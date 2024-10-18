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'Avcı Ayı' tüm görkemiyle gökyüzündeydi: Bir sonraki Süper Ay için bekleyiş başladı
'Avcı Ayı' tüm görkemiyle gökyüzündeydi: Bir sonraki Süper Ay için bekleyiş başladı
Sputnik Türkiye
2024 yılı gökyüzü olayları açısından oldukça heyecan verici geçerken, Süper Ay da bu olayların en dikkat çekenlerinden biri oldu. Dün gece gerçekleşen Süper Ay... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024 yılının son süper ayı ne zaman?2024 yılının son Süper Ayı, 15 Aralık 2024 tarihinde gökyüzünde görülebilecek. Bu tarih, yıl boyunca Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu zaman dilimlerinden biri olacak. Astronomi meraklıları bu nadir doğa olayını kaçırmamak için hazırlık yaparken, uzmanlar hava koşullarının uygun olduğu bölgelerde Ay'ın net bir şekilde izlenebileceğini belirtiyor.15 Aralık’ta gözlemlenecek bu Süper Ay, 2024’ün son gökyüzü şovu olacak ve gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir manzara sunacak. Özellikle şehir ışıklarından uzak, açık alanlarda bu büyüleyici doğa olayı en net şekilde izlenebilir.
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'Avcı Ayı' tüm görkemiyle gökyüzündeydi: Bir sonraki Süper Ay için bekleyiş başladı

11:13 18.10.2024
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2024 yılı gökyüzü olayları açısından oldukça heyecan verici geçerken, Süper Ay da bu olayların en dikkat çekenlerinden biri oldu. Dün gece gerçekleşen Süper Ay ise İstanbul ve İzmir'den gelen görüntülerle gündem oldu.
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan

Ekim ayı ortalarında beliren ve ismini avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından alan 'Avcı Ayı' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüntülendi

Ekim ayı ortalarında beliren ve ismini avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından alan &#x27;Avcı Ayı&#x27; Türkiye&#x27;nin çeşitli yerlerinden görüntülendi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan

Ekim ayı ortalarında beliren ve ismini avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından alan 'Avcı Ayı' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüntülendi

© AA / İsa Terli

İstanbul'da Süper Ay, Çamlıca Camisi ve Şehir Hatları vapuru ile birlikte görüntülendi.

İstanbul&#x27;da Süper Ay, Çamlıca Camisi ve Şehir Hatları vapuru ile birlikte görüntülendi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / İsa Terli

İstanbul'da Süper Ay, Çamlıca Camisi ve Şehir Hatları vapuru ile birlikte görüntülendi.

© AA / Mehmet Emin Mengüarslan

İzmir'de Süper Ay, Konak ilçesindeki Kültürpark'ta bulunan lunaparkta görüntülendi.

İzmir&#x27;de Süper Ay, Konak ilçesindeki Kültürpark&#x27;ta bulunan lunaparkta görüntülendi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan

İzmir'de Süper Ay, Konak ilçesindeki Kültürpark'ta bulunan lunaparkta görüntülendi.

© AA / İsa Terli

Süper Ay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu zamanlarda dolunay evresine girmesiyle meydana gelen bir gökyüzü olayıdır. Ay, yörüngesi boyunca Dünya’ya yaklaşıp uzaklaşır ve en yakın noktada olduğunda, bu durum "perigee" olarak adlandırılır. Süper Ay sırasında Ay, normalden %14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebilir. Bu parlaklık, gözlemciler için eşsiz bir manzara sunar. Süper Ay, hem amatör hem de profesyonel astronomlar tarafından ilgiyle takip edilen bir olaydır.

Süper Ay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu zamanlarda dolunay evresine girmesiyle meydana gelen bir gökyüzü olayıdır. Ay, yörüngesi boyunca Dünya’ya yaklaşıp uzaklaşır ve en yakın noktada olduğunda, bu durum &quot;perigee&quot; olarak adlandırılır. Süper Ay sırasında Ay, normalden %14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebilir. Bu parlaklık, gözlemciler için eşsiz bir manzara sunar. Süper Ay, hem amatör hem de profesyonel astronomlar tarafından ilgiyle takip edilen bir olaydır. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / İsa Terli

Süper Ay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu zamanlarda dolunay evresine girmesiyle meydana gelen bir gökyüzü olayıdır. Ay, yörüngesi boyunca Dünya’ya yaklaşıp uzaklaşır ve en yakın noktada olduğunda, bu durum "perigee" olarak adlandırılır. Süper Ay sırasında Ay, normalden %14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebilir. Bu parlaklık, gözlemciler için eşsiz bir manzara sunar. Süper Ay, hem amatör hem de profesyonel astronomlar tarafından ilgiyle takip edilen bir olaydır.

© AA / Mehmet Emin Mengüarslan

Süper Ay'ın Özellikleri Neler?

Daha Büyük Görünüm: Ay, Süper Ay evresinde Dünya’ya en yakın konumunda olduğundan, normal dolunaylardan daha büyük görünür.

Daha Parlak: Ay’ın yüzeyi daha yakından görülebildiği için, parlaklığı da gözle fark edilecek derecede artar.

Nadir Bir Olay: Süper Ay, her ay dolunay olduğunda gerçekleşmez. Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma ulaştığı zamanlarda ortaya çıkar, bu yüzden gökyüzünde nadir bir anı temsil eder.

Süper Ay&#x27;ın Özellikleri Neler?Daha Büyük Görünüm: Ay, Süper Ay evresinde Dünya’ya en yakın konumunda olduğundan, normal dolunaylardan daha büyük görünür.Daha Parlak: Ay’ın yüzeyi daha yakından görülebildiği için, parlaklığı da gözle fark edilecek derecede artar.Nadir Bir Olay: Süper Ay, her ay dolunay olduğunda gerçekleşmez. Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma ulaştığı zamanlarda ortaya çıkar, bu yüzden gökyüzünde nadir bir anı temsil eder. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan

Süper Ay'ın Özellikleri Neler?

Daha Büyük Görünüm: Ay, Süper Ay evresinde Dünya’ya en yakın konumunda olduğundan, normal dolunaylardan daha büyük görünür.

Daha Parlak: Ay’ın yüzeyi daha yakından görülebildiği için, parlaklığı da gözle fark edilecek derecede artar.

Nadir Bir Olay: Süper Ay, her ay dolunay olduğunda gerçekleşmez. Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma ulaştığı zamanlarda ortaya çıkar, bu yüzden gökyüzünde nadir bir anı temsil eder.

2024 yılının son süper ayı ne zaman?

2024 yılının son Süper Ayı, 15 Aralık 2024 tarihinde gökyüzünde görülebilecek. Bu tarih, yıl boyunca Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu zaman dilimlerinden biri olacak. Astronomi meraklıları bu nadir doğa olayını kaçırmamak için hazırlık yaparken, uzmanlar hava koşullarının uygun olduğu bölgelerde Ay'ın net bir şekilde izlenebileceğini belirtiyor.
15 Aralık’ta gözlemlenecek bu Süper Ay, 2024’ün son gökyüzü şovu olacak ve gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir manzara sunacak. Özellikle şehir ışıklarından uzak, açık alanlarda bu büyüleyici doğa olayı en net şekilde izlenebilir.
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