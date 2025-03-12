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Trafikte dikkat: Beyaz far kullanımı yasaklandı, ağır para cezası verilecek
Trafikte dikkat: Beyaz far kullanımı yasaklandı, ağır para cezası verilecek
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, trafikte 'beyaz far' kullanımına yasak getirdi. Fabrika çıkışı dışında takılan beyaz farlar için ağır para cezası uygulanacağı açıklandı. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
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i̇çişleri bakanlığı
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trafik ihlali
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İçişleri Bakanlığı, trafikte karşıdan gelen sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen 'beyaz far' kullanımını yasaklama kararı aldı. Yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı dışında takılan beyaz farlar artık tarihe karışacak.Para cezası uygulanacak Yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farlar artık yasaklanacak, uymayan sürücülere ise ağır para cezaları uygulanacak. 2025 yılı itibarıyla abartılı egzoz kullanımına verilen 9.267 TL'lik cezanın, beyaz far kullananlar için de geçerli olması bekleniyor.Değiştirmeyen trafikten men edilecekCezaya rağmen farlarını değiştirmeyen sürücüler için trafikten men cezası uygulanacak. Denetimlerin artırılmasıyla birlikte fabrika çıkışı harici beyaz far kullanımı tamamen sona erdirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izinsiz-cakar-kullandi-138-bin-lira-cezayla-karsilasti-ehliyetine-de-el-konuldu-1094378680.html
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i̇çişleri bakanlığı, trafik, trafik ihlali, trafik cezası
i̇çişleri bakanlığı, trafik, trafik ihlali, trafik cezası

Trafikte dikkat: Beyaz far kullanımı yasaklandı, ağır para cezası verilecek

11:25 12.03.2025
© Hamdi Dindirektrafik
trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© Hamdi Dindirek
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İçişleri Bakanlığı, trafikte 'beyaz far' kullanımına yasak getirdi. Fabrika çıkışı dışında takılan beyaz farlar için ağır para cezası uygulanacağı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı, trafikte karşıdan gelen sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen 'beyaz far' kullanımını yasaklama kararı aldı. Yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı dışında takılan beyaz farlar artık tarihe karışacak.

Para cezası uygulanacak

Yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farlar artık yasaklanacak, uymayan sürücülere ise ağır para cezaları uygulanacak. 2025 yılı itibarıyla abartılı egzoz kullanımına verilen 9.267 TL'lik cezanın, beyaz far kullananlar için de geçerli olması bekleniyor.

Değiştirmeyen trafikten men edilecek

Cezaya rağmen farlarını değiştirmeyen sürücüler için trafikten men cezası uygulanacak. Denetimlerin artırılmasıyla birlikte fabrika çıkışı harici beyaz far kullanımı tamamen sona erdirilecek.
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