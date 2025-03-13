https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/abd-baskani-trump-kiev-ile-hangi-topraklari-elinde-tutacagini-ve-hangilerini-kaybedecegini-1094491426.html
ABD Başkanı Trump: Kiev ile hangi toprakları elinde tutacağını ve hangilerini kaybedeceğini görüşüyoruz
ABD Başkanı Trump: Kiev ile hangi toprakları elinde tutacağını ve hangilerini kaybedeceğini görüşüyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çözüm konusunda Rusya ile etkileşimin iyi gittiğine inandıklarını belirterek Kiev ile... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T20:20+0300
2025-03-13T20:20+0300
2025-03-13T21:46+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki çözüm konusunda Rusya ile etkileşiminin iyi gittiğine inanıyor" dedi.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray Oval Ofis'te bir araya gelen Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova ve Washington arasında Ukrayna konusunda yürütülen temasları değerlendirirken “Rusya'da her şeyin yolunda gittiğini duyuyoruz” dedi.'Putin ile buluşup konuşmayı çok isterim'ABD lideri Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelip konuşmayı çok istediğini söyledi ve Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce çözülmesi çağrısında bulundu.NATO Genel Sekreteri Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, “Putin ile buluşup konuşmayı çok isterim ama Ukrayna'daki krizi mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerekiyor” dedi.Putin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes fikrini Trump ile görüşmeyi göz ardı etmediğini söylemişti.Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da ateşkes olasılığına ilişkin sözlerini 'umut verici' bulduğunu söyledi.'Kaybedilecek ve elde tutulacak toprak parçaları hakkında görüşmeler yapıyoruz'ABD Başkanı Trump, Washington'un Kiev ile çatışma sonucunda Ukrayna'ya kaybedilecek topraklar da dahil olmak üzere toprak meselesini görüştüğünü söyledi.Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, “Ukrayna ile toprak, (Kiev tarafından) elde tutulacak ve kaybedilecek toprak alanları ve nihai anlaşmanın diğer tüm unsurlarını görüşüyoruz” dedi.'Steve Witkoff ve diğer ABD temsilcileri Ukrayna konusunda görüşmeler yürütüyor'ABD Başkanı Trump, şu anda ABD liderinin özel temsilcisi Steven Whitkoff ve Washington'un diğer temsilcilerinin Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için Rusya'da 'çok ciddi' görüşmeler yürüttüğünü söyledi.Trump konuşmasında, “Şu anda Rusya'da görüşmeler yapan yetkililerimiz var. Orada temsilcilerimiz var, Steve Whitkoff ve diğerleri. Çok ciddi görüşmeler yapıyorlar” dedi.'Rusya ile bir anlaşma yapılmazsa, bu büyük bir hayal kırıklığı olacak'ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna'da ateşkes konusunda bir anlaşma sağlanamazsa bunun tüm dünya için büyük bir 'hayal kırıklığı' olacağını söyledi.Trump konuşmasında, “Bakalım Rusya (ateşkes anlaşmasında) orada olacak mı? Eğer orada olmayacaksa, bu dünya için büyük bir dünya için büyük bir hayal kırıklığı olacak" cümlesini kaydetti.'Zaporojye'nin kontrolü konusu Ukrayna'daki çözüm bağlamında tartışılıyor'ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada Zaporojye Nükleer Santrali'nin kontrolü konusunun Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümü bağlamında görüşüldüğünü söyledi.Trump konuşmasında, görüşmelerde Zaporojye Nükleer Santrali'nin çok büyük bir enerji santralini olduğunu belirterek kimin alacağına ilişkin görüşmelerin de devam ettiğini dile getirdi.Zaporojye Nükleer Santrali, Energodar şehri yakınlarında Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında yer alıyor. Ünite sayısı ve kurulu kapasite bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporojye'de her biri 1 gigawatt kapasiteli altı ünite bulunuyor. Ekim 2022'de nükleer santral Rusya Federasyonu tarafından devralınmıştı.‘Müzakerelerin olumlu seyri nedeniyle Rusya'ya baskı uygulanması hakkında konuşmuyoruz’Trump, ABD'nin elinde Rusya'ya karşı ‘baskı araçları’ olduğunu ancak Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Moskova ile yürütülen müzakerelerin ‘olumlu’ seyriyle bağlantılı olarak bunlar hakkında konuşmak istemediğini söyledi.Trump, “Elimizde kozlar var ancak bunlar hakkında konuşmak istemiyorum çünkü şu anda onlarla görüşmeler yapıyoruz ve bugünkü açıklamalara bakılırsa oldukça olumlu gidiyor” dedi.Rusya’nın ateşkesi kabul etmesi Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecekABD Başkanı Trump, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkesi kabul etmesinin çatışmanın çözümüne yol açacağına belirterek, “Rusya'nın anlaşma yapacağını umuyorum. Eğer anlaşma olursa, artık çatışma olmayacağına gerçekten inanıyorum” diye konuştu.ABD lideri ateşkes sağlanması halinde çatışmalara geri dönülmeyeceğini vurgulayarak,“Kimsenin geriye dönmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu iş bittiğinde tamamen bitmiş olacak” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/putin-ukraynada-cozume-gosterdigi-ilgi-icin-trumpa-tesekkur-etti-1094489601.html
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abd, donald trump, amerika birleşik devletleri, washington, nato, ukrayna, rusya, steve witkoff, kiev, vladimir putin
abd, donald trump, amerika birleşik devletleri, washington, nato, ukrayna, rusya, steve witkoff, kiev, vladimir putin
ABD Başkanı Trump: Kiev ile hangi toprakları elinde tutacağını ve hangilerini kaybedeceğini görüşüyoruz
20:20 13.03.2025 (güncellendi: 21:46 13.03.2025)
ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çözüm konusunda Rusya ile etkileşimin iyi gittiğine inandıklarını belirterek Kiev ile kaybedilecek ve elde tutulacak toprak parçaları hakkında da konuştuklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki çözüm konusunda Rusya ile etkileşiminin iyi gittiğine inanıyor" dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray Oval Ofis'te bir araya gelen Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova ve Washington arasında Ukrayna konusunda yürütülen temasları değerlendirirken “Rusya'da her şeyin yolunda gittiğini duyuyoruz” dedi.
'Putin ile buluşup konuşmayı çok isterim'
ABD lideri Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelip konuşmayı çok istediğini söyledi ve Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce çözülmesi çağrısında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, “Putin ile buluşup konuşmayı çok isterim ama Ukrayna'daki krizi mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerekiyor” dedi.
Putin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes fikrini Trump ile görüşmeyi göz ardı etmediğini söylemişti.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da ateşkes olasılığına ilişkin sözlerini 'umut verici' bulduğunu söyledi.
'Kaybedilecek ve elde tutulacak toprak parçaları hakkında görüşmeler yapıyoruz'
ABD Başkanı Trump, Washington'un Kiev ile çatışma sonucunda Ukrayna'ya kaybedilecek topraklar da dahil olmak üzere toprak meselesini görüştüğünü söyledi.
Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, “Ukrayna ile toprak, (Kiev tarafından) elde tutulacak ve kaybedilecek toprak alanları ve nihai anlaşmanın diğer tüm unsurlarını görüşüyoruz” dedi.
'Steve Witkoff ve diğer ABD temsilcileri Ukrayna konusunda görüşmeler yürütüyor'
ABD Başkanı Trump, şu anda ABD liderinin özel temsilcisi Steven Whitkoff ve Washington'un diğer temsilcilerinin Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için Rusya'da 'çok ciddi' görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Trump konuşmasında, “Şu anda Rusya'da görüşmeler yapan yetkililerimiz var. Orada temsilcilerimiz var, Steve Whitkoff ve diğerleri. Çok ciddi görüşmeler yapıyorlar” dedi.
'Rusya ile bir anlaşma yapılmazsa, bu büyük bir hayal kırıklığı olacak'
ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna'da ateşkes konusunda bir anlaşma sağlanamazsa bunun tüm dünya için büyük bir 'hayal kırıklığı' olacağını söyledi.
Trump konuşmasında, “Bakalım Rusya (ateşkes anlaşmasında) orada olacak mı? Eğer orada olmayacaksa, bu dünya için büyük bir dünya için büyük bir hayal kırıklığı olacak" cümlesini kaydetti.
'Zaporojye'nin kontrolü konusu Ukrayna'daki çözüm bağlamında tartışılıyor'
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada Zaporojye Nükleer Santrali'nin kontrolü konusunun Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümü bağlamında görüşüldüğünü söyledi.
Trump konuşmasında, görüşmelerde Zaporojye Nükleer Santrali'nin çok büyük bir enerji santralini olduğunu belirterek kimin alacağına ilişkin görüşmelerin de devam ettiğini dile getirdi.
Zaporojye Nükleer Santrali, Energodar şehri yakınlarında Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında yer alıyor. Ünite sayısı ve kurulu kapasite bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporojye'de her biri 1 gigawatt kapasiteli altı ünite bulunuyor. Ekim 2022'de nükleer santral Rusya Federasyonu tarafından devralınmıştı.
‘Müzakerelerin olumlu seyri nedeniyle Rusya'ya baskı uygulanması hakkında konuşmuyoruz’
Trump, ABD'nin elinde Rusya'ya karşı ‘baskı araçları’ olduğunu ancak Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Moskova ile yürütülen müzakerelerin ‘olumlu’ seyriyle bağlantılı olarak bunlar hakkında konuşmak istemediğini söyledi.
Trump, “Elimizde kozlar var ancak bunlar hakkında konuşmak istemiyorum çünkü şu anda onlarla görüşmeler yapıyoruz ve bugünkü açıklamalara bakılırsa oldukça olumlu gidiyor” dedi.
Rusya’nın ateşkesi kabul etmesi Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkesi kabul etmesinin çatışmanın çözümüne yol açacağına belirterek, “Rusya'nın anlaşma yapacağını umuyorum. Eğer anlaşma olursa, artık çatışma olmayacağına gerçekten inanıyorum” diye konuştu.
ABD lideri ateşkes sağlanması halinde çatışmalara geri dönülmeyeceğini vurgulayarak,“Kimsenin geriye dönmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu iş bittiğinde tamamen bitmiş olacak” ifadesini kullandı.