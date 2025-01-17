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MEB duyurdu: Veli isterse öğrenci sınıfta kalacak
MEB duyurdu: Veli isterse öğrenci sınıfta kalacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda yeterli seviyeye ulaşamayan öğrencilerin 'sınıf tekrarı' yapabilmeleri için velilere söz hakkı veriyor. Bakanlık kararı... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T15:49+0300
2025-01-17T15:49+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
resmi gazete
sınıfta kalma
sınıf tekrarı
öğrenci
veli
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Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeye göre, ilkokullarda müdürlükçe istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilere, velilerinin vereceği dilekçeyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Yönetmelikte nakil işlemleri, devamsızlık gibi konular da ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan, "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte bir çok konuda da değişikler gündeme geldi. Velinin kararı uygulanacak: Sistem nasıl işleyecek?Yönetmelikle birlikte, ilkokullarda okul müdürlüğünce istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilerin velilerine, sınıf tekrarıyla ilgili her yıl mayıs ayında yazılı, e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılacak. Yapılan bilgilendirme üzerine velinin, ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçeyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Sınıf tekrarı, ilkokul öğrenimi süresince bir kez uygulanacak.Kaynaştırma öğrencilerinin eğitim gördüğü okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerin, velinin ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçe ile sınıf tekrarı yaptırılabilmesine imkan sağlandı.Nakil işlemleri zamanları da netleştiMilli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi birim yetkilisinin, öğrenci kayıt alanlarını belirleme komisyonu çalışmalarına katılması yönünde düzenleme yapıldı. Okula kayıt işlemleri sırasında veliden, "ispatlayıcı belge" olarak su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek.Okula nakil zamanları netleştirildi, meslek ortaokuluna geçiş zamanları ve şartları belirlendi. Meslek ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli, 5'inci ve 6'ncı sınıflarda eğitim ve öğretim yılı süresince, 7'nci sınıfta ise eylül ayının son iş gününe kadar zorunlu meslek derslerinden muaf tutularak yapılacak. Farklı program uygulayan diğer ortaokullarda nakiller, Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.Kınama ve üstü yaptırımı gerektiren olumsuz davranışa maruz kalan öğrencinin, velisinin yazılı başvurusu ve rehberlik servisinin uygun görüşüyle başka okula nakli gerçekleştirilebilecek. Aileye SMS atılacakÖğrenci devamsızlıklarının daha hızlı takip edilebilmesi için velinin özür belgesi veya beyanını okula teslim süresi 3 gün olarak düzenlendi. Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin velisine bildirilmesi yöntemlerine SMS yolu da eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/mebden-ozel-okullar-icin-yeni-karar-velilerden-artik-o-ucret-talep-edilmeyecek-1092737019.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), resmi gazete, sınıfta kalma, sınıf tekrarı, öğrenci, veli
milli eğitim bakanlığı (meb), resmi gazete, sınıfta kalma, sınıf tekrarı, öğrenci, veli

MEB duyurdu: Veli isterse öğrenci sınıfta kalacak

15:49 17.01.2025
© AAÖğrenci ara tatil
Öğrenci ara tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda yeterli seviyeye ulaşamayan öğrencilerin 'sınıf tekrarı' yapabilmeleri için velilere söz hakkı veriyor. Bakanlık kararı velilere bırakacak.
Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeye göre, ilkokullarda müdürlükçe istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilere, velilerinin vereceği dilekçeyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Yönetmelikte nakil işlemleri, devamsızlık gibi konular da ele alındı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan, "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte bir çok konuda da değişikler gündeme geldi.

Velinin kararı uygulanacak: Sistem nasıl işleyecek?

Yönetmelikle birlikte, ilkokullarda okul müdürlüğünce istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilerin velilerine, sınıf tekrarıyla ilgili her yıl mayıs ayında yazılı, e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılacak. Yapılan bilgilendirme üzerine velinin, ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçeyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Sınıf tekrarı, ilkokul öğrenimi süresince bir kez uygulanacak.
Kaynaştırma öğrencilerinin eğitim gördüğü okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerin, velinin ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçe ile sınıf tekrarı yaptırılabilmesine imkan sağlandı.

Nakil işlemleri zamanları da netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi birim yetkilisinin, öğrenci kayıt alanlarını belirleme komisyonu çalışmalarına katılması yönünde düzenleme yapıldı. Okula kayıt işlemleri sırasında veliden, "ispatlayıcı belge" olarak su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek.
Okula nakil zamanları netleştirildi, meslek ortaokuluna geçiş zamanları ve şartları belirlendi. Meslek ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli, 5'inci ve 6'ncı sınıflarda eğitim ve öğretim yılı süresince, 7'nci sınıfta ise eylül ayının son iş gününe kadar zorunlu meslek derslerinden muaf tutularak yapılacak. Farklı program uygulayan diğer ortaokullarda nakiller, Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Kınama ve üstü yaptırımı gerektiren olumsuz davranışa maruz kalan öğrencinin, velisinin yazılı başvurusu ve rehberlik servisinin uygun görüşüyle başka okula nakli gerçekleştirilebilecek.

Aileye SMS atılacak

Öğrenci devamsızlıklarının daha hızlı takip edilebilmesi için velinin özür belgesi veya beyanını okula teslim süresi 3 gün olarak düzenlendi. Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin velisine bildirilmesi yöntemlerine SMS yolu da eklendi.
Öğrenci ara tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
TÜRKİYE
MEB'den özel okullar için yeni karar: Velilerden artık o ücret talep edilmeyecek
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