https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/hasan-heybetli-tutuklu-bulundugu-cezaevinde-75-yasinda-hayatini-kaybetti-1094452754.html
Hasan Heybetli tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti
Hasan Heybetli tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti. Saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulunan Heybetli'nin ölüm nedeni, yapılacak... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T00:39+0300
2025-03-13T00:39+0300
2025-03-13T00:39+0300
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Arap Hüso lakaplı kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğlu Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu.Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Heybetli, bu akşam saat 19.00 sıralarında tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda hayatını kaybetti. Heybetli'nin ölümünün ardından nöbetçi savcı, cezaevinde incelemelerde bulundu. Ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşmesi beklendiği açıklandı.Hasan Heybetli kimdir?1950 yılında Siirt’te doğan Hasan Heybetli, çeşitli suçlarından defalarca hapse girip çıktı. Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'yla 1979’da nişanlandı ve 1980’de cezaevindeyken evlendi. 3 yıl süren evlilikleri 1983’da bitti. Yeniden evlenen ikili 1993’te tekrar boşandı. Abacı’dan sonra üç kez daha evlenen Heybetli, 1990’lı yıllarda ABD başta olmak üzere yurt dışında yaşadı. Hasan Heybetli neden hapisteydi?2009 yılında Şişli Polat Rezidans’ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Heybetli, 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/pablo-escobarin-arkadasi-ochoa-25-yil-sonra-cezaevinden-tahliye-oldu-2-milyar-dolarlik-servetine-1091216536.html
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Hasan Heybetli tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti
Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti. Saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulunan Heybetli'nin ölüm nedeni, yapılacak incelemenin ardından netleşecek. Sanatçı Muazzez Abacı’nın eski eşi olan Heybetli'nin vefatıyla ilgili nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu.
Arap Hüso lakaplı kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğlu Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu.
Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Heybetli, bu akşam saat 19.00 sıralarında tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda hayatını kaybetti. Heybetli'nin ölümünün ardından nöbetçi savcı, cezaevinde incelemelerde bulundu. Ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşmesi beklendiği açıklandı.
1950 yılında Siirt’te doğan Hasan Heybetli, çeşitli suçlarından defalarca hapse girip çıktı. Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'yla 1979’da nişanlandı ve 1980’de cezaevindeyken evlendi. 3 yıl süren evlilikleri 1983’da bitti. Yeniden evlenen ikili 1993’te tekrar boşandı. Abacı’dan sonra üç kez daha evlenen Heybetli, 1990’lı yıllarda ABD başta olmak üzere yurt dışında yaşadı.
Hasan Heybetli neden hapisteydi?
2009 yılında Şişli Polat Rezidans’ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Heybetli, 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.