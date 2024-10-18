https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/avci-ayi-tum-gorkemiyle-gokyuzundeydi-bir-sonraki-super-ay-icin-bekleyis-basladi-1089377914.html

'Avcı Ayı' tüm görkemiyle gökyüzündeydi: Bir sonraki Süper Ay için bekleyiş başladı

'Avcı Ayı' tüm görkemiyle gökyüzündeydi: Bir sonraki Süper Ay için bekleyiş başladı

Sputnik Türkiye

2024 yılı gökyüzü olayları açısından oldukça heyecan verici geçerken, Süper Ay da bu olayların en dikkat çekenlerinden biri oldu. Dün gece gerçekleşen Süper Ay... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T11:13+0300

2024-10-18T11:13+0300

2024-10-18T11:13+0300

multimedya

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2024 yılının son süper ayı ne zaman?2024 yılının son Süper Ayı, 15 Aralık 2024 tarihinde gökyüzünde görülebilecek. Bu tarih, yıl boyunca Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu zaman dilimlerinden biri olacak. Astronomi meraklıları bu nadir doğa olayını kaçırmamak için hazırlık yaparken, uzmanlar hava koşullarının uygun olduğu bölgelerde Ay'ın net bir şekilde izlenebileceğini belirtiyor.15 Aralık’ta gözlemlenecek bu Süper Ay, 2024’ün son gökyüzü şovu olacak ve gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir manzara sunacak. Özellikle şehir ışıklarından uzak, açık alanlarda bu büyüleyici doğa olayı en net şekilde izlenebilir.

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