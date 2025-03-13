https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/bddk-vade-ve-limitleri-yeniledi-tasit-kredisi-cekenler-aylik-ne-kadar-odeyecek-otomobil-almak-icin-1094457334.html

BDDK vade ve limitleri yeniledi: Taşıt kredisi çekenler aylık ne kadar ödeyecek? Otomobil almak i̇çin doğru zaman mı?

BDDK vade ve limitleri yeniledi: Taşıt kredisi çekenler aylık ne kadar ödeyecek? Otomobil almak i̇çin doğru zaman mı?

Sputnik Türkiye

BDDK taşıt kredisi vade sürelerinde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, fatura değeri 2.5 milyon TL’nin altındaki araçlar için kredi vadesi 48 aya... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T07:49+0300

2025-03-13T07:49+0300

2025-03-13T07:49+0300

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BDDK’nın yeni düzenlemesine göre farklı fiyat aralıklarındaki araçlar için yeni kredi vade süreleri şöyle:Bu düzenleme ile araç almak isteyenlerin daha uzun vadeli kredi kullanmasının önü açılmış oldu. Ancak taşıt değerine göre kredi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.Taşıt kredisi faizleri düşmeye devam edecek mi?Taşıt kredisi faiz oranları geçtiğimiz ay yüzde 3.15 seviyelerinden yüzde 3.00’e geriledi. Bankalar kredi faizlerinde küçük oranlı indirimler yaparken, faizlerin yılın ikinci yarısında yüzde 2.00 - 2.50 seviyelerine düşmesi bekleniyor.İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, faizlerdeki düşüş trendinin otomotiv piyasası için olumlu bir gelişme olduğunu belirtiyor. Ancak piyasanın canlanması için kredi limitlerinde de güncelleme yapılması gerektiğini vurguluyor.Bayram öncesi araç piyasası hareketlenir mi?Vade sürelerinin uzatılması, özellikle bayram öncesinde otomobil alımını hızlandırabilir. Ancak uzmanlar, asıl büyük etkinin kredi limitlerinin artırılmasıyla mümkün olacağını belirtiyor.Öte yandan, sıfır araç piyasasında stok fazlası bulunması nedeniyle büyük fiyat artışları beklenmiyor. Eğer döviz kurlarında ani bir yükseliş yaşanmazsa, taşıt fiyatlarında büyük bir artış öngörülmüyor.Bankalar kredi vermekte i̇stekli mi?Geçtiğimiz yıl taşıt kredilerinde yaşanan daralma, bankaların kredi verme iştahını da düşürdü.Bu nedenle faizler düşse bile bankaların kredi kullandırma konusundaki tutumu, piyasayı doğrudan etkileyebilir.400 bin TL taşıt kredisi çeken ne kadar ödeyecek?3.00 faiz oranıyla 400.000 TL taşıt kredisi çeken bir kişi için:Faiz oranlarının düşmesi durumunda, bu tutarların daha da azalması bekleniyor.Otomobil almak i̇çin doğru zaman mı?Uzmanlar, şu an faizlerin geçmiş dönemlere göre düşük olduğunu ancak yılın ikinci yarısında daha uygun kredi koşullarının oluşabileceğini belirtiyor. Eğer döviz kuru ve araç fiyatlarında büyük bir artış olmazsa, daha uygun finansman fırsatları yılın ilerleyen aylarında ortaya çıkabilir.

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