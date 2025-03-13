https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/hazine-ve-maliye-bakanligindan-kesme-altina-duzenleme-1094476640.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kesme altına' düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kesme altına' düzenleme
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde ince şerit halindeki altının kesilerek satışında artış yaşanması ve tüketici mağduriyeti oluşması üzerine harekete... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T13:38+0300
2025-03-13T13:38+0300
2025-03-13T13:38+0300
ekonomi̇
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
altın
kara paranın aklanmasının önlenmesine i̇lişkin mali çalışma grubu (fatf)
maliye bakanlığı
hazine
mehmet şimşek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bakanlıkça, finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'de Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin yürütülmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor.Bu kapsamda kıymetli maden sektörüne yönelik de adım atılacak. Basılı kıymetli madenlere ilişkin yapılan düzenlemeler sonrasında, altının ince şerit haline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin satışında artış yaşandığı görüldü.Bu şekilde çok küçük miktarlarda altın satılması ve bunların herhangi bir standardının bulunmaması nedeniyle yatırım amacıyla alım gerçekleştiren tüketicilere satışın suiistimale açık olduğu değerlendirildi.Herhangi bir standardı bulunmayan söz konusu ürünün tanımının yapılması ve yurt içinde alım satımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları tamamlandı.'İlave adımlar atılacak'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bakanlık tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti:"Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/zamli-bayram-ikramiyesi-mecliste-155-milyon-kisiye-4-bin-tl-odeme-dogum-yardimi-da-artiyor-1094469890.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, altın, kara paranın aklanmasının önlenmesine i̇lişkin mali çalışma grubu (fatf), maliye bakanlığı, hazine, mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, altın, kara paranın aklanmasının önlenmesine i̇lişkin mali çalışma grubu (fatf), maliye bakanlığı, hazine, mehmet şimşek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kesme altına' düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde ince şerit halindeki altının kesilerek satışında artış yaşanması ve tüketici mağduriyeti oluşması üzerine harekete geçti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bakanlıkça, finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'de Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin yürütülmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor.
Bu kapsamda kıymetli maden sektörüne yönelik de adım atılacak. Basılı kıymetli madenlere ilişkin yapılan düzenlemeler sonrasında, altının ince şerit haline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin satışında artış yaşandığı görüldü.
Bu şekilde çok küçük miktarlarda altın satılması ve bunların herhangi bir standardının bulunmaması nedeniyle yatırım amacıyla alım gerçekleştiren tüketicilere satışın suiistimale açık olduğu değerlendirildi.
Herhangi bir standardı bulunmayan söz konusu ürünün tanımının yapılması ve yurt içinde alım satımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları tamamlandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bakanlık tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti:
"Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor."