https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-benzin-ve-motorine-pes-pese-indirim-1094308548.html
Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Benzin ve motorine peş peşe indirim
Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Benzin ve motorine peş peşe indirim
Sputnik Türkiye
Motorin fiyatlarına 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı. Peki, 8 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
2025-03-08T08:35+0300
2025-03-08T08:35+0300
2025-03-08T08:35+0300
ekonomi̇
akaryakıt
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
motorin
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt zammı
akaryakıt indirimi
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Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan küresel gerileme ve döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 4 Mart’ta gelen indirimlerin ardından, dün bir kez daha benzin fiyatları düşmüştü. Bugün ise motorin fiyatlarında 1 lira 35 kuruşluk yeni bir indirim yapıldı.Araç sahipleri, "Benzin fiyatları ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?", "LPG litre fiyatı güncel rakamlar" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 8 Mart 2025 itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları...İstanbul güncel akaryakıt fiyatlarıAvrupa Yakası:Anadolu Yakası:Ankara güncel akaryakıt fiyatlarıİzmir güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında yeni zam veya i̇ndirim bekleniyor mu?Uzmanlar, petrol piyasalarında dalgalı seyrin devam ettiğini belirterek önümüzdeki günlerde yeni indirim veya zam kararlarının gelebileceğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sigara-fiyatlarina-bir-zam-daha-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-kac-tl-oldu-hangi-gruplar-zamlandi-8-1094307803.html
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akaryakıt, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları
akaryakıt, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Benzin ve motorine peş peşe indirim
Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle motorin ve benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Motorin fiyatlarına 1 lira 35 kuruşluk indirim geldi. Peki, 8 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan küresel gerileme ve döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 4 Mart’ta gelen indirimlerin ardından, dün bir kez daha benzin fiyatları düşmüştü. Bugün ise motorin fiyatlarında 1 lira 35 kuruşluk yeni bir indirim yapıldı.
Araç sahipleri, "Benzin fiyatları ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?", "LPG litre fiyatı güncel rakamlar" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 8 Mart 2025 itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları...
İstanbul güncel akaryakıt fiyatları
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam veya i̇ndirim bekleniyor mu?
Uzmanlar, petrol piyasalarında dalgalı seyrin devam ettiğini belirterek önümüzdeki günlerde yeni indirim veya zam kararlarının gelebileceğini ifade ediyor.