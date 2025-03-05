https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/yapay-gidalara-karsi-dogal-yollarla-testosteron-artirmanin-yollari-uzmani-afrodizyak-etkili-1094085455.html

Yapay gıdalara karşı doğal yollarla testosteron artırmanın yolları: Uzmanı afrodizyak etkili besinleri tek tek açıkladı

Yapay gıdalara karşı doğal yollarla testosteron artırmanın yolları: Uzmanı afrodizyak etkili besinleri tek tek açıkladı

Sputnik Türkiye

Cinsel isteği artırmada büyük rol oynayan testosteronu artıran yiyecekler araştırılıyor. Peki, cinsel isteği en çok ne artırır? Afrodizyak etkili yiyecekler hangileri? Uzmanı testosteronu yükselten gıdaları açıkladı.

2025-03-05T12:59+0300

2025-03-05T12:59+0300

2025-03-05T13:03+0300

yaşam

zencefil

badem

mantar

bal

nar

testosteron

testosteron hormonu

erkeklik

soğan

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Hormon seviyeleri, cinsel gücü ve isteği artırma, yüzyıllar boyunca merak konusu. Afrodizyak etkili yiyecekler ise erkekler için değişmeyen bir ilgi kaynağı oluyor. Hemen hemen her kültürde kendine özgü 'cinsel isteği ve gücü' yükselttiğine inanılan gıda veya yiyecek-içecek tarifi bulunuyor. Türkiye'de 'mesir macunu' bunun en iyi örneklerinden. Testosteron, erkeklerde birincil cinsel gelişimden sorumludur. Bu süreç, testislerin inişi, sperm hücrelerinin oluşma süreci, penis ve testislerin büyümesi ve libido artışı gibi olayları içerir. Testosteron ayrıca ikincil erkek cinsiyet karakterlerinin düzenlenmesinde de rol oynar. İkincil cinsiyet karakterleri arasında, erkek tipi kıllanma düzenleri, ses değişiklikleri ve ses kalınlaşması yer alır. Testosteron seviyeleri yaşla birlikte azalma eğilimindedir, bu nedenle, yaşlanan erkeklerde testis hacminde küçülme, libido (cinsel isteklerin ve arzular) azalması, kemik mineral yoğunluğunda düşüş, kas kütlesinde azalma, yağ dokusunda artış gözlenebilir. Ancak bazı tıbbi durumlar, yaşam tarzı seçimleri ve diğer faktörler vücuttaki bu hormonun miktarını etkileyebilir. Sosyal medya yaygın tavsiye edilen ve afrodizyak etkili olduğu öne sürülenler? Bu makale, testosteron seviyelerini artırmak için sosyal medyada sürekli tavsiye edilen yiyecekler ile bu yiyecekler hakkındaki bilgileri ve bunlarla ilgili uzman doktor görüşüne başvuruyor.ZencefilZencefil yüzyıllar boyunca hem mutfaklarda hem de tıpta yer buldu. Faydaları, deneyimlerle yüzyıllarca kültürden kültüre aktarılan zencefilin, testosteron üretimini artırmaya yardımcı olduğunu yönünde. Zencefilin tüketilmesi, testislerde antioksidan aktiviteyi artırdığı ve testislere kan akışını yükelttiği belirtiliyor. Ancak zencefilin testosteron üzerindeki etkisi henüz klinik deneylerle insanlarda doğrulanmadı.İstiridyeİstiridyenin şimdiye kadarki en etkili afrodizyaklardan biri olarak düşünülmesinin iki iyi nedeni vardır: çinko ve D vitamini. Çinko, üreme sağlığı için olmazsa olmazdır ve istiridyeler porsiyon başına diğer tüm yiyeceklerden daha fazla çinko içerir. Şiddetli çinko eksikliği olan erkeklerde, vücudun yeterli testosteron üretmediği hipogonadizm gelişme olasılığı bulunuyor. Ayrıca çinko eksikliği, iktidarsızlık veya gecikmiş cinsel olgunlaşma riskini de beraberinde getiriyor.İstiridyeler ayrıca testosteronu destekleyen omega-3 yağ asitlerinin ve D vitamininin mükemmel bir kaynağıdır, birkaç hakemli bilimsel çalışma vücuttaki mevcut testosteronu artırdığını göstermektedir. Çinko içerikli gıdalarCiğerde bol miktarda çinko bulur ve 100 gram ciğerden 4 miligram çinko alınabilir. Bezelye, de çinko oranı yüksek sebzeler arasında yer alıyor. Yeşil yapraklı sebzelerIspanak, pazı, roka ve kara lahana gibi sebzeler, vücudun testosteron seviyesini artırabilen magnezyum açısından zengindir. Yapraklı yeşil sebzeler ayrıca birçok başka besin açısından da zengindir ve dengeli bir beslenmeyi desteklemeye yardımcı olabilir.SoğanSoğanlar çeşitli besin ve antioksidanların iyi kaynaklarıdır. Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Saleem Ali Banihani’nin 2019 tarihli bir çalışmasına göre, soğan ve soğan özütünün hormon üretimini destekleyebileceği, antioksidan aktiviteyi artırabileceği ve genel testosteron seviyelerini yükseltebileceğini buldu. Çalışmada şu ifadeler yer alıyor:NarNar, doğurganlığın ve cinsel işlevin asırlardır bilinen bir sembolüdür ve antioksidan seviyeleri kalp sağlığını ve stres azaltımını destekleyebilir. Edinburgh’taki Kraliçe Margaret Üniversitesi’nden bilim insanlarının 2012'den kalma eski bir çalışmanın sonuçlarına göre, narın testosteron seviyelerini artırabileceğini gösteriyor. Çalışmada, katılımcıların tükürük testosteron seviyelerinde ortalama yüzde 24'lük bir artış tespit edilmiş. Ayrıca ruh hallerinde ve kan basınçlarında da iyileşmeler yaşamışlar.BalBal, mineral bor kaynağıdır ve erkek hormonlarının östrojenlere (kadın hormonu) dönüşümünü engelleyen bir flavonoid olan krizin içerir. Her iki madde de vücuttaki mevcut testosteron miktarını artırır. Ve badem gibi bal da erektil bozuklukları hafifletmeye yardımcı olabilir. Bal ayrıca, penise kan akışını artırmaya yardımcı olan ve daha güçlü, daha uzun süreli ereksiyonlar sağlayan nitratlar açısından zengindir.BademErkek sağlığı için besleyici bir güç merkezi olan badem, vücutta testosteron üretimini desteklemeye ve erkeklik hormonunun sağlıklı seviyelerini korumaya yardımcı olan sağlıklı yağlar, vitaminler ve minerallerle doludur. Badem ayrıca kandaki nitratları artıran ve erektil bozukluğu tersine çevirmeye yardımcı olabilen arginin adı verilen bir amino asit içerir. Haftada birkaç kez küçük bir avuç yeterli olacaktır.MantarÇalışmalar, kültür mantarı fitokimyasalların aromataz adı verilen bir enzimin östrojen (kadın hormonu) üretmesini engelleyebileceğini göstermiştir. Düzenli mantar tüketimi erkeklerde daha sağlıklı testosteron seviyeleriyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca şitaki, chanterelle (sarıkız mantarı) ve kültür mantarı gibi diğer mantar çeşitlerinin de aynı derecede etkili olduğu düşünülmektedir.Uzman doktor tavsiyeleri ne diyor?Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik, Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Gamze Akbulut, testosteron hormonunu etkiyen besinler hakkında uzman görüşünü ve bilimsel çalışma tabanlı gıdaları Sputnik'e açıkladı. Çemen OtuÇemen otunun testosteron hormonuyla ilişkisini inceleyen bir çalışmada 500 mg çemen otu tohumu özütünün testosteronu artırdığını göstermiştir.İyotÜriner iyot konsantrasyonun (ÜİK) testosteron hormonu seviyeleriyle ilişkisini inceleyen bir çalışma daha düşük ÜİK seviyelerinin daha yüksek testosteron hormonuyla ilişkisi olduğunu bulmuştur. Çalışma özellikle aşırı iyot açısından dikkat edilmesi gerektiği önerisinde bulunmuştur.Çinkodan zengin besinlerYapılan bir çalışmada çinko yetersizliğinin daha düşük testosteron seviyeleriyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Düzenli aralıklarla ve belirli dozlarda alınan çinkonun total testosteron ve sperm sayısını artırabileceği görülmüş. Çinko alımı yaygın bir tedavi yöntemi olarak henüz kabul edilmemiş olsa da istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri tüketimi optimum testosteron seviyelerinin desteklenmesi için iyi bir kaynak olabilir.Antioksidan zengini meyvelerBöğürtlen, kiraz ve nar gibi meyveler, yüksek miktarda flavonoid antioksidan içerir. Bu antioksidanlar, testosteron üreten hücreleri oksidatif hasardan koruma potansiyeline sahiptir ve bu yolla testosteron üretimini destekleyebilir.Evrensel olarak kabul edilmektedir ki sosyal medyanın önerdiği ve içinde ne olduğu bilinmeyen gıdaların tüketimi son derece tehlikeli sonuçlar doğrulabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/orucu-hurma-ile-acmanin-5-kanitlanmis-faydasi-uzmanlar-bu-meyvenin-neden-vazgecilemez-oldugunu-1094064096.html

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