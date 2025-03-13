https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/bati-avrupadaki-en-eski-insan-kalintisi-bulundu-homo-affinis-erectus-1094454362.html
Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu: 'Homo affinis erectus'
Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu: 'Homo affinis erectus'
Sputnik Türkiye
İspanya'da bulunan 1.1 ila 1.4 milyon yıl öncesine ait fosil, Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı olarak, 'Homo affinis erectus' türünün Avrupa'ya ulaşan... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T03:58+0300
2025-03-13T03:58+0300
2025-03-13T03:58+0300
yaşam
batı avrupa
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nature (dergi)
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kalıntı
arkeolojik kalıntı
tarihi kalıntı
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İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kentine bağlı Atapuerca bölgesinde Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu. Bulunan kalıntının 1.1 ila 1.4 milyon yıllık olduğu belirtildi.Atapuerca'da çalışan İspanyol bilim insanlarının Nature dergisinde yayımlanan makalesinde, bulunduğu ifade edilen yüz kemikleri fosilinin, şimdilik 'Homo affinis erectus' olarak sınıflandırılan yeni bir insan türüne karşılık geldiği ifade edildi.'En eski insan türü değişti'Bu zamana kadar Batı ve Orta Avrupa'daki en eski insan türünün 'Homo antecessor' olarak bilindiği, yeni buluşla Avrupa kıtasına ulaşan ilk türün 'Homo affinis erectus' olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/karahantepede-saklanan-sir-aciga-cikiyor--binlerce-yillik-bilgiyi-saklayan-koruma-kalkani-insa-1094347170.html
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batı avrupa, batı, nature (dergi), fosil, kalıntı, arkeolojik kalıntı, tarihi kalıntı
batı avrupa, batı, nature (dergi), fosil, kalıntı, arkeolojik kalıntı, tarihi kalıntı
Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu: 'Homo affinis erectus'
İspanya'da bulunan 1.1 ila 1.4 milyon yıl öncesine ait fosil, Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı olarak, 'Homo affinis erectus' türünün Avrupa'ya ulaşan ilk insan türü olduğunu ortaya koydu.
İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kentine bağlı Atapuerca bölgesinde Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu. Bulunan kalıntının 1.1 ila 1.4 milyon yıllık olduğu belirtildi.
Atapuerca'da çalışan İspanyol bilim insanlarının Nature dergisinde yayımlanan makalesinde, bulunduğu ifade edilen yüz kemikleri fosilinin, şimdilik 'Homo affinis erectus' olarak sınıflandırılan yeni bir insan türüne karşılık geldiği ifade edildi.
'En eski insan türü değişti'
Bu zamana kadar Batı ve Orta Avrupa'daki en eski insan türünün 'Homo antecessor' olarak bilindiği, yeni buluşla Avrupa kıtasına ulaşan ilk türün 'Homo affinis erectus' olduğu kaydedildi.