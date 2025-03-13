https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiren-gelisme-yeni-bayram-ikramiyesi-tbmmde-kabul-edildi-1094483014.html

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme: Yeni bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi, ödemeler ne zaman yapılacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme: Yeni bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi, ödemeler ne zaman yapılacak?

Sputnik Türkiye

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu! Meclis’ten geçen düzenleme ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri zamlı ikramiyeyi alacak. İlk ödemeler 24-28 Mart’ta hesaplara yatacak. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

2025-03-13T16:10+0300

2025-03-13T16:10+0300

2025-03-13T16:20+0300

ekonomi̇

emekli bayram ikramiyesi

bayram ikramiyesi

ssk

bağ-kur

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emekli

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Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenen bayram ikramiyesi artırıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan maaş alan 15,5 milyon emekli zamlı ikramiyelerden yararlanacak.Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın devlet bütçesine 28.4 milyar liralık ek maliyet getireceği hesaplanıyor.Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 4 bin liralık ikramiyenin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacağını açıklamıştı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre ödenecek. Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-ikramiye-tutari-guncellenecek-mi-bakan-isikhandan-net-1094424827.html

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