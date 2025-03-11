https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sariyer-ve-sisli-belediyesine-teror-operasyonu-34-adrese-baskin-yapildi-onlarca-kisi-gozaltinda-1094375212.html

Sarıyer ve Şişli Belediyesi'ne terör operasyonu: 34 adrese baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltında

Sarıyer ve Şişli Belediyesi'ne terör operasyonu: 34 adrese baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

CHP'li iki belediyenin DHKP-C'ye finans sağlandığı iddiası ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sarıyer ve Şişli Belediyesi için 34 adrese... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T08:15+0300

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sarıyer

şişli belediyesi

türki̇ye

gözaltı

gözaltı kararı

terör

terör örgütü

dhkp-c

dhkp/c

finans

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DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.

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