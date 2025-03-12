https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/tmsf-dev-mobilya-markasini-satiyor-istenen-rakam-belli-oldu-1094415582.html
TMSF dev mobilya markasını satıyor: İstenen rakam belli oldu
TMSF dev mobilya markasını satıyor: İstenen rakam belli oldu
Sputnik Türkiye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satışı için ihale sürecini başlattı. TMSF, Bellona'nın satışı için ilana... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T09:22+0300
2025-03-12T09:22+0300
2025-03-12T09:22+0300
ekonomi̇
bellona
mobilya
satış
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satışı için ihale sürecini başlattı. Söz konusu ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Bellona Mobilya satılıyorBu ilan kapsamında Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak satışa sunuldu.Muhammen bedel ne kadar?İhale için muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlendi. İhaleye katılım teminatı ise 350 milyon TL olarak belirlenirken şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ve tesis ziyareti ücreti de 500 bin TL olarak açıklandı.Son teklif 5 Mayıs'taVeri inceleme için tarihler 17.03.2025 - 02.05.2025 olurken, son teklif verme tarihi 5.05.2025 olacak.İhale tarihi ise 06.05.2025 olarak açıklandı. İhale kapsamında alınan teklifler, 6 Mayıs 2025’te saat 10.00’da İhale Komisyonu tarafından açılacak. Kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/yenidogan-cetesi-sorusturmasi-kapsamindaki-hastanelere-ve-sirketlere-tmsf-kayyum-olarak-1091822510.html
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TMSF dev mobilya markasını satıyor: İstenen rakam belli oldu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satışı için ihale sürecini başlattı. TMSF, Bellona'nın satışı için ilana çıkarken değeri de belli oldu. İşte belirlenen muhammen bedel ve diğer detaylar...
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satışı için ihale sürecini başlattı. Söz konusu ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bellona Mobilya satılıyor
Bu ilan kapsamında Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak satışa sunuldu.
İhale için muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlendi. İhaleye katılım teminatı ise 350 milyon TL olarak belirlenirken şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ve tesis ziyareti ücreti de 500 bin TL olarak açıklandı.
Veri inceleme için tarihler 17.03.2025 - 02.05.2025 olurken, son teklif verme tarihi 5.05.2025 olacak.
İhale tarihi ise 06.05.2025 olarak açıklandı. İhale kapsamında alınan teklifler, 6 Mayıs 2025’te saat 10.00’da İhale Komisyonu tarafından açılacak. Kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.