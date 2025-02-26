https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/japon-deprem-uzmani-deprem-bekledigi-4-bolgeyi-acikladi-risk-altindaki-illeri-tek-tek-siraladi-1093993215.html

Japon deprem uzmanı, deprem beklediği 4 bölgeyi açıkladı: Riskli illeri tek tek sıralayarak uyardı

Japon deprem uzmanı, deprem beklediği 4 bölgeyi açıkladı: Riskli illeri tek tek sıralayarak uyardı

Sputnik Türkiye

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem beklenen 4 bölgeyi açıkladı! Ege Denizi’nde olası deprem ve tsunami riski için uyardı. İstanbul, Muğla, İzmir ve Marmara Bölgesi için kritik tahminler…

2025-02-26T11:24+0300

2025-02-26T11:24+0300

2025-02-26T11:30+0300

türkiye

santorini

ege denizi

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem riski taşıyan bölgelerine dair kritik açıklamalarda bulundu. Bir YouTube kanalına açıklama yapan Moriwaki, Ege Denizi’ndeki sismik hareketliliğe dikkat çekerek, Santorini Adası çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini belirtti. Bu tür bir depremin Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir'de hissedileceğini söyleyen Moriwaki, ayrıca tsunami riskine de dikkat çekti.Bunun yanı sıra, Türkiye'de dört kritik bölgede büyük deprem beklendiğini ifade eden Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı, Bingöl-Karlıova bölgesi, Batı Anadolu Fay Hattı ve Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu belirtti. Özellikle İstanbul için büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Japon uzman, Silivri açıklarında geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatarak, Marmara’da enerji birikiminin devam ettiğini ifade etti. İşte Japon deprem uzmanının uyarıları ve Türkiye'deki en riskli bölgeler...Tsunami uyarısı: Risk altındaki illeri sıraladı5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Ege Denizi'ndeki depremlerin sıklığının son günlerde azaldığına dikkat çeken Moriwaki, "Yavaş yavaş yok olabilir ya da birkaç gün yok oluyorsa bu büyük deprem gelebilir. Mesela 7 büüyklüğünde deprem geldiyse de Türkiye tarafında Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir'e kadar hissedilebilir ama çok hasar olacağını zannetmiyorum. Deniz içerisinde deprem olunca tsunami olabilir. En kötü senaryoda 3 metre olabilir. Denizin çekilmesi ise depremle ilgili değil" dedi.Türkiye'nin tehlikeli fay hatlarına dikkat çeken Japon deprem uzmanı, deprem beklediği 4 bölgeyi açıkladı. Moriwaki, şunları kaydetti:"Türkiye'de 4 noktada bundan sonra büyük deprem yani 7 büyüklüğünde deprem düşünülebilir. Önce Doğu Anadolu Fay hattı; Elazığ'da 2020'de deprem oldu, Kahramanmaraş 2023'de 2 hafta sonra da Hatay'da deprem oldu. Yani; Türkiye'nin depremi domino taşı gibi. Kuzey Anadolu Fay hattı için de 1923'te Erzincan'da, 1941'de Tokat sonra Samsun ve Doğu'dan Batı'ya 1999 depremine kadar gitti. Batı kolu Adana'dan Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'tan sonra da şimdi Santorini'ye kadar gidiyor. Domino taşı bazen geriye de dönüyor. 4 il için büyük deprem uyarısıİkinci olarak Bingöl-Karlıova, Muş, Bitlis, Tunceli; bölgesi. Üçüncü olarak; Batı Anadolu Fay hattı. Ege tarafında çok fazla kısa fay hatları var. Fay hatları ince ve kısa olduğu için çok büyük deprem beklemiyorum. Dördüncüsü ise Marmara Bölgesi; büyük deprem olabilir.İstanbul depremi uyarısı: Enerji biriktiİstanbul'a yakın yerde Silivri'nin ön taraflarında 1509'da büyük deprem oldu ve sonra 1766'da deprem oldu. Ve o anda tsnunami olduğuna dair kayıt var. 257 seneyi 1766'ya eklersek 2023 yapıyor. Yani enerj artık biriktirdi. Bu tabii matematik gibi tam olmuyor. Eksi ve artı 20 diye söyleyebilirim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/prof-dr-naci-gorur-mta-haritasinda-fay-yeri-belirgin-degil-diyerek-uyardi-bolgede-depremler-1093882146.html

türkiye

santorini

ege denizi

muğla

bingöl

tunceli

karlıova

kuzey anadolu fayı

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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