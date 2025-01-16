https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/muge-anli-canli-yayininda-zincirleme-cinayet-itirafi-zekiye-aydinin-18-yillik-sirri-cozuldu-1092741589.html

Müge Anlı canlı yayınında zincirleme cinayet itirafı: Zekiye Aydın’ın 18 yıllık sırrı çözüldü

Müge Anlı canlı yayınında zincirleme cinayet itirafı: Zekiye Aydın’ın 18 yıllık sırrı çözüldü

Sputnik Türkiye

Müge Anlı’da işlenen korkunç olaylar Türkiye’nin gündemine oturdu. Nezaket Uyur cinayetinin ardından, 18 yıl önce kaybolan Zekiye Aydın’ın da aynı zincirleme... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T11:28+0300

2025-01-16T11:28+0300

2025-01-16T11:28+0300

türkiye

nezaket uyur

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1d/1051252191_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_b6fe9286d0855b0529d48a9370b3c1d3.jpg

Türkiye, Müge Anlı’da işlenen dehşet verici olayları konuşuyor. Nezaket Uyur, kızları Habibe, Nebile ve Sebile’nin ifadeleri sonrası aydınlatılan cinayetle gündeme geldi. Kardeşlerin Müge Anlı’ya başvurmasıyla birlikte şüpheli ölümler birer birer çözülmeye başladı.Nezaket Uyur’un şüpheli kaybında gelen cinayet itirafı, eşi ve Yusuf ile kardeşlerini cezaevine gönderdi. Ancak olaylar burada bitmedi. Programda, 18 yıl önce kaybolan Zekiye Aydın’ın da cinayete kurban gittiği belirlendi.Zekiye Aydın’ın şüpheli ölümüZekiye Aydın’ın kaybolmasıyla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, Adil Önel halası Zekiye Aydın’ı ortadan kaldırıp evini gasp etti. Bu korkunç suçlama, Nezaket Uyur cinayetiyle bağlantılı başka sırları da gün yüzüne çıkardı.Programda yapılan incelemeler, olayların tek bir zincirin parçası olduğunu ortaya koydu. Aydın’ın öldürülmesinde adı geçen Sabri Önel, canlı yayında itiraflarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.Sabri Önel’in i̇tirafları kan dondurduCanlı yayında duygusal anlar yaşayan Sabri Önel, daha sonra Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın’ın cenazelerinin yerini bildiğini açıkladı. Yayında soğukkanlı bir şekilde itiraflarda bulunan Önel, Zekiye Aydın’ı boğarak öldürdüğünü kabul etti. Önel, azmettirici olarak Adil Önel’in ismini verdi.18 yıl sonra ortaya çıkan bu gerçekler, Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmasıyla deşifre edildi. Zincirleme cinayetlerin derinlemesine incelenmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Zanlılar cezaevine gönderildiNezaket Uyur’un kaybında gelen itiraflar sonrası eşi ve Yusuf’un yanı sıra kardeşleri de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adil Önel hakkında ise Zekiye Aydın cinayetindeki azmettirici rolü nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Müge Anlı, Nezaket Uyur ve Zekiye Aydın cinayetleriyle ilgili her geçen gün yeni detayları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/serenay-sarikayanin-savciliktaki-ifadesi-ortaya-cikti-ayse-barim-ve-mert-demir-sorularina-yanit-1092734628.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nezaket uyur, müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, cinayet