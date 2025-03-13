https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/hasan-heybetli-tutuklu-bulundugu-cezaevinde-75-yasinda-hayatini-kaybetti-1094452754.html

Hasan Heybetli tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti

Hasan Heybetli tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti. Saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulunan Heybetli'nin ölüm nedeni, yapılacak... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T00:39+0300

2025-03-13T00:39+0300

2025-03-13T00:39+0300

türki̇ye

ceza

ceza kanunu

ceza i̇nfaz kanunu

ağır ceza mahkemesi

ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

muazzez abacı

mafya

türk mafyası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094452583_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_983c06d7e1ada1a08ff8c4679f8cfc91.jpg

Arap Hüso lakaplı kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğlu Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu.Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Heybetli, bu akşam saat 19.00 sıralarında tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda hayatını kaybetti. Heybetli'nin ölümünün ardından nöbetçi savcı, cezaevinde incelemelerde bulundu. Ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşmesi beklendiği açıklandı.Hasan Heybetli kimdir?1950 yılında Siirt’te doğan Hasan Heybetli, çeşitli suçlarından defalarca hapse girip çıktı. Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'yla 1979’da nişanlandı ve 1980’de cezaevindeyken evlendi. 3 yıl süren evlilikleri 1983’da bitti. Yeniden evlenen ikili 1993’te tekrar boşandı. Abacı’dan sonra üç kez daha evlenen Heybetli, 1990’lı yıllarda ABD başta olmak üzere yurt dışında yaşadı. Hasan Heybetli neden hapisteydi?2009 yılında Şişli Polat Rezidans’ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Heybetli, 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/pablo-escobarin-arkadasi-ochoa-25-yil-sonra-cezaevinden-tahliye-oldu-2-milyar-dolarlik-servetine-1091216536.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ceza, ceza kanunu, ceza i̇nfaz kanunu, ağır ceza mahkemesi, ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, muazzez abacı, mafya, türk mafyası