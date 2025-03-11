https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sariyer-ve-sisli-belediyesine-teror-operasyonu-34-adrese-baskin-yapildi-onlarca-kisi-gozaltinda-1094375212.html
Sarıyer ve Şişli Belediyesi'ne terör operasyonu: 34 adrese baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltında
Sarıyer ve Şişli Belediyesi'ne terör operasyonu: 34 adrese baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
CHP'li iki belediyenin DHKP-C'ye finans sağlandığı iddiası ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sarıyer ve Şişli Belediyesi için 34 adrese... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T08:15+0300
2025-03-11T08:15+0300
2025-03-11T08:28+0300
sarıyer
şişli belediyesi
türki̇ye
gözaltı
gözaltı kararı
terör
terör örgütü
dhkp-c
dhkp/c
finans
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg
DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/afrika-sicaklari-turkiyeyi-etkisi-altina-aliyor-haziran-ayi-gibi-olacak-deniz-sezonu-bile-acilacak-1094372767.html
sarıyer
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0e69ffac9a4347174d989b123474cb1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sarıyer, şişli belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, terör, terör örgütü, dhkp-c, dhkp/c, finans, baskın, polis
sarıyer, şişli belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, terör, terör örgütü, dhkp-c, dhkp/c, finans, baskın, polis
Sarıyer ve Şişli Belediyesi'ne terör operasyonu: 34 adrese baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltında
08:15 11.03.2025 (güncellendi: 08:28 11.03.2025)
CHP'li iki belediyenin DHKP-C'ye finans sağlandığı iddiası ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sarıyer ve Şişli Belediyesi için 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.
DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.