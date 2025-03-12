https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/usta-oyuncu-ali-tutaldan-korkutan-haber-1094435701.html
Usta oyuncu Ali Tutal'dan korkutan haber
Usta oyuncu Ali Tutal'dan korkutan haber
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Tutal kalp krizi geçirdi. Tutal hastanede tedavi altına alındı. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T15:18+0300
2025-03-12T15:18+0300
2025-03-12T15:18+0300
yaşam
kalp krizi
kalp hastalıkları
ali tutal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094435477_0:219:1242:918_1920x0_80_0_0_d27878dca470bbe3f61db02dc445f36a.jpg
Türk sinemasında 'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' gibi bir çok filmde rol alan usta oyuncu Ali Tutal kalp krizi geçirdi.Hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki oyuncunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/saglik-bakanligi-genclerde-kalp-krizinden-olumlerin-arttigi-iddialarina-yanit-verdi-1093797592.html
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ali tutal, ali tutal filmleri, ali tutal öldü mü,
ali tutal, ali tutal filmleri, ali tutal öldü mü,
Usta oyuncu Ali Tutal'dan korkutan haber
Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Tutal kalp krizi geçirdi. Tutal hastanede tedavi altına alındı.
Türk sinemasında 'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' gibi bir çok filmde rol alan usta oyuncu Ali Tutal kalp krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki oyuncunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.