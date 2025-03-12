https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/super-ligde-2-derbinin-tarihi-aciklandi-1094438086.html
Süper Lig'de 2 derbinin tarihi açıklandı
Süper Lig'de 2 derbinin tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının tarihleri netlik kazandı. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T15:55+0300
2025-03-12T15:55+0300
2025-03-12T16:33+0300
spor
galatasaray
derbi
fenerbahçe
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Beşiktaş-Galatasaray maçı 29 Mart Cumartesi günü, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.29 hafta maçları ve 30. hafta maçlarıTrendyol Süper Lig'de 29. ve 30. hafta maçlarının programı duyuruldu.Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman?30. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.Süper Lig'in 29 ve 30. hafta programı şöyle:29. hafta:28 Mart Cuma:16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)29 Mart Cumartesi:13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)31 Mart Pazartesi:20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)30. hafta:4 Nisan Cuma:20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)5 Nisan Cumartesi:13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)6 Nisan Pazar:13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)7 Nisan Pazartesi:20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
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29 hafta maçları ve 30. hafta maçları, beşiktaş galatasaray maçı ne zaman, beşiktaş-galatasaray derbisi 29 mart cumartesi , fenerbahçe-trabzonspor maçı ne zaman
29 hafta maçları ve 30. hafta maçları, beşiktaş galatasaray maçı ne zaman, beşiktaş-galatasaray derbisi 29 mart cumartesi , fenerbahçe-trabzonspor maçı ne zaman
Süper Lig'de 2 derbinin tarihi açıklandı
15:55 12.03.2025 (güncellendi: 16:33 12.03.2025)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının tarihleri netlik kazandı.
Beşiktaş-Galatasaray maçı 29 Mart Cumartesi günü, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.
29 hafta maçları ve 30. hafta maçları
Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. hafta maçlarının programı duyuruldu.
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman?
30. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'in 29 ve 30. hafta programı şöyle:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)
13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)
16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)