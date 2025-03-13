https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/izmirde-vapur-seferleri-iptal-edildi-1094485848.html

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T17:02+0300

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türki̇ye

i̇zmir

vapur

fırtına

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İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.İzmir'de vapur seferleri iptalİZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 16.15 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/meteorolojiden-sicakliklar-cakilacak-uyarisi-kar-alarmi-verildi-kara-kis-geri-geliyor-1094455400.html

türki̇ye

i̇zmir

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i̇zmir, vapur, fırtına