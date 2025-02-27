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Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın 3 bin 400 liranın altında
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın 3 bin 400 liranın altında
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarında zirveden geri çekilme devam ediyor. Ons altın, 2 bin 900 doların altında işlem görüyor. Gram altın ise 3 bin 394 liradan el değiştiriyor. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 3 bin 394 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 660 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 560 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 2 bin 896 dolardan işlem görüyor.Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 413 liradan tamamlamıştı.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 5 in 483 liradan işlem görüyor. Ons altın fiyatlarıGüncel verilere göre, ons altın 2 bin 894 liradan, 22 ayar bilezik ise 3 bin 304 liradan alıcı buluyorAltın neden düşüyor?ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizlikler ve güçlenen dolar endeksi varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutmaya devam ediyor.Beyaz Saray'da düzenlediği ilk kabine toplantısında Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.Öte yandan, analistler, ABD'de açıklanacak gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini kaydetti.Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin destek, 2 bin 910 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.
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gram altın, yarım gram altın, altın, çeyrek altın, ons altın

Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın 3 bin 400 liranın altında

11:13 27.02.2025
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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Altın fiyatlarında zirveden geri çekilme devam ediyor. Ons altın, 2 bin 900 doların altında işlem görüyor. Gram altın ise 3 bin 394 liradan el değiştiriyor.
Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 3 bin 394 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 660 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 560 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 2 bin 896 dolardan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 413 liradan tamamlamıştı.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 5 in 483 liradan işlem görüyor.

Ons altın fiyatları

Güncel verilere göre, ons altın 2 bin 894 liradan, 22 ayar bilezik ise 3 bin 304 liradan alıcı buluyor

Altın neden düşüyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizlikler ve güçlenen dolar endeksi varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutmaya devam ediyor.

Beyaz Saray'da düzenlediği ilk kabine toplantısında Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

Öte yandan, analistler, ABD'de açıklanacak gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin destek, 2 bin 910 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.
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