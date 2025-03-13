https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/erdogan-bundan-sonra-13-20-mart-haftasini-iyilik-haftasi-olarak-kutlayacagiz-1094480128.html
Erdoğan: Bundan sonra 13-20 Mart haftasını 'İyilik Haftası' olarak kutlayacağız
Erdoğan: Bundan sonra 13-20 Mart haftasını 'İyilik Haftası' olarak kutlayacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13-20 Mart haftasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız." dedi. 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T15:16+0300
2025-03-13T15:16+0300
2025-03-13T15:26+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni”nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, son dakika, ak parti
recep tayyip erdoğan, son dakika, ak parti
Erdoğan: Bundan sonra 13-20 Mart haftasını 'İyilik Haftası' olarak kutlayacağız
15:16 13.03.2025 (güncellendi: 15:26 13.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13-20 Mart haftasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni”nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Sizlerin güzellikte yarışmaya devam etmenizi bekliyorum. 13-20 Mart haftasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. Nerede gadre uğrayan, yok sayılan, baskı ve zulüm gören varsa Türkiye olarak tüm kapasitemizle oradayız