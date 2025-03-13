https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/76-yasindaki-kadini-kolundaki-uc-bilezik-icin-oldurduler-1094475254.html
76 yaşındaki kadını kolundaki üç bilezik için öldürdüler
76 yaşındaki kadını kolundaki üç bilezik için öldürdüler
Sputnik Türkiye
Çorum'da 76 yaşındaki yaşlı kadın, evine giren gaspçılar tarafından üç bileziği ve bir miktar altını için öldürüldü. 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T13:27+0300
2025-03-13T13:27+0300
2025-03-13T13:27+0300
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çorum
gasp
cinayet
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Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi. Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/muge-anli-canli-yayininda-zincirleme-cinayet-itirafi-zekiye-aydinin-18-yillik-sirri-cozuldu-1092741589.html
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çorum, gasp, cinayet
76 yaşındaki kadını kolundaki üç bilezik için öldürdüler
Çorum'da 76 yaşındaki yaşlı kadın, evine giren gaspçılar tarafından üç bileziği ve bir miktar altını için öldürüldü.
Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi. Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.