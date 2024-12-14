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Futbol fanatiklerine kötü haber: Takımların kuruluş tarihleri banka şifresi yapılamayacak
Futbol fanatiklerine kötü haber: Takımların kuruluş tarihleri banka şifresi yapılamayacak
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BDDK tarafından kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarını önlemek için futbol takımlarının kuruluş tarihleri şifre olarak belirlemeleri engellendi. Artık... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T13:31+0300
2024-12-14T13:34+0300
ekonomi
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kredi kartı dolandırıcılığı
banka kartı
şifre
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Kredi kartı ve banka kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemlerinin önüne geçmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından futbol takımlarının kuruluş tarihlerinin şifre olarak belirlenmesine karşı önlem alındı. Avukat Nimet Türe, "Artık taraftarlar da takımlarının kuruluş tarihini banka şifresi yapamayacak” dedi.Düzenleme genişletildi yasak geldiDaha öncesinde de doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçildiğini fakat düzenlemenin genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının önüne geçildiğini söyleyen Avukat Nimet Türe, “ Kart kopyalanması, kullanılan kartla birlikte şifrenin tahmin edilebilir bir şifre olması durumunda kullanımlar çok yaygınlaştığından dolayı BDDK tarafından bir önlem alınmıştı İlk önlem doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin, yılların şifre olarak kullanılmayacağı yönünde ve kişinin kendi doğum tarihini içeren şifrelerin kullanılmayacağı yönünde bir karar yayınlanmıştı. Ancak bu durum bu sefer taraftarların, plaka tekrarlarının yaygınlaşmasına sebep oldu ve bu taraftarların kuruluş yıllarını şifrelerine yerleştirmesi, plaka tekrarlamaları da yaygınlaştığında şifreler daha tahmin edilebilir. Kullanım hırsızlığına, dolandırılacağa konu edilmesi daha yüksek bir duruma geldiğinden genişletildi diyebiliriz" diye durumu anlattı. Hangi şifreler kabul edilmiyor?Avukat Türe sözlerini şöyle sürdürdü:Bu şifrelerde ısrarcı olursanız kartının bloke olabilirTüre, bankanın ihtarlarına rağmen şifrelerinde ısrarcı olunması halinde ATM'lerin kartları bloke edebileceğini söyleyerek, “Bankaların periyodik olarak şifresini değiştirmesi için taraflara göndermiş olduğu bir mesaj mevcut. Kredi kartının kullanımı sırasında örnek verecek olursak 1905'i kullanılan biri ATM'ye kartı eklediğinde 1905'i değiştirme uyarısı aldığında kartı değiştirmeme konusunda ısrarcı olduğunda ATM'lerin kartı bloke etme özelliği olacak ve kişiye gönderilen yeni kartta şifre oluştururken bu saydığımız yılların şifre olarak kullanılmaması tavsiye edilecek. Böylelikle kişi yeni bir karta kavuştuğunda bu şifreleri kullanarak kartı kullanıma açamayacak. Halihazırdaki kart kullanımlarında da bu hususlardan doğan bir suça konu eylem gerçekleştiğinde bankanın taraflara uyarı mesajı gönderip göndermediği, bu konuda ihtarda bulunup bulunmadığı, kusur değerlendirmesinde önem arz edecek. Taraflar banka tarafından defalarca uyarılmış ve bu şifrenin kullanılmaması konusunda bilgilendirilmesine rağmen kişi kart şifresini kullanma konusunda ısrarcı olduğunda artık kendi kusurundan kaynaklı bir suçun mağduru konumuna geldiğinden ceza süreci bu yönde ilerleyecek diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/kredi-kartiyla-sigara-alanlar-dikkat-komisyon-ucreti-farkina-200-bin-lira-ceza-1091257261.html
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bddk, atm, kredi kartı, kredi kartı dolandırıcılığı, banka kartı, şifre
bddk, atm, kredi kartı, kredi kartı dolandırıcılığı, banka kartı, şifre

Futbol fanatiklerine kötü haber: Takımların kuruluş tarihleri banka şifresi yapılamayacak

13:31 14.12.2024 (güncellendi: 13:34 14.12.2024)
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AA
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BDDK tarafından kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarını önlemek için futbol takımlarının kuruluş tarihleri şifre olarak belirlemeleri engellendi. Artık taraftarlar bu tarihleri banka şifresi olarak kullanamayacak.
Kredi kartı ve banka kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemlerinin önüne geçmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından futbol takımlarının kuruluş tarihlerinin şifre olarak belirlenmesine karşı önlem alındı. Avukat Nimet Türe, "Artık taraftarlar da takımlarının kuruluş tarihini banka şifresi yapamayacak” dedi.

Düzenleme genişletildi yasak geldi

Daha öncesinde de doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçildiğini fakat düzenlemenin genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının önüne geçildiğini söyleyen Avukat Nimet Türe, “ Kart kopyalanması, kullanılan kartla birlikte şifrenin tahmin edilebilir bir şifre olması durumunda kullanımlar çok yaygınlaştığından dolayı BDDK tarafından bir önlem alınmıştı İlk önlem doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin, yılların şifre olarak kullanılmayacağı yönünde ve kişinin kendi doğum tarihini içeren şifrelerin kullanılmayacağı yönünde bir karar yayınlanmıştı. Ancak bu durum bu sefer taraftarların, plaka tekrarlarının yaygınlaşmasına sebep oldu ve bu taraftarların kuruluş yıllarını şifrelerine yerleştirmesi, plaka tekrarlamaları da yaygınlaştığında şifreler daha tahmin edilebilir. Kullanım hırsızlığına, dolandırılacağa konu edilmesi daha yüksek bir duruma geldiğinden genişletildi diyebiliriz" diye durumu anlattı.

Hangi şifreler kabul edilmiyor?

Avukat Türe sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bant birazcık genişletildi ve artık kişi kendi doğum tarihini, yakının doğum tarihini 1453, 1881, 1938 gibi önemli yılların yanında taraftarların 1903, 1905, 1907, 6161, 5757 gibi plaka yenilemelerinin de kullanılamayacağı yönünde yapıldı. ATM'lerde bu şifreleri girerek giriş yapan kredi kartı kullanıcıları, banka tarafından şifresini değiştirme yönünde bir yönlendirmeye tabi tutulup şifrelerini daha güncel ve güvenilir şifrelerle değiştirmek durumunda kalacak. Bu hususa dikkat etmek faydalı. Çünkü bu şifrelerin kullanılmasına devam edilmesi durumunda BDDK'nın kartların iptal edilebileceği ve yeni şifre alınması konusunda tarafların zorunlu olarak yönlendireceği hususunda duyuruda da bulundu."

Bu şifrelerde ısrarcı olursanız kartının bloke olabilir

Türe, bankanın ihtarlarına rağmen şifrelerinde ısrarcı olunması halinde ATM'lerin kartları bloke edebileceğini söyleyerek, “Bankaların periyodik olarak şifresini değiştirmesi için taraflara göndermiş olduğu bir mesaj mevcut. Kredi kartının kullanımı sırasında örnek verecek olursak 1905'i kullanılan biri ATM'ye kartı eklediğinde 1905'i değiştirme uyarısı aldığında kartı değiştirmeme konusunda ısrarcı olduğunda ATM'lerin kartı bloke etme özelliği olacak ve kişiye gönderilen yeni kartta şifre oluştururken bu saydığımız yılların şifre olarak kullanılmaması tavsiye edilecek. Böylelikle kişi yeni bir karta kavuştuğunda bu şifreleri kullanarak kartı kullanıma açamayacak.
Halihazırdaki kart kullanımlarında da bu hususlardan doğan bir suça konu eylem gerçekleştiğinde bankanın taraflara uyarı mesajı gönderip göndermediği, bu konuda ihtarda bulunup bulunmadığı, kusur değerlendirmesinde önem arz edecek. Taraflar banka tarafından defalarca uyarılmış ve bu şifrenin kullanılmaması konusunda bilgilendirilmesine rağmen kişi kart şifresini kullanma konusunda ısrarcı olduğunda artık kendi kusurundan kaynaklı bir suçun mağduru konumuna geldiğinden ceza süreci bu yönde ilerleyecek diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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