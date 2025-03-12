https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/usta-oyuncu-ali-tutaldan-korkutan-haber-1094435701.html

Usta oyuncu Ali Tutal'dan korkutan haber

Usta oyuncu Ali Tutal'dan korkutan haber

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Tutal kalp krizi geçirdi. Tutal hastanede tedavi altına alındı. 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T15:18+0300

2025-03-12T15:18+0300

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yaşam

kalp krizi

kalp hastalıkları

ali tutal

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Türk sinemasında 'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' gibi bir çok filmde rol alan usta oyuncu Ali Tutal kalp krizi geçirdi.Hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki oyuncunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/saglik-bakanligi-genclerde-kalp-krizinden-olumlerin-arttigi-iddialarina-yanit-verdi-1093797592.html

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