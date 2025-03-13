https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/okula-gitmeyen-ogrencinin-velisine-gunluk-257-lira-para-cezasi-kesilecek-1094487592.html

Okula gitmeyen öğrencinin velisine günlük 257 lira para cezası kesilecek

Okula gitmeyen öğrencinin velisine günlük 257 lira para cezası kesilecek

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da tüm uyarılara rağmen okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacağı belirtildi. 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T17:54+0300

2025-03-13T17:54+0300

2025-03-13T17:54+0300

türki̇ye

şanlıurfa valiliği

eğitim

öğrenci

devamsızlık

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Şanlıurfa Valiliği, tüm uyarılara rağmen okula gitmeyen öğrencinin velisine her gün için 257 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.Okula gitmeyen çocuklar takip altındaSürekli devamsız öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla Vali Hasan Şıldak imzasıyla kaymakamlıklara gönderilen yazıda, öğrencinin okula devamının sağlanması için alınan önlemlere rağmen, devamı temin edilemediği takdirde yasal sürecin başlatılması gerektiği vurgulandı. Yazıda, okul idareleri tarafından sürekli devamsızlık sorunu olan öğrenciler için, çocuğunu okula göndermeyen velilere devamsızlığın beşinci gününde kısa mesaj yoluyla öğrencinin devamsızlık durumunun bildirilmesi, devamsızlığın onuncu gününde ise e-okul dan alınacak devamsızlık mektubunun iadeli taahhütlü olarak aileye gönderilmesi ve bugüne kadar bu iki işlemi yapmayan okulların sürekli devamsız durumdaki öğrenciler için bu işlemleri sırasıyla gerçekleştirmeleri istendi.Okul devamsızlığı en temel problemlerden biri Okul idareleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak uyarılara rağmen, öğrencinin okula devamının sağlanmaması durumunda velilere, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 56. maddesine göre öğrencinin okula devam etmediği her gün için 257 TL tutarında idari para cezası verilecek. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.Şanlıurfa'da devamsızlık sorununun en temel problemlerden biri olduğunu söyleyen Vali Şıldak, "Şu anda ilk ve ortaokullarda yüzde 10'a, liselerde ise yüzde 20'ye yakın oranda sürekli devamsızlık söz konusu olup öğrencilerimizin eğitim süreçlerinden kopmaması için büyük çaba gösteriyoruz. Ancak yapılan bütün bilgilendirme ve uyarılara rağmen devamsızlıkta ısrar edilmesi halinde bundan sonra mevzuatın gerektirdiği cezai işlemleri uygulamaya başlıyoruz. Bütün okullarımız talimat uyarınca kanunda öngörülen idari para cezaları ile ilgili işlemi gerçekleştirecek ve kaymakamlıklarımız tarafından bu cezalar uygulanacak." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/meb-duyurdu-veli-isterse-ogrenci-sinifta-kalacak-1092791080.html

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şanlıurfa valiliği, eğitim, öğrenci, devamsızlık