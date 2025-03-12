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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/imamoglunun-sahte-diploma-sorusturmasi-icin-bassavciliktan-ikinci-yazi-isleri-hizlandirin-talimati-1094436540.html
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması için Başsavcılık'tan ikinci yazı: İşleri hızlandırın talimatı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması için Başsavcılık'tan ikinci yazı: İşleri hızlandırın talimatı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında sürdürülen 'sahte diploma' soruşturmasıyla ilgili İstanbul Üniversitesi'ne ikinci kez yazı gönderdi... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T15:32+0300
2025-03-12T15:32+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul üniversitesi
yök
sahte diploma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'sahte diploma' iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ni ikinci kez yazı gönderdi. Başsavcılık, ikinci yazıda işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.Soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı.Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/ekrem-imamogluna-diploma-sorusturmasi-ifade-veriyor-1094202128.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul üniversitesi, yök, sahte diploma
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul üniversitesi, yök, sahte diploma

İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması için Başsavcılık'tan ikinci yazı: İşleri hızlandırın talimatı

15:32 12.03.2025
© Berkan ÇetinEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© Berkan Çetin
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında sürdürülen 'sahte diploma' soruşturmasıyla ilgili İstanbul Üniversitesi'ne ikinci kez yazı gönderdi ve işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'sahte diploma' iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ni ikinci kez yazı gönderdi. Başsavcılık, ikinci yazıda işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı.
Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.
Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.
Başsavcılık yazısında, "YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verilmişti.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.
Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.
İmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
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5 Mart, 09:31
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