https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/konut-satislari-artti-zirvede-olan-iller-belli-oldu-1094466425.html

Konut satışları arttı: Zirvede olan iller belli oldu

Konut satışları arttı: Zirvede olan iller belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T10:10+0300

2025-03-13T10:10+0300

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Türkiye genelinde konut satışları, 2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818’e ulaştı. Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği iller 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir oldu. En az satış yapılan iller ise 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak kaydedildi.Ocak-Şubat döneminde yüzde 29,1 artışYılın ilk iki ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,1 artarak 224 bin 991 oldu. Bu artış, konut piyasasında hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.İpotekli satışlar yüzde 90,1 arttıŞubat ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,1 artarak 16 bin 778 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde ise ipotekli satışlar yüzde 127,3 artarak 33 bin 504 oldu.🔹 Şubat ayında ilk el olarak 3 bin 956, Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı yapıldı.Diğer satış türlerinde 96 bin 40 konut el değiştirdiİpotekli satışlar dışında kalan diğer satış türleriyle gerçekleşen konut satışları, Şubat ayında yüzde 12,9 artarak 96 bin 40’a ulaştı. Ocak-Şubat döneminde ise bu kategoride 191 bin 487 konut satışı yapıldı.İlk el konut satışları yüzde 18,2 arttıTürkiye genelinde ilk el konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 33 bin 784 oldu. İlk el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 23,6 artışla 66 bin 569 ilk el konut satıldı.İkinci el konut satışları 79 bin 34’e ulaştıİkinci el konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 79 bin 34 oldu. Bu satışlar, toplam konut satışları içinde yüzde 70,1’lik paya sahip oldu. Ocak-Şubat döneminde ise ikinci el satışlar yüzde 31,6 artışla 158 bin 422’ye çıktı.Yabancılara konut satışı azaldıYabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 azalarak bin 457’ye düştü. Toplam konut satışları içinde yabancıya satışların payı yüzde 1,3 olarak kaydedildi.* Yabancı yatırımcıların en çok konut satın aldığı iller: İstanbul (539), Antalya (503) ve Mersin (89).* Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan toplam konut satışı geçen yıla göre yüzde 23,1 azalarak 3 bin 4 oldu.Şubat ayında yabancı uyruklulara yapılan konut satışlarında ilk sırada Rusya Federasyonu vatandaşları yer aldı.Ülkelere göre yabancılara konut satış rakamları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/akaryakita-yeni-zam-yarindan-itibaren-benzinin-fiyati-artacak-motorine-zam-gelecek-mi-1094459954.html

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