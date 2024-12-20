https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/yenidogan-cetesi-sorusturmasi-kapsamindaki-hastanelere-ve-sirketlere-tmsf-kayyum-olarak-1091822510.html
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamındaki hastanelere ve şirketlere TMSF kayyum olarak görevlendirildi
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamındaki hastanelere ve şirketlere TMSF kayyum olarak görevlendirildi
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi ile ilişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak görevlendirildi 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T17:00+0300
2024-12-20T17:00+0300
2024-12-20T17:00+0300
türkiye
tmsf
yenidoğan çetesi
kayyum
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Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyıum olarak görevlendirildi.Açıklama TMSF'den geldiTMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-kapatilan-hastaneler-icin-kayyum-karari-1090979462.html
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yenidoğan çetesi hastaneleri, kayyum ataması, yenidoğan çetesi kayyum, yenidoğan çetesi tmsf
yenidoğan çetesi hastaneleri, kayyum ataması, yenidoğan çetesi kayyum, yenidoğan çetesi tmsf
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamındaki hastanelere ve şirketlere TMSF kayyum olarak görevlendirildi
Yenidoğan çetesi ile ilişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak görevlendirildi
Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyıum olarak görevlendirildi.
TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.
Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.