https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/atasehir-maltepe-sariyer-ve-sisli-belediyelerinden-dhkpcye-para-aktarildigi-iddiasi-1094479909.html

Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden, DHKP/C'ye para aktarıldığı iddiası

Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden, DHKP/C'ye para aktarıldığı iddiası

Sputnik Türkiye

Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağlayanlara yönelik soruşturmada itirafçı olan C.B, Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden terör örgütüne para... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T14:48+0300

2025-03-13T14:48+0300

2025-03-13T14:48+0300

türki̇ye

şişli belediyesi

maltepe belediyesi

dhkp-c

terör operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060373587_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_839538d4ecbcdfc3cc0faeedefd1b36a.jpg

Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağlayanlara yönelik soruşturmada itirafçı olan C.B, 2014-2016 yılları arasında Şişli Belediyesi'nden 400 bin, Sarıyer Belediyesi'nden 550 bin, Maltepe Belediyesi'nden ise 650 bin lira aktarıldığını, dönemin Ataşehir belediye başkan yardımcısının da bir şüpheliye sık sık para gönderdiğini söyledi. Esnaftan para toplayan kişilerden biri olduğu tespit edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, yeni detaylara ve itirafçı ifadesine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, 2014-2016 yılları arasında şüphelilerden Doğan Karataştan'ın, terör örgütü DHKP/C bünyesinde sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla kurulan ihtiyaç komitesinde (İKOM) sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgüt için kurum ve esnaftan para toplayan kişilerden olduğu tespit edildi.Şüphelilerden eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir'in ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre, halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçı C.B, şüpheli Doğan Karataştan'ın Ataşehir Belediyesi'nden örgüt adına para aldığını, Karataştan'a Kalender Özdemir'in sık sık para gönderdiğini iddia etti.Örgüte para yardımı iddiası C.B, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı ve halen İBB'de mühendis olarak görev yapan Haydar Battal'ın da Maltepe Belediyesi Eski Sosyal İşler Müdürü şüpheli Mahmut Serdar Kızılay üzerinden söz konusu yıllarda örgüte her ay bin lira para gönderdiğini öne sürdü.Battal'ın belediyede müdür olarak görev yapmış olan şüpheli Zafer Eskiköy görevden alınana kadar örgüte aylık 2 bin 500 lira para yardımı yaptığını anlatan C.B, "Bu şahıs bu parayı örgüte yine belediyede çalışan Mahmut Serdar Kızılay aracılığıyla ya da bana direk veriyordu. Zaman zaman da Doğan Karataştan vasıtasıyla parayı veriyordu. Belediyenin tüm rüşvet havuzunda toplanacak paraları toplayan şahıslardan biridir. Örgüte verilen toplu paralarda bu şahıs, yukarıda belirttiğim rüşvet havuzundan topladığı paralardan verdiğini bize defalarca anlatmıştır." dedi.Konser adı altında para alındı iddiasıİtirafçı C.B, şüpheli Mahmut Serdar Kızılay'ın aracılığıyla şüpheli Doğan Karataştan ile birlikte, belediyenin teknik başkan yardımcısı şüpheli Sinan Çetiz ve özel kalemi şüpheli Melih Morsünbül'le görüştüklerini, Grup Yorum konser biletleri adı altında ihtiyaçlarını ilettiklerini belirtti.C.B, Maltepe Belediyesinden terör örgütü adına para alındığı iddiasını şöyle anlattı:"İlk olarak 'Hayır olmaz, bizim için çok büyük miktar' dediler. Biz de bu istediğimiz parayı verirlerse bir daha para istemek için gelmeyeceğimizi söyledik ve kabul ettiler. Bir hafta içerisinde Serdar Kızılay isimli kişiden Doğan Karataştan 300 bin lirayı teslim aldı. Gülsuyu'nda bulunan Mahir Hüseyin Ulaş Parkı çeteler tarafından yakıldığı için yeniden yapılması gerektiğini ve içerisine malzeme alınması gerektiğini söyledik, o da bize 'Söz verdiysek yaparız.' dedi ve bizi Sinan Çetiz'e yönlendirdi. İki ay sonra Sinan Çetiz 250 bin lirayı Serdar Kızılay'a teslim etti. Serdar Kızılay'dan ise Doğan Karataştan teslim aldı. Anlatmış olduğum olaylar dışında belediyeden konser ve piknik biletleri adı altında 100 bin liraya yakın parayı 5-10 bin liralık kısımlarla parça parça aldık. Bugüne kadar örgütün buradan elde ettiği gelir, takribi 650 bin liradır. Bu para DHKP/C örgütüne aktarılmıştır."500 bin lira istendiSarıyer Belediyesi Meclis Üyesi ve Armutlu Muhtarı Ali Haydar Arslan'la Küçük Armutlu Cemevi'nin bahçesindeki görüşmelerinde 500 bin lira istediklerini de ileri süren C.B, "Belediye tarafından Muhtar Ali Haydar Arslan'a paralar teslim edildi. Akabinde bizde kendisinden paraları elden aldık. Ancak süreç belirli zamanlara yayılınca Belediye Başkanı Şükrü Genç'in özel kalemi olan Şehnaz Bulut ile birçok kez görüştük. Görüşmeler sonucunda bize paranın ödeneceğini ifade ederek paraları bize verdi. Örgütün buradan elde ettiği gelir takribi 550 bin liradır." ifadesini kullandı.C.B, Şişli Belediyesi'nden ise terör örgütü DHKP/C'ye yaklaşık 400 bin lira para aktarıldığını iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sariyer-ve-sisli-belediyesine-teror-operasyonu-34-adrese-baskin-yapildi-onlarca-kisi-gozaltinda-1094375212.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şişli belediyesi, maltepe belediyesi, dhkp-c, terör operasyonu