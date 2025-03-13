https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/merkez-bankasinin-rezervlerinde-artis-1094481945.html

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T15:24+0300

2025-03-13T15:24+0300

2025-03-13T15:24+0300

ekonomi̇

merkez bankası

rezerv

döviz rezervi

altın rezervi

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 7 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 45 milyon dolar yükselişle 97 milyar 802 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 94 milyar 757 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 454 milyon dolar artışla 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 165 milyar 417 milyon dolardan 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.

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