Ülkeler tek tek açıklandı, Türkiye’nin en kirli ve en temiz havalı şehirleri belli oldu: Buralarda nefes almak tehlikeli

Türkiye
Muğla'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin şiddet haritası
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
5199 Sayılı kanun gölgesinde zulüm
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
İsimler, anlamları ve öyküleri
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Katliamın arkasında uluslararası istihbarat örgütleri var
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy geri adım attı: Özür diledi
16:18
3 dk
SESLİ HABER
Musk: Hacker saldırısının kaynağı Ukrayna
16:32
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: Sudan Virüsü Küresel Salgın Riski Taşıyor
16:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın özel temsilcisi Putin’le görüşmeyi planlıyor
16:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: İstanbul’da çöl tozu etkili olacak
17:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Mart ayında erken yaz havası: Sıcaklıklar yükseliyor
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de emekli olmak: Avrupa ile aramızdaki uçurum
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan Çetesi davasında 112 detayı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/ulkeler-tek-tek-aciklandi-turkiyenin-en-kirli-ve-en-temiz-havali-sehirleri-belli-oldu-buralarda-1094412875.html
Ülkeler tek tek açıklandı, Türkiye’nin en kirli ve en temiz havalı şehirleri belli oldu: Buralarda nefes almak tehlikeli
Ülkeler tek tek açıklandı, Türkiye’nin en kirli ve en temiz havalı şehirleri belli oldu: Buralarda nefes almak tehlikeli
Sputnik Türkiye
138 ülkenin değerlendirildiği IQAir raporuna göre, dünyanın en kirli havasına sahip ülkeleri Çad, Kongo, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan oldu. Türkiye, hava... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T07:42+0300
2025-03-12T07:42+0300
sağlik
kırşehir
çad
dünya sağlık örgütü (who)
dünya sağlık örgütü (dsö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1e/1073018117_0:123:3204:1925_1920x0_80_0_0_6335adf4458510e9e218ce1c08c74d56.jpg
İsviçre merkezli hava kalitesi izleme veri tabanı IQAir, 138 ülkede 40 bin hava kalitesi istasyonundan gelen verileri analiz ederek, dünyanın en kirli havasına sahip ülkelerini açıkladı.Rapora göre, Çad, Kongo, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan en yüksek hava kirliliği seviyelerine sahip ülkeler arasında yer aldı. Hindistan, dünyanın en kirli 9 şehrinden 6’sına ev sahipliği yaparken, listenin zirvesinde sanayi kasabası Byrnihat yer aldı.Türkiye 67. sırada: En kirli i̇l Düzce, en temiz i̇l KırşehirRaporda, Türkiye’nin hava kirliliği sıralamasında 67. olduğu belirtildi. 2024 verilerine göre Türkiye’nin en temiz ili Kırşehir olurken, en kirli ili ise Düzce olarak kaydedildi.Kırşehir, 8 bin 954 şehir arasından 4 bin 409. sırada yer alarak ortalama bir hava kalitesine sahip oldu. Düzce ise 660. sırada yer alarak Türkiye’nin en kirli havasına sahip ili olarak öne çıktı.Ayrıca, Eskişehir Hekimdağ, Aydın, Gaziantep Şehitkamil ve Bilecik Bozüyük de dünyada en kirli ilk 1000 şehir arasında yer aldı.Türkiye’de hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerIQAir’in günlük hava kirliliği raporuna göre, Türkiye’de dün hava kalitesinin en iyi olduğu iller Antalya, Karabük ve Kahramanmaraş oldu.Buna karşın, hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler ise Tekirdağ Çorlu, İzmit, Manisa, Bursa ve Mersin olarak sıralandı. İstanbul, hava kirliliğinde 7. sırada yer aldı.Dünyada sadece yüzde 17’si hava kalitesi standartlarına uygunRaporda, dünya nüfusunun yüzde 99’unun kirli hava soluduğu vurgulanırken, şehirlerin yalnızca %17’sinin hava kirliliği yönetmeliklerine uyduğu belirtildi.Özellikle kömür, petrol ve gazın yoğun olarak yakıldığı bölgelerin hava kirliliğinde başı çektiği kaydedildi. Ancak Pekin, Seul ve Polonya’nın Rybnik şehri gibi yerlerde temiz enerjiye yapılan yatırımlar sayesinde hava kalitesinin iyileştirildiği örnek olarak gösterildi.Hava kirliliği sağlığı tehdit ediyorHava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri de raporda detaylandırıldı. Malezya merkezli Sunway Planetary Sağlık Merkezi’nin baş bilim insanı ve hava kirliliği uzmanı Fatimah Ahamad, kirli havaya uzun süre maruz kalmanın solunum yolu hastalıkları, Alzheimer ve kansere neden olabileceğini belirtti.Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, hava kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne neden oluyor.Uzmanlar, hava kirliliğini azaltmak için daha fazla adım atılması gerektiğini vurgularken, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve temiz enerjiye yatırım yapılmasının kritik olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/meteorolojiden-kritik-alarm-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-pek-cok-sehri-saganak-teslim-alacak-1094411782.html
kırşehir
çad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1e/1073018117_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_3689fe666712e7bc3f10c42f4197b8fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kırşehir, çad, dünya sağlık örgütü (who), dünya sağlık örgütü (dsö)
kırşehir, çad, dünya sağlık örgütü (who), dünya sağlık örgütü (dsö)

Ülkeler tek tek açıklandı, Türkiye’nin en kirli ve en temiz havalı şehirleri belli oldu: Buralarda nefes almak tehlikeli

07:42 12.03.2025
© AA / Selçuk AcarKanada'daki orman yangınlarının dumanı, ABD'de hayatı olumsuz etkiliyor
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı, ABD'de hayatı olumsuz etkiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA / Selçuk Acar
Abone ol
138 ülkenin değerlendirildiği IQAir raporuna göre, dünyanın en kirli havasına sahip ülkeleri Çad, Kongo, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan oldu. Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 67. sırada yer alırken, en kirli il Düzce, en temiz il ise Kırşehir olarak belirlendi.
İsviçre merkezli hava kalitesi izleme veri tabanı IQAir, 138 ülkede 40 bin hava kalitesi istasyonundan gelen verileri analiz ederek, dünyanın en kirli havasına sahip ülkelerini açıkladı.
Rapora göre, Çad, Kongo, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan en yüksek hava kirliliği seviyelerine sahip ülkeler arasında yer aldı. Hindistan, dünyanın en kirli 9 şehrinden 6’sına ev sahipliği yaparken, listenin zirvesinde sanayi kasabası Byrnihat yer aldı.

Türkiye 67. sırada: En kirli i̇l Düzce, en temiz i̇l Kırşehir

Raporda, Türkiye’nin hava kirliliği sıralamasında 67. olduğu belirtildi. 2024 verilerine göre Türkiye’nin en temiz ili Kırşehir olurken, en kirli ili ise Düzce olarak kaydedildi.
Kırşehir, 8 bin 954 şehir arasından 4 bin 409. sırada yer alarak ortalama bir hava kalitesine sahip oldu. Düzce ise 660. sırada yer alarak Türkiye’nin en kirli havasına sahip ili olarak öne çıktı.
Ayrıca, Eskişehir Hekimdağ, Aydın, Gaziantep Şehitkamil ve Bilecik Bozüyük de dünyada en kirli ilk 1000 şehir arasında yer aldı.

Türkiye’de hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeler

IQAir’in günlük hava kirliliği raporuna göre, Türkiye’de dün hava kalitesinin en iyi olduğu iller Antalya, Karabük ve Kahramanmaraş oldu.
Buna karşın, hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler ise Tekirdağ Çorlu, İzmit, Manisa, Bursa ve Mersin olarak sıralandı. İstanbul, hava kirliliğinde 7. sırada yer aldı.

Dünyada sadece yüzde 17’si hava kalitesi standartlarına uygun

Raporda, dünya nüfusunun yüzde 99’unun kirli hava soluduğu vurgulanırken, şehirlerin yalnızca %17’sinin hava kirliliği yönetmeliklerine uyduğu belirtildi.
Özellikle kömür, petrol ve gazın yoğun olarak yakıldığı bölgelerin hava kirliliğinde başı çektiği kaydedildi. Ancak Pekin, Seul ve Polonya’nın Rybnik şehri gibi yerlerde temiz enerjiye yapılan yatırımlar sayesinde hava kalitesinin iyileştirildiği örnek olarak gösterildi.

Hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri de raporda detaylandırıldı. Malezya merkezli Sunway Planetary Sağlık Merkezi’nin baş bilim insanı ve hava kirliliği uzmanı Fatimah Ahamad, kirli havaya uzun süre maruz kalmanın solunum yolu hastalıkları, Alzheimer ve kansere neden olabileceğini belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, hava kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne neden oluyor.
Uzmanlar, hava kirliliğini azaltmak için daha fazla adım atılması gerektiğini vurgularken, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve temiz enerjiye yatırım yapılmasının kritik olduğunun altını çizdi.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den kritik alarm: Saat vererek uyardı, İstanbul dahil pek çok şehir sağanak yağışa teslim olacak
07:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала