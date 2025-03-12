https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/fenerbahce-rangers-maci-oncesinde--taraftarlarini-uyardi-eski-cezalar-da-yururluge-girebilir-1094426783.html

Fenerbahçe, Rangers maçı öncesinde taraftarlarını 'uyardı': Eski cezalar da yürürlüğe girebilir

Fenerbahçe, Rangers maçı öncesinde taraftarlarını 'uyardı': Eski cezalar da yürürlüğe girebilir

Sputnik Türkiye

Yarın deplasmanda Rangers takımı ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçı takip edecek olan taraftarlarını 'sakin olmaları' konusunda uyardı. 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T12:49+0300

2025-03-12T12:49+0300

2025-03-12T12:49+0300

spor

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

rangers

maç

ceza

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında yarın İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, taraftarlarına geçmiş maçlarda yaşanan olaylarda alınan cezaları hatırlattı ve uyarıda bulundu. Kulübün sosyal medyasından yapılan duyuruda, iki ertelenmiş cezanın olduğu ve benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda bu cezaların da yürürlüğe girebileceğine dikkat çekildi. Ertelenen iki ceza yürürlüğe girebilirKulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz, 2024-2025 sezonunda Avrupa maçlarında yaşanan saha olayları sebebiyle UEFA tarafından toplamda 299 bin 500 Euro para cezası almıştır. Kulübümüz bahsi geçen para cezalarının yanı sıra LOSC Lille oynadığımız iç saha maçında sahaya yabancı madde atılması sebebiyle tribün kapama ve Union Saint Gilloise’a karşı deplasmanda oynadığımız müsabakada yaşanan seyirci olayları nedeniyle de 1 yıl deplasman tribününe giriş yasağı cezası almıştır.Bu iki ceza ertelenmiş olsa da benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezaların yürürlüğe girme riskinin bulunduğunu hatırlatıyoruz. Takımımızı desteklemek için tribünlerde olacak kıymetli taraftarlarımızdan, 13 Mart Perşembe günü Rangers ile deplasmanda oynayacağımız maçta gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz. Takımımızın en büyük gücü olarak saha içindeki mücadelemizin yanı sıra tribünlerde de kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Birlikte nice zaferler yaşamak dileğiyle."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/kadikoyun-rovansi-ibroxta-rangers--fenerbahce-maci-ne-zaman-nereden-izlenir--1094419561.html

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fenerbahçe, uefa avrupa ligi, rangers, maç, ceza