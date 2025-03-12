https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/ulkeler-tek-tek-aciklandi-turkiyenin-en-kirli-ve-en-temiz-havali-sehirleri-belli-oldu-buralarda-1094412875.html

Ülkeler tek tek açıklandı, Türkiye’nin en kirli ve en temiz havalı şehirleri belli oldu: Buralarda nefes almak tehlikeli

Ülkeler tek tek açıklandı, Türkiye’nin en kirli ve en temiz havalı şehirleri belli oldu: Buralarda nefes almak tehlikeli

Sputnik Türkiye

138 ülkenin değerlendirildiği IQAir raporuna göre, dünyanın en kirli havasına sahip ülkeleri Çad, Kongo, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan oldu. Türkiye, hava... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T07:42+0300

2025-03-12T07:42+0300

2025-03-12T07:42+0300

sağlik

kırşehir

çad

dünya sağlık örgütü (who)

dünya sağlık örgütü (dsö)

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İsviçre merkezli hava kalitesi izleme veri tabanı IQAir, 138 ülkede 40 bin hava kalitesi istasyonundan gelen verileri analiz ederek, dünyanın en kirli havasına sahip ülkelerini açıkladı.Rapora göre, Çad, Kongo, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan en yüksek hava kirliliği seviyelerine sahip ülkeler arasında yer aldı. Hindistan, dünyanın en kirli 9 şehrinden 6’sına ev sahipliği yaparken, listenin zirvesinde sanayi kasabası Byrnihat yer aldı.Türkiye 67. sırada: En kirli i̇l Düzce, en temiz i̇l KırşehirRaporda, Türkiye’nin hava kirliliği sıralamasında 67. olduğu belirtildi. 2024 verilerine göre Türkiye’nin en temiz ili Kırşehir olurken, en kirli ili ise Düzce olarak kaydedildi.Kırşehir, 8 bin 954 şehir arasından 4 bin 409. sırada yer alarak ortalama bir hava kalitesine sahip oldu. Düzce ise 660. sırada yer alarak Türkiye’nin en kirli havasına sahip ili olarak öne çıktı.Ayrıca, Eskişehir Hekimdağ, Aydın, Gaziantep Şehitkamil ve Bilecik Bozüyük de dünyada en kirli ilk 1000 şehir arasında yer aldı.Türkiye’de hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerIQAir’in günlük hava kirliliği raporuna göre, Türkiye’de dün hava kalitesinin en iyi olduğu iller Antalya, Karabük ve Kahramanmaraş oldu.Buna karşın, hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler ise Tekirdağ Çorlu, İzmit, Manisa, Bursa ve Mersin olarak sıralandı. İstanbul, hava kirliliğinde 7. sırada yer aldı.Dünyada sadece yüzde 17’si hava kalitesi standartlarına uygunRaporda, dünya nüfusunun yüzde 99’unun kirli hava soluduğu vurgulanırken, şehirlerin yalnızca %17’sinin hava kirliliği yönetmeliklerine uyduğu belirtildi.Özellikle kömür, petrol ve gazın yoğun olarak yakıldığı bölgelerin hava kirliliğinde başı çektiği kaydedildi. Ancak Pekin, Seul ve Polonya’nın Rybnik şehri gibi yerlerde temiz enerjiye yapılan yatırımlar sayesinde hava kalitesinin iyileştirildiği örnek olarak gösterildi.Hava kirliliği sağlığı tehdit ediyorHava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri de raporda detaylandırıldı. Malezya merkezli Sunway Planetary Sağlık Merkezi’nin baş bilim insanı ve hava kirliliği uzmanı Fatimah Ahamad, kirli havaya uzun süre maruz kalmanın solunum yolu hastalıkları, Alzheimer ve kansere neden olabileceğini belirtti.Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, hava kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne neden oluyor.Uzmanlar, hava kirliliğini azaltmak için daha fazla adım atılması gerektiğini vurgularken, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve temiz enerjiye yatırım yapılmasının kritik olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/meteorolojiden-kritik-alarm-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-pek-cok-sehri-saganak-teslim-alacak-1094411782.html

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kırşehir, çad, dünya sağlık örgütü (who), dünya sağlık örgütü (dsö)