https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-benzin-ve-motorine-pes-pese-indirim-1094308548.html

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Benzin ve motorine peş peşe indirim

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Benzin ve motorine peş peşe indirim

Sputnik Türkiye

Motorin fiyatlarına 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı. Peki, 8 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

2025-03-08T08:35+0300

2025-03-08T08:35+0300

2025-03-08T08:35+0300

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Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan küresel gerileme ve döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 4 Mart’ta gelen indirimlerin ardından, dün bir kez daha benzin fiyatları düşmüştü. Bugün ise motorin fiyatlarında 1 lira 35 kuruşluk yeni bir indirim yapıldı.Araç sahipleri, "Benzin fiyatları ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?", "LPG litre fiyatı güncel rakamlar" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 8 Mart 2025 itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları...İstanbul güncel akaryakıt fiyatlarıAvrupa Yakası:Anadolu Yakası:Ankara güncel akaryakıt fiyatlarıİzmir güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında yeni zam veya i̇ndirim bekleniyor mu?Uzmanlar, petrol piyasalarında dalgalı seyrin devam ettiğini belirterek önümüzdeki günlerde yeni indirim veya zam kararlarının gelebileceğini ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sigara-fiyatlarina-bir-zam-daha-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-kac-tl-oldu-hangi-gruplar-zamlandi-8-1094307803.html

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