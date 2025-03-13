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BDDK vade ve limitleri yeniledi: Taşıt kredisi çekenler aylık ne kadar ödeyecek? Otomobil almak i̇çin doğru zaman mı?
BDDK vade ve limitleri yeniledi: Taşıt kredisi çekenler aylık ne kadar ödeyecek? Otomobil almak i̇çin doğru zaman mı?
Sputnik Türkiye
BDDK taşıt kredisi vade sürelerinde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, fatura değeri 2.5 milyon TL’nin altındaki araçlar için kredi vadesi 48 aya... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T07:49+0300
2025-03-13T07:49+0300
ekonomi̇
bddk
tl
taşıt
taşıt kredisi
otomobil
yerli otomobil
ikinci el otomobil
otomobil sanayi
otomotiv
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BDDK’nın yeni düzenlemesine göre farklı fiyat aralıklarındaki araçlar için yeni kredi vade süreleri şöyle:Bu düzenleme ile araç almak isteyenlerin daha uzun vadeli kredi kullanmasının önü açılmış oldu. Ancak taşıt değerine göre kredi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.Taşıt kredisi faizleri düşmeye devam edecek mi?Taşıt kredisi faiz oranları geçtiğimiz ay yüzde 3.15 seviyelerinden yüzde 3.00’e geriledi. Bankalar kredi faizlerinde küçük oranlı indirimler yaparken, faizlerin yılın ikinci yarısında yüzde 2.00 - 2.50 seviyelerine düşmesi bekleniyor.İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, faizlerdeki düşüş trendinin otomotiv piyasası için olumlu bir gelişme olduğunu belirtiyor. Ancak piyasanın canlanması için kredi limitlerinde de güncelleme yapılması gerektiğini vurguluyor.Bayram öncesi araç piyasası hareketlenir mi?Vade sürelerinin uzatılması, özellikle bayram öncesinde otomobil alımını hızlandırabilir. Ancak uzmanlar, asıl büyük etkinin kredi limitlerinin artırılmasıyla mümkün olacağını belirtiyor.Öte yandan, sıfır araç piyasasında stok fazlası bulunması nedeniyle büyük fiyat artışları beklenmiyor. Eğer döviz kurlarında ani bir yükseliş yaşanmazsa, taşıt fiyatlarında büyük bir artış öngörülmüyor.Bankalar kredi vermekte i̇stekli mi?Geçtiğimiz yıl taşıt kredilerinde yaşanan daralma, bankaların kredi verme iştahını da düşürdü.Bu nedenle faizler düşse bile bankaların kredi kullandırma konusundaki tutumu, piyasayı doğrudan etkileyebilir.400 bin TL taşıt kredisi çeken ne kadar ödeyecek?3.00 faiz oranıyla 400.000 TL taşıt kredisi çeken bir kişi için:Faiz oranlarının düşmesi durumunda, bu tutarların daha da azalması bekleniyor.Otomobil almak i̇çin doğru zaman mı?Uzmanlar, şu an faizlerin geçmiş dönemlere göre düşük olduğunu ancak yılın ikinci yarısında daha uygun kredi koşullarının oluşabileceğini belirtiyor. Eğer döviz kuru ve araç fiyatlarında büyük bir artış olmazsa, daha uygun finansman fırsatları yılın ilerleyen aylarında ortaya çıkabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/2025-yili-bayram-ikramiyesi-odeme-takvimi-yeni-emekliler-ikramiye-alabilecek-mi-dul-ve-yetimler-ne-1094456811.html
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bddk, tl, taşıt, taşıt kredisi, otomobil, yerli otomobil, ikinci el otomobil, otomobil sanayi, otomotiv, kredi, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, tüketici kredisi, i̇htiyaç kredisi
bddk, tl, taşıt, taşıt kredisi, otomobil, yerli otomobil, ikinci el otomobil, otomobil sanayi, otomotiv, kredi, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, tüketici kredisi, i̇htiyaç kredisi

BDDK vade ve limitleri yeniledi: Taşıt kredisi çekenler aylık ne kadar ödeyecek? Otomobil almak i̇çin doğru zaman mı?

07:49 13.03.2025
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
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BDDK taşıt kredisi vade sürelerinde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, fatura değeri 2.5 milyon TL’nin altındaki araçlar için kredi vadesi 48 aya çıkarıldı. Faiz oranlarında yaşanan düşüşle birlikte bu düzenlemenin otomobil piyasasına nasıl yansıyacağı merak konusu. Peki, taşıt kredisi faizleri daha da düşecek mi? Araç fiyatları yükselir mi?
BDDK’nın yeni düzenlemesine göre farklı fiyat aralıklarındaki araçlar için yeni kredi vade süreleri şöyle:
2.5 milyon TL’nin altındaki araçlar için: 48 ay vade
2.5 milyon - 5 milyon TL arasındaki araçlar için: 36 ay vade
5 milyon - 6.5 milyon TL arasındaki araçlar için: 24 ay vade
6.5 milyon - 7.5 milyon TL arasındaki araçlar için: 12 ay vade
Bu düzenleme ile araç almak isteyenlerin daha uzun vadeli kredi kullanmasının önü açılmış oldu. Ancak taşıt değerine göre kredi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Taşıt kredisi faizleri düşmeye devam edecek mi?

Taşıt kredisi faiz oranları geçtiğimiz ay yüzde 3.15 seviyelerinden yüzde 3.00’e geriledi. Bankalar kredi faizlerinde küçük oranlı indirimler yaparken, faizlerin yılın ikinci yarısında yüzde 2.00 - 2.50 seviyelerine düşmesi bekleniyor.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, faizlerdeki düşüş trendinin otomotiv piyasası için olumlu bir gelişme olduğunu belirtiyor. Ancak piyasanın canlanması için kredi limitlerinde de güncelleme yapılması gerektiğini vurguluyor.

Bayram öncesi araç piyasası hareketlenir mi?

Vade sürelerinin uzatılması, özellikle bayram öncesinde otomobil alımını hızlandırabilir. Ancak uzmanlar, asıl büyük etkinin kredi limitlerinin artırılmasıyla mümkün olacağını belirtiyor.
Öte yandan, sıfır araç piyasasında stok fazlası bulunması nedeniyle büyük fiyat artışları beklenmiyor. Eğer döviz kurlarında ani bir yükseliş yaşanmazsa, taşıt fiyatlarında büyük bir artış öngörülmüyor.

Bankalar kredi vermekte i̇stekli mi?

Geçtiğimiz yıl taşıt kredilerinde yaşanan daralma, bankaların kredi verme iştahını da düşürdü.
Fatura değeri 2 milyon TL’ye kadar olan araçlarda, taşıt değerinin sadece %20’si kadar kredi kullanılabiliyor.
BDDK vade süresini güncellerken, kredi oranlarında herhangi bir artış yapmadı.
Bu nedenle faizler düşse bile bankaların kredi kullandırma konusundaki tutumu, piyasayı doğrudan etkileyebilir.

400 bin TL taşıt kredisi çeken ne kadar ödeyecek?

3.00 faiz oranıyla 400.000 TL taşıt kredisi çeken bir kişi için:
36 ay vadeli kredi taksiti: Aylık yaklaşık 21.000 TL
Toplam ödeme tutarı: 750.000 TL (banka masrafları hariç)
Faiz oranlarının düşmesi durumunda, bu tutarların daha da azalması bekleniyor.

Otomobil almak i̇çin doğru zaman mı?

Uzmanlar, şu an faizlerin geçmiş dönemlere göre düşük olduğunu ancak yılın ikinci yarısında daha uygun kredi koşullarının oluşabileceğini belirtiyor. Eğer döviz kuru ve araç fiyatlarında büyük bir artış olmazsa, daha uygun finansman fırsatları yılın ilerleyen aylarında ortaya çıkabilir.
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