https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/2025-yili-bayram-ikramiyesi-odeme-takvimi-yeni-emekliler-ikramiye-alabilecek-mi-dul-ve-yetimler-ne-1094456811.html

2025 yılı bayram ikramiyesi ödeme takvimi: Yeni emekliler ikramiye alabilecek mi? Dul ve yetimler ne kadar ödeme alacak?

2025 yılı bayram ikramiyesi ödeme takvimi: Yeni emekliler ikramiye alabilecek mi? Dul ve yetimler ne kadar ödeme alacak?

Sputnik Türkiye

16.5 milyon emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi tutarları açıklandı. Bu yıl yüzde 33 artışla 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilen ikramiyeler... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T07:41+0300

2025-03-13T07:41+0300

2025-03-13T07:41+0300

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Ramazan ve Kurban Bayramı için emeklilere yılda iki kez verilen ikramiyeler artırıldı. Önceki yıllarda 3 bin TL olarak belirlenen ödeme, yüzde 33 zamla 4 bin TL’ye yükseltildi.Böylece 2024 yılı boyunca toplamda 8 bin TL ikramiye ödenecek.Bayram i̇kramiyesi kimlere verilecek?İkramiye sadece emeklilere değil, aynı zamanda farklı sosyal güvence kapsamındaki bireylere de ödenecek. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada ikramiye alabilecek grupları şöyle sıraladı:Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar i̇kramiye alacak?Vefat eden sigortalıdan dolayı dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, hisse oranına göre bayram ikramiyesi alacak.Örnek hesaplama:Bu şekilde, hak sahipleri ikramiyeyi paylaşımlı olarak alacak.Yeni emekli olanlar bayram i̇kramiyesi alabilecek mi?Bayram ikramiyesi ödemeleri için emeklilik maaşının bağlanmış olması gerekiyor.Bayram i̇kramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?Ödemeler için iki olasılık bulunuyor:Önceki yıllardaki ödeme takvimine göre, 24-28 Mart tarihleri arasında bayram ikramiyelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.2024 yılında emekliler i̇çin yeni destekler gelir mi?Hükümetin emekliler için farklı sosyal destek programlarını genişletmeyi planladığı konuşuluyor. Bayram ikramiyelerine ek olarak, asgari emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Yetkililer, emekli maaşlarının alım gücünü artırmaya yönelik ek destek paketlerinin değerlendirildiğini belirtiyor.

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