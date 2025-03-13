https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/bati-avrupadaki-en-eski-insan-kalintisi-bulundu-homo-affinis-erectus-1094454362.html

Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu: 'Homo affinis erectus'

Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu: 'Homo affinis erectus'

Sputnik Türkiye

İspanya'da bulunan 1.1 ila 1.4 milyon yıl öncesine ait fosil, Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı olarak, 'Homo affinis erectus' türünün Avrupa'ya ulaşan... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T03:58+0300

2025-03-13T03:58+0300

2025-03-13T03:58+0300

yaşam

batı avrupa

batı

nature (dergi)

fosil

kalıntı

arkeolojik kalıntı

tarihi kalıntı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103048/44/1030484475_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4ce0543546b4ddd520e34d22be1d41df.jpg

İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kentine bağlı Atapuerca bölgesinde Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu. Bulunan kalıntının 1.1 ila 1.4 milyon yıllık olduğu belirtildi.Atapuerca'da çalışan İspanyol bilim insanlarının Nature dergisinde yayımlanan makalesinde, bulunduğu ifade edilen yüz kemikleri fosilinin, şimdilik 'Homo affinis erectus' olarak sınıflandırılan yeni bir insan türüne karşılık geldiği ifade edildi.'En eski insan türü değişti'Bu zamana kadar Batı ve Orta Avrupa'daki en eski insan türünün 'Homo antecessor' olarak bilindiği, yeni buluşla Avrupa kıtasına ulaşan ilk türün 'Homo affinis erectus' olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/karahantepede-saklanan-sir-aciga-cikiyor--binlerce-yillik-bilgiyi-saklayan-koruma-kalkani-insa-1094347170.html

batı avrupa

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batı avrupa, batı, nature (dergi), fosil, kalıntı, arkeolojik kalıntı, tarihi kalıntı