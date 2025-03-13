76 yaşındaki kadını kolundaki üç bilezik için öldürdüler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de emekli olmak: Avrupa ile aramızdaki uçurum
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çorum’da mühendisin hileli yazılım oyunu
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ceyda Karan: 'Zelenskiy, Cidde’de Macron'un öne atılarak ortaya koyduğu planı oynuyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Tarihimizdeki meşhurların meşhur lakapları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yüzden duyguyu okuyabilen algoritma
14:05
55 dk
HABERLER
Tarihimizdeki meşhurların meşhur lakapları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Gümrük savaşlarında ilk geri adım Kanada'dan
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan Musk’a destek: Tesla araba aldı
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Para transferinde 'diğer' seçeneğine vergi şoku: Ne yapılmalı?
15:34
2 dk
SESLİ HABER
Trafiğe çıkanlar dikkat: Para cezası uygulanacak, değiştirmeyen trafikten men edilecek
15:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: Ukrayna hükümetini CIA kurdu
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Kanserojen madde tespit edilen dünyaca ünlü krem toplatılıyor
16:27
2 dk
SESLİ HABER
Rubio: Ukrayna’nın 2014 sınırlarına dönmesi çok zor
16:37
1 dk
SESLİ HABER
Kiracılara 'tadilat masrafı' uyarısı: Evdeki demirbaşları boyayan kiracıların başı ev sahibi ile derde girebilir
16:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin elit birliğinden Yunan komandolarına meskun mahal eğitimi
17:18
2 dk
SESLİ HABER
IQAir Raporu açıklandı: Dünyanın en kirli havası hangi ülkelerde?
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Bedeniniz yeterince dinleniyor mu? Uzmanlar 6 saate karşı uyarıyor
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İzmir’de denizin rengi kahverengiye döndü: Borulardan atık su deşarj edildi
18:32
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Rusya, NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarındaki varlığını hiçbir koşul altında kabul etmeyecek'
18:39
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'Ursula von der Leyen'in içinden Hitler çıktı'
19:07
82 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan 4.8'lik depremin ardından uyarı: Büyük depremler bekleniyor
21:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, en kötü enflasyona sahip 10 ülke arasında
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon: ‘Türkiye’de hiçbir ürünün tek haneli fiyatı yok’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
16:05
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/76-yasindaki-kadini-kolundaki-uc-bilezik-icin-oldurduler-1094475254.html
76 yaşındaki kadını kolundaki üç bilezik için öldürdüler
76 yaşındaki kadını kolundaki üç bilezik için öldürdüler
Sputnik Türkiye
Çorum'da 76 yaşındaki yaşlı kadın, evine giren gaspçılar tarafından üç bileziği ve bir miktar altını için öldürüldü. 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T13:27+0300
2025-03-13T13:27+0300
türki̇ye
çorum
gasp
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094475098_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_b947e69ef4ef8d9d27389b73bceb93a1.jpg
Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi. Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/muge-anli-canli-yayininda-zincirleme-cinayet-itirafi-zekiye-aydinin-18-yillik-sirri-cozuldu-1092741589.html
türki̇ye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094475098_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b56f7afa6b0e47ad2b604e9b8f82606b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çorum, gasp, cinayet
çorum, gasp, cinayet

76 yaşındaki kadını kolundaki üç bilezik için öldürdüler

13:27 13.03.2025
© Tugay GöktürkÇorum
Çorum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© Tugay Göktürk
Abone ol
Çorum'da 76 yaşındaki yaşlı kadın, evine giren gaspçılar tarafından üç bileziği ve bir miktar altını için öldürüldü.
Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi. Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
TÜRKİYE
Müge Anlı canlı yayınında zincirleme cinayet itirafı: Zekiye Aydın’ın 18 yıllık sırrı çözüldü
16 Ocak, 11:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала