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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/merkez-bankasinin-rezervlerinde-artis-1094481945.html
Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış
Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T15:24+0300
2025-03-13T15:24+0300
ekonomi̇
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rezerv
döviz rezervi
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 7 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 45 milyon dolar yükselişle 97 milyar 802 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 94 milyar 757 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 454 milyon dolar artışla 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 165 milyar 417 milyon dolardan 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/bankalar-faiz-oranlarini-guncelledi-1-milyon-tlnin-yeni-getirisi-sasirtti-200-bin-tl-kredinin-aylik-1094357173.html
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merkez bankası, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi
merkez bankası, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış

15:24 13.03.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 7 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 45 milyon dolar yükselişle 97 milyar 802 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 94 milyar 757 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 454 milyon dolar artışla 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 165 milyar 417 milyon dolardan 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
EKONOMİ
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL’nin yeni getirisi şaşırttı, 200 bin TL kredinin aylık ödemesi ne kadar?
10 Mart, 17:13
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