildi.
Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL Kurban Bayramı’nda 4.000 TL
Böylece 2024 yılı boyunca toplamda 8 bin TL ikramiye ödenecek.
Bayram i̇kramiyesi kimlere verilecek?
İkramiye sadece emeklilere değil, aynı zamanda farklı sosyal güvence kapsamındaki bireylere de ödenecek. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada ikramiye alabilecek grupları şöyle sıraladı:
Emekliler
(SSK
, Bağ-Kur
ve Emekli Sandığı)
Vazife ve malullük aylığı alanlar Ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar Şehit yakınları ve gaziler Muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve hak sahipleri
Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar i̇kramiye alacak?
Vefat eden sigortalıdan dolayı dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, hisse oranına göre bayram ikramiyesi alacak.
Eş (dul maaşı alan) → %50 hisse ile 2.000 TL Yetim çocuk → %25 hisse ile 1.000 TL
Bu şekilde, hak sahipleri ikramiyeyi paylaşımlı olarak alacak.
Yeni emekli olanlar bayram i̇kramiyesi alabilecek mi?
Bayram ikramiyesi ödemeleri için emeklilik maaşının bağlanmış olması gerekiyor.
Özel sektör çalışanları (SSK ve Bağ-Kur)
→ 28 Şubat 2025’e kadar dilekçe vermeleri gerekiyordu
. Bu gruptaki emeklilik başvuruları Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanamayacak
.
Kamu çalışanları (memur ve işçiler)
→ 15 Mart’a kadar başvuru yaparlarsa 4 bin TL’lik ikramiyeyi alabilecekler
.
Bayram i̇kramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Ödemeler için iki olasılık bulunuyor:
1.Emekli maaşlarıyla birlikte ödenmesi
2.Bayramdan önceki hafta hesaplara yatırılması
Önceki yıllardaki ödeme takvimine göre, 24-28 Mart tarihleri arasında bayram ikramiyelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.
2024 yılında emekliler i̇çin yeni destekler gelir mi?
Hükümetin emekliler için farklı sosyal destek programlarını genişletmeyi planladığı konuşuluyor. Bayram ikramiyelerine ek olarak, asgari emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Yetkililer, emekli maaşlarının alım gücünü artırmaya yönelik ek destek paketlerinin değerlendirildiğini belirtiyor.