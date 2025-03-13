https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/izmirde-vapur-seferleri-iptal-edildi-1094485848.html
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T17:02+0300
2025-03-13T17:02+0300
2025-03-13T17:03+0300
türki̇ye
i̇zmir
vapur
fırtına
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090108668_0:118:1600:1018_1920x0_80_0_0_0e83c7663a545223b85702a9260a5f9f.jpg
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.İzmir'de vapur seferleri iptalİZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 16.15 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/meteorolojiden-sicakliklar-cakilacak-uyarisi-kar-alarmi-verildi-kara-kis-geri-geliyor-1094455400.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090108668_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_275a5a68127a8439035551c273f75d5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, vapur, fırtına
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
17:02 13.03.2025 (güncellendi: 17:03 13.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İzmir'de vapur seferleri iptal
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 16.15 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.