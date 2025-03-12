https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/imamoglunun-sahte-diploma-sorusturmasi-icin-bassavciliktan-ikinci-yazi-isleri-hizlandirin-talimati-1094436540.html

İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması için Başsavcılık'tan ikinci yazı: İşleri hızlandırın talimatı

İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması için Başsavcılık'tan ikinci yazı: İşleri hızlandırın talimatı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında sürdürülen 'sahte diploma' soruşturmasıyla ilgili İstanbul Üniversitesi'ne ikinci kez yazı gönderdi... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T15:32+0300

2025-03-12T15:32+0300

2025-03-12T15:32+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul üniversitesi

yök

sahte diploma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'sahte diploma' iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ni ikinci kez yazı gönderdi. Başsavcılık, ikinci yazıda işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.Soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı.Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/ekrem-imamogluna-diploma-sorusturmasi-ifade-veriyor-1094202128.html

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul üniversitesi, yök, sahte diploma