https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-yarin-ankaraya-geliyor-1094190586.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yarın Ankara'ya geliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yarın Ankara'ya geliyor
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Ankara’yı ziyaret edecek. 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T18:19+0300
2025-03-04T18:19+0300
2025-03-04T18:19+0300
türki̇ye
i̇lham aliyev
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azerbaycan
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarın resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gelen Cumhurbaşkanı Aliyev, Igdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış törenine de katılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/cumhurbaskani-erdogan-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1092470773.html
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i̇lham aliyev, ankara, azerbaycan, türkiye, recep tayyip erdoğan
i̇lham aliyev, ankara, azerbaycan, türkiye, recep tayyip erdoğan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yarın Ankara'ya geliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Ankara’yı ziyaret edecek.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarın resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gelen Cumhurbaşkanı Aliyev, Igdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış törenine de katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 5 Mart 2025 tarihinde Ankara’yı ziyaret edecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecektir."