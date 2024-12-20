https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/yenidogan-cetesi-sorusturmasi-kapsamindaki-hastanelere-ve-sirketlere-tmsf-kayyum-olarak-1091822510.html

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamındaki hastanelere ve şirketlere TMSF kayyum olarak görevlendirildi

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamındaki hastanelere ve şirketlere TMSF kayyum olarak görevlendirildi

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi ile ilişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak görevlendirildi 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T17:00+0300

2024-12-20T17:00+0300

2024-12-20T17:00+0300

türkiye

tmsf

yenidoğan çetesi

kayyum

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Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyıum olarak görevlendirildi.Açıklama TMSF'den geldiTMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-kapatilan-hastaneler-icin-kayyum-karari-1090979462.html

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