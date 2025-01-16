Müge Anlı canlı yayınında zincirleme cinayet itirafı: Zekiye Aydın’ın 18 yıllık sırrı çözüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP, "kırmızı kart" kampanyası potansiyelini kullanamadı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Boşanmak için de kredi gerekecek
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gönül Boran Özüpak: ‘Emekli ve emekçiler aza kanaat etme konusunda Nobel ödülüne aday’
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En saçma takıntınız ne?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka teknolojisi ne boyutta?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
15:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘TürkAkım saldırısı da Ukrayna üzerinden İngiliz istihbaratının yaptığı bir şey’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
17:41
3 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Tutuklu devlet başkanı Güney Kore tarihine geçti
18:16
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
18:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
20:30
15 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
22:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dizi sektörü hangi pastayı bölüşemiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Cemaatler içindeki kavgaların perde arkası
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Barosu, olağanüstü kurultaya gidiyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/muge-anli-canli-yayininda-zincirleme-cinayet-itirafi-zekiye-aydinin-18-yillik-sirri-cozuldu-1092741589.html
Müge Anlı canlı yayınında zincirleme cinayet itirafı: Zekiye Aydın’ın 18 yıllık sırrı çözüldü
Müge Anlı canlı yayınında zincirleme cinayet itirafı: Zekiye Aydın’ın 18 yıllık sırrı çözüldü
Sputnik Türkiye
Müge Anlı’da işlenen korkunç olaylar Türkiye’nin gündemine oturdu. Nezaket Uyur cinayetinin ardından, 18 yıl önce kaybolan Zekiye Aydın’ın da aynı zincirleme... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T11:28+0300
2025-01-16T11:28+0300
türkiye
nezaket uyur
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1d/1051252191_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_b6fe9286d0855b0529d48a9370b3c1d3.jpg
Türkiye, Müge Anlı’da işlenen dehşet verici olayları konuşuyor. Nezaket Uyur, kızları Habibe, Nebile ve Sebile’nin ifadeleri sonrası aydınlatılan cinayetle gündeme geldi. Kardeşlerin Müge Anlı’ya başvurmasıyla birlikte şüpheli ölümler birer birer çözülmeye başladı.Nezaket Uyur’un şüpheli kaybında gelen cinayet itirafı, eşi ve Yusuf ile kardeşlerini cezaevine gönderdi. Ancak olaylar burada bitmedi. Programda, 18 yıl önce kaybolan Zekiye Aydın’ın da cinayete kurban gittiği belirlendi.Zekiye Aydın’ın şüpheli ölümüZekiye Aydın’ın kaybolmasıyla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, Adil Önel halası Zekiye Aydın’ı ortadan kaldırıp evini gasp etti. Bu korkunç suçlama, Nezaket Uyur cinayetiyle bağlantılı başka sırları da gün yüzüne çıkardı.Programda yapılan incelemeler, olayların tek bir zincirin parçası olduğunu ortaya koydu. Aydın’ın öldürülmesinde adı geçen Sabri Önel, canlı yayında itiraflarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.Sabri Önel’in i̇tirafları kan dondurduCanlı yayında duygusal anlar yaşayan Sabri Önel, daha sonra Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın’ın cenazelerinin yerini bildiğini açıkladı. Yayında soğukkanlı bir şekilde itiraflarda bulunan Önel, Zekiye Aydın’ı boğarak öldürdüğünü kabul etti. Önel, azmettirici olarak Adil Önel’in ismini verdi.18 yıl sonra ortaya çıkan bu gerçekler, Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmasıyla deşifre edildi. Zincirleme cinayetlerin derinlemesine incelenmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Zanlılar cezaevine gönderildiNezaket Uyur’un kaybında gelen itiraflar sonrası eşi ve Yusuf’un yanı sıra kardeşleri de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adil Önel hakkında ise Zekiye Aydın cinayetindeki azmettirici rolü nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Müge Anlı, Nezaket Uyur ve Zekiye Aydın cinayetleriyle ilgili her geçen gün yeni detayları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/serenay-sarikayanin-savciliktaki-ifadesi-ortaya-cikti-ayse-barim-ve-mert-demir-sorularina-yanit-1092734628.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1d/1051252191_88:0:843:566_1920x0_80_0_0_dd116512cb74dc139e600bba6d6e7398.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nezaket uyur, müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, cinayet
nezaket uyur, müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, cinayet

Müge Anlı canlı yayınında zincirleme cinayet itirafı: Zekiye Aydın’ın 18 yıllık sırrı çözüldü

11:28 16.01.2025
© atv.com.trMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© atv.com.tr
Abone ol
Müge Anlı’da işlenen korkunç olaylar Türkiye’nin gündemine oturdu. Nezaket Uyur cinayetinin ardından, 18 yıl önce kaybolan Zekiye Aydın’ın da aynı zincirleme cinayetin parçası olduğu ortaya çıktı. Sabri Önel’in canlı yayında yaptığı itiraflar, olayın azmettiricisi olarak Adil Önel’i işaret etti.
Türkiye, Müge Anlı’da işlenen dehşet verici olayları konuşuyor. Nezaket Uyur, kızları Habibe, Nebile ve Sebile’nin ifadeleri sonrası aydınlatılan cinayetle gündeme geldi. Kardeşlerin Müge Anlı’ya başvurmasıyla birlikte şüpheli ölümler birer birer çözülmeye başladı.
Nezaket Uyur’un şüpheli kaybında gelen cinayet itirafı, eşi ve Yusuf ile kardeşlerini cezaevine gönderdi. Ancak olaylar burada bitmedi. Programda, 18 yıl önce kaybolan Zekiye Aydın’ın da cinayete kurban gittiği belirlendi.

Zekiye Aydın’ın şüpheli ölümü

Zekiye Aydın’ın kaybolmasıyla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, Adil Önel halası Zekiye Aydın’ı ortadan kaldırıp evini gasp etti. Bu korkunç suçlama, Nezaket Uyur cinayetiyle bağlantılı başka sırları da gün yüzüne çıkardı.
Programda yapılan incelemeler, olayların tek bir zincirin parçası olduğunu ortaya koydu. Aydın’ın öldürülmesinde adı geçen Sabri Önel, canlı yayında itiraflarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

Sabri Önel’in i̇tirafları kan dondurdu

Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Sabri Önel, daha sonra Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın’ın cenazelerinin yerini bildiğini açıkladı. Yayında soğukkanlı bir şekilde itiraflarda bulunan Önel, Zekiye Aydın’ı boğarak öldürdüğünü kabul etti. Önel, azmettirici olarak Adil Önel’in ismini verdi.
18 yıl sonra ortaya çıkan bu gerçekler, Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmasıyla deşifre edildi. Zincirleme cinayetlerin derinlemesine incelenmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Zanlılar cezaevine gönderildi

Nezaket Uyur’un kaybında gelen itiraflar sonrası eşi ve Yusuf’un yanı sıra kardeşleri de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adil Önel hakkında ise Zekiye Aydın cinayetindeki azmettirici rolü nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Müge Anlı, Nezaket Uyur ve Zekiye Aydın cinayetleriyle ilgili her geçen gün yeni detayları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
TÜRKİYE
Serenay Sarıkaya'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı: Ayşe Barım ve Mert Demir sorularına yanıt verdi
09:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала