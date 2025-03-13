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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme: Yeni bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi, ödemeler ne zaman yapılacak?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme: Yeni bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi, ödemeler ne zaman yapılacak?
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu! Meclis’ten geçen düzenleme ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri zamlı ikramiyeyi alacak. İlk ödemeler 24-28 Mart’ta hesaplara yatacak. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
2025-03-13T16:10+0300
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ekonomi̇
emekli bayram ikramiyesi
bayram ikramiyesi
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Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenen bayram ikramiyesi artırıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan maaş alan 15,5 milyon emekli zamlı ikramiyelerden yararlanacak.Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın devlet bütçesine 28.4 milyar liralık ek maliyet getireceği hesaplanıyor.Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 4 bin liralık ikramiyenin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacağını açıklamıştı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre ödenecek. Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-ikramiye-tutari-guncellenecek-mi-bakan-isikhandan-net-1094424827.html
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme: Yeni bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi, ödemeler ne zaman yapılacak?

16:10 13.03.2025 (güncellendi: 16:20 13.03.2025)
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Emeklilerin beklediği ikramiye zammı haberi netleşti. Zamlı bayram ikramiyesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanunun Meclis'ten geçince ikramiyelerin emeklilerin hesabına geçeceğini söylemişti. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenen bayram ikramiyesi artırıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.
Bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan maaş alan 15,5 milyon emekli zamlı ikramiyelerden yararlanacak.
Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın devlet bütçesine 28.4 milyar liralık ek maliyet getireceği hesaplanıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 4 bin liralık ikramiyenin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacağını açıklamıştı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre ödenecek. Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye tutarı güncellenecek mi? Bakan Işıkhan'dan net açıklama
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