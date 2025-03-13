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Adı Fener, soyadı Bahçe: 'Babamdan Allah razı olsun'
Adı Fener, soyadı Bahçe: 'Babamdan Allah razı olsun'
Sputnik Türkiye
Aydın'da yaşayan Fenerbahçe taraftarı Şeref Bahçe, gönülden bağlandığı takımı 1984-1985 sezonunda şampiyon olunca, o yıl doğan oğluna Fener ismini verdi... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T12:20+0300
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Aydınlı 40 yaşındaki fanatik Fenerbahçe taraftarı Fener Bahçe'nin en büyük hayali stadyumda Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek.Fenerbahçe şampiyon oldu, babası adını Fener koyduKaracasu Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Şeref Bahçe, gönülden bağlandığı takımı 1984-1985 sezonunda şampiyon olunca, o yıl doğan oğluna Fener ismini verdi.Fener Bahçe de zamanla tıpkı babası gibi sarı-lacivertli takımın sevdalısı oldu. Fenerbahçe'nin maçlarıyla büyüyen, galibiyetlerde sevinen, mağlubiyetlerde ise üzülen Fener Bahçe, adı ve soyadıyla da tuttuğu takımla özdeşleşti.Tarımla geçimini sağlayan, evli 3 çocuk babası Fener Bahçe, takımının formasını ya da polarını üzerinden hiç çıkarmıyor.'İnanmıyorlar'Fener Bahçe, bu ismi taşıdığı için sevinçli olduğunu söyledi.Babasına bu ismi kendisine verdiği için teşekkür eden Bahçe, "Gurur duyuyorum, sevinçliyim ama İstanbul hayalim vardı, oraya gidemedim. En büyük hayalim Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izlemek. Diğer takımları da seviyoruz ama en büyük hastalığım Fenerbahçe. Babam fanatik Fenerbahçeliydi ben de onun yolundan gidiyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim Allah razı olsun babamdan." diye konuştu.'Bazen gülüyorlar, bazen inanmıyorlar'İnsanların adını ve soyadını ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Bahçe, en çok askerde ismiyle ilgili durumu açıklamak zorunda kaldığını dile getirdi.Kendisine inanmayanlara kimliğini gösterdiğini ifade eden Bahçe, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/futbol-fanatiklerine-kotu-haber-takimlarin-kurulus-tarihleri-banka-sifresi-yapilamayacak-1091533755.html
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fenerbahçe, isim, i̇sim, nüfus, fanatik
fenerbahçe, isim, i̇sim, nüfus, fanatik

Adı Fener, soyadı Bahçe: 'Babamdan Allah razı olsun'

12:20 13.03.2025
Adı Fener, soyadı Bahçe: 'Babamdan Allah razı olsun'
Adı Fener, soyadı Bahçe: 'Babamdan Allah razı olsun' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
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Aydın'da yaşayan Fenerbahçe taraftarı Şeref Bahçe, gönülden bağlandığı takımı 1984-1985 sezonunda şampiyon olunca, o yıl doğan oğluna Fener ismini verdi. Fenerbahçe'nin maçlarıyla büyüyen, galibiyetlerde sevinen, mağlubiyetlerde ise üzülen Fener Bahçe, adı ve soyadıyla da tuttuğu takımla özdeşleşti.
Aydınlı 40 yaşındaki fanatik Fenerbahçe taraftarı Fener Bahçe'nin en büyük hayali stadyumda Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek.

Fenerbahçe şampiyon oldu, babası adını Fener koydu

Karacasu Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Şeref Bahçe, gönülden bağlandığı takımı 1984-1985 sezonunda şampiyon olunca, o yıl doğan oğluna Fener ismini verdi.
Fener Bahçe de zamanla tıpkı babası gibi sarı-lacivertli takımın sevdalısı oldu. Fenerbahçe'nin maçlarıyla büyüyen, galibiyetlerde sevinen, mağlubiyetlerde ise üzülen Fener Bahçe, adı ve soyadıyla da tuttuğu takımla özdeşleşti.
Tarımla geçimini sağlayan, evli 3 çocuk babası Fener Bahçe, takımının formasını ya da polarını üzerinden hiç çıkarmıyor.

'İnanmıyorlar'

Fener Bahçe, bu ismi taşıdığı için sevinçli olduğunu söyledi.
Babasına bu ismi kendisine verdiği için teşekkür eden Bahçe, "Gurur duyuyorum, sevinçliyim ama İstanbul hayalim vardı, oraya gidemedim. En büyük hayalim Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izlemek. Diğer takımları da seviyoruz ama en büyük hastalığım Fenerbahçe. Babam fanatik Fenerbahçeliydi ben de onun yolundan gidiyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim Allah razı olsun babamdan." diye konuştu.

'Bazen gülüyorlar, bazen inanmıyorlar'

İnsanların adını ve soyadını ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Bahçe, en çok askerde ismiyle ilgili durumu açıklamak zorunda kaldığını dile getirdi.
Kendisine inanmayanlara kimliğini gösterdiğini ifade eden Bahçe, şunları kaydetti:
"Nereye gidersem gideyim ismimi duyanlar şaşırıyor. Doktor kontrolü için hastaneye gittiğim mutlaka ismimle alakalı sorular soruyorlar. Bazen gülüyorlar, bazen inanmıyorlar. İyiyim, mutluyum, her şeyden önemlisi Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Çocuklarımdan, anamdan, babamdan, kardeşlerimden ayırmıyorum. Fenerbahçe maçı olduğu zaman evde tek başıma oluyorum. Maçları bu şekilde izliyorum."
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