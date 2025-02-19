https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/saglik-bakanligi-genclerde-kalp-krizinden-olumlerin-arttigi-iddialarina-yanit-verdi-1093797592.html
Sağlık Bakanlığı gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığı iddialarına yanıt verdi
Sağlık Bakanlığı gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığı iddialarına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı ve ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığını... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T11:58+0300
2025-02-19T11:58+0300
2025-02-19T11:59+0300
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kalp krizi
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Son zamanlarda genç yaşta kalp krizinden ölümlerin arttığına yönelik iddialara Sağlık Bakanlığı yanıt verdi. Bakanlık, "Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında Akut Myokard Enfarktüsünden (kalp krizinden) ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır" dedi. Ölüm hızında kayda değer bir farklılık yokSağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında kalp krizinden ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığını açıkladı. Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığına dair basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarındaki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/9-subat-dunya-sigara-birakma-gunu-oncesinde-uzmanlar-uyardi-sigara-icmek-inme-riskini-iki-kat-1093464915.html
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sağlık bakanlığı, tüik, kalp krizi
sağlık bakanlığı, tüik, kalp krizi
Sağlık Bakanlığı gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığı iddialarına yanıt verdi
11:58 19.02.2025 (güncellendi: 11:59 19.02.2025)
Sağlık Bakanlığı, gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı ve ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığını belirtti.
Son zamanlarda genç yaşta kalp krizinden ölümlerin arttığına yönelik iddialara Sağlık Bakanlığı yanıt verdi. Bakanlık, "Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında Akut Myokard Enfarktüsünden (kalp krizinden) ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır" dedi.
Ölüm hızında kayda değer bir farklılık yok
Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında kalp krizinden ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığını açıkladı. Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığına dair basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarındaki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TÜİK'in yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında Akut Myokard Enfarktüsünden (kalp krizinden) ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Bu verilere göre, 45-54 yaş grubunda 2020-2021 yıllarında hafif bir artış görülmüş olmakla birlikte, bu artışın 2017 yılı ve öncesindeki oranlardan daha düşük seviyede olduğu, 2022-2023 yılının ise son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği görülmektedir. Uzman arkadaşlarımız tarafından TÜİK verileri ekseninde yıllar bazında ve yaş kırılımları dikkate alınarak hazırlanan grafiğimizi vatandaşlarımızın, sağlık camiamızın ve basının ilgi ve takdirlerine sunuyoruz."