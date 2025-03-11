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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sariyer-ve-sisli-belediyesine-teror-operasyonu-34-adrese-baskin-yapildi-onlarca-kisi-gozaltinda-1094375212.html
Sarıyer ve Şişli Belediyesi'ne terör operasyonu: 34 adrese baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltında
Sarıyer ve Şişli Belediyesi'ne terör operasyonu: 34 adrese baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
CHP'li iki belediyenin DHKP-C'ye finans sağlandığı iddiası ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sarıyer ve Şişli Belediyesi için 34 adrese... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
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sarıyer
şişli belediyesi
türki̇ye
gözaltı
gözaltı kararı
terör
terör örgütü
dhkp-c
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finans
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DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/afrika-sicaklari-turkiyeyi-etkisi-altina-aliyor-haziran-ayi-gibi-olacak-deniz-sezonu-bile-acilacak-1094372767.html
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sarıyer, şişli belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, terör, terör örgütü, dhkp-c, dhkp/c, finans, baskın, polis
sarıyer, şişli belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, terör, terör örgütü, dhkp-c, dhkp/c, finans, baskın, polis

Sarıyer ve Şişli Belediyesi'ne terör operasyonu: 34 adrese baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltında

08:15 11.03.2025 (güncellendi: 08:28 11.03.2025)
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Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
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CHP'li iki belediyenin DHKP-C'ye finans sağlandığı iddiası ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sarıyer ve Şişli Belediyesi için 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.
DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.
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