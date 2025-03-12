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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/trumpin-almak-istedigi-gronlandda-oylarin-yuzde-90i-sayildi-1094419340.html
Trump'ın almak istediği Grönland'da oyların yüzde 90’ı sayıldı
Trump'ın almak istediği Grönland'da oyların yüzde 90’ı sayıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın yönetimine yeniden gelmesinden bu yana sık sık almak istediğini belirttiği Grönland'da genel seçim dün yapıldı. Oyların yüzde 90’ı sayıldı... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T10:50+0300
2025-03-12T10:53+0300
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Grönland halkı, ABD Başkanı Donald Trump'ın alma açıklamalarının gölgesinde dün sandık başına gitti. 57 bin nüfuslu adada yaklaşık 40 bin 500 kişinin seçmen olduğu belirtildi. Yetkililer, oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirtirken kesin olmayan sonuçlara göre Danimarka’dan bağımsızlığa kademeli geçiş isteyen Demokraatit partisi oyların yaklaşık yüzde 30'unu aldı. ABD ile daha yakın ilişkileri savunan Naleraq partisi, yaklaşık yüzde 25 ile ikinci sırada yer aldı. Bağımsızlığı savunan Başbakan Mute B Egede'nin İnuit Ataqatigiit partisi ise yüzde 21'in üzerinde oy oranıyla üçüncü sıraya yerleşti. İktidar koalisyonu ortağı olan Siumut partisi, oyların yaklaşık yüzde 15'ini alarak dördüncü sırada yer aldı. Kesin sonuçların açıklanmasıyla Grönland parlamentosu Inatsisartut'un 31 sandalyesinin sahipleri belirlenecek. Trump, Grönland'ın peşini bırakmıyorABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek adanın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.Dünyanın en büyük adası olan Grönland, Arktik ve Atlas Okyanusları arasında yer alır ve yaklaşık 300 yıldır Danimarka tarafından kontrol edilmektedir. Grönland kendi iç işlerini yönetir, ancak dış ve savunma politikasıyla ilgili kararlar Kopenhag'da alınır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trumpin-ilhak-etmek-istedigi-gronland-alman-sansolye-scholzten-adadaki-nato-varligini-guclendirme-1093486018.html
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donald trump, grönland, kopenhag, seçim, genel seçim, genel seçim, seçim sonuçları
donald trump, grönland, kopenhag, seçim, genel seçim, genel seçim, seçim sonuçları

Trump'ın almak istediği Grönland'da oyların yüzde 90’ı sayıldı

10:50 12.03.2025 (güncellendi: 10:53 12.03.2025)
© AA / Ahmet Gürhan KartalTrump'ın almak istediği Grönland'da oyların yüzde 90’ı sayıldı
Trump'ın almak istediği Grönland'da oyların yüzde 90’ı sayıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA / Ahmet Gürhan Kartal
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ABD Başkanı Trump'ın yönetimine yeniden gelmesinden bu yana sık sık almak istediğini belirttiği Grönland'da genel seçim dün yapıldı. Oyların yüzde 90’ı sayıldı ve kesin olmayan sonuçlara göre Danimarka’dan bağımsızlığa kademeli geçiş isteyen Demokraatit partisi oyların yaklaşık yüzde 30'unu aldı.
Grönland halkı, ABD Başkanı Donald Trump'ın alma açıklamalarının gölgesinde dün sandık başına gitti. 57 bin nüfuslu adada yaklaşık 40 bin 500 kişinin seçmen olduğu belirtildi. Yetkililer, oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirtirken kesin olmayan sonuçlara göre Danimarka’dan bağımsızlığa kademeli geçiş isteyen Demokraatit partisi oyların yaklaşık yüzde 30'unu aldı.
ABD ile daha yakın ilişkileri savunan Naleraq partisi, yaklaşık yüzde 25 ile ikinci sırada yer aldı. Bağımsızlığı savunan Başbakan Mute B Egede'nin İnuit Ataqatigiit partisi ise yüzde 21'in üzerinde oy oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.
İktidar koalisyonu ortağı olan Siumut partisi, oyların yaklaşık yüzde 15'ini alarak dördüncü sırada yer aldı. Kesin sonuçların açıklanmasıyla Grönland parlamentosu Inatsisartut'un 31 sandalyesinin sahipleri belirlenecek.

Trump, Grönland'ın peşini bırakmıyor

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek adanın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.
© AA / Ahmet Gürhan KartalGrönland Başbakanı Mute Bourup Egede
Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede
© AA / Ahmet Gürhan Kartal
Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
Dünyanın en büyük adası olan Grönland, Arktik ve Atlas Okyanusları arasında yer alır ve yaklaşık 300 yıldır Danimarka tarafından kontrol edilmektedir. Grönland kendi iç işlerini yönetir, ancak dış ve savunma politikasıyla ilgili kararlar Kopenhag'da alınır.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
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