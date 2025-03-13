İmamoğlu'ndan İstanbul Üniversitesi açıklaması: 'Yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı'

Bu süreci çok kısa anlatacağım. Bu süreçte daha önce 2020 yılında diplomamı sorgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne fakültem tarafından, 'İmamoğlu'nun yatay geçişi her yönüyle uygundur.' Raporu verilmiştir. Bu raporu biz bile yeni öğrendik, bilmiyorduk. 2020'de sormuş, fakülte cevap vermiş. Altında dekan olan, profesörün de imzası var. 2020'de bu raporu veren dekan Profesör Doktor Kamil Ahmet Köse'ye öyle baskı yaptılar, öyle canından bezdirdiler ki yahu yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı. Dertleri ne Ekrem'in diplomasını iptal ettirecekler. Ya bunlar bakın bu kötülük, bu kötü akıl, bu cumhurbaşkanının ürettiği korku iklimi düzgün, namuslu insanlara yüklediği yükün karşılığıdır. Yılların bilim insanına bile bunu yaptırdılar. Allah sizi ıslah etsin. Nasıl bir hainlikle nasıl bir kötülükle milletine düşman nasıl bir akılla karşı karşıya olduğumuzu iyi anlayacağız. Yani İmamoğlu aleyhine karar vermeyen herkes yok etme sürecini yaşatıyorlar bu ülkeye. Doğruları yazdı diye bir bilim insanını hem de beş yıl önce yazdığı yazı üzerinden oradan uzaklaştırmak istifa ettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Şimdi dekan Bey gitti. Buradan sormam gerekiyor: Orada üniversitende bir fakültenin dekanı böylesi bir baskıyla istifa ettirilirken sayın İstanbul Üniversitesi Rektörü 572 yıllık kadim üniversitenin sayın Rektörü, 7 Ekim 2024'te bir rapor imzalayıp gönderdin. Bakın rapor burada Rektörlüğün raporu, bu raporu dört ay önce hazırladın. Bu raporda Ekrem İmamoğlu için '1990 yılındaki geçiş şartlarını karşılamıştır' dedin. Hatta şöyle diyor: '1990 yılında KKTC'de bulunan Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapan Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiren hiçbir yönü bulunmamaktadır' diyor. Hatta 'varsa bir sorun bu sorun YÖK'ü ilgilendirir' diyor.