https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/76-yasindaki-kadini-kolundaki-uc-bilezik-icin-oldurduler-1094475254.html

76 yaşındaki kadını kolundaki üç bilezik için öldürdüler

76 yaşındaki kadını kolundaki üç bilezik için öldürdüler

Sputnik Türkiye

Çorum'da 76 yaşındaki yaşlı kadın, evine giren gaspçılar tarafından üç bileziği ve bir miktar altını için öldürüldü. 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T13:27+0300

2025-03-13T13:27+0300

2025-03-13T13:27+0300

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cinayet

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Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi. Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

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