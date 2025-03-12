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Fenerbahçe, Rangers maçı öncesinde taraftarlarını 'uyardı': Eski cezalar da yürürlüğe girebilir
Fenerbahçe, Rangers maçı öncesinde taraftarlarını 'uyardı': Eski cezalar da yürürlüğe girebilir
Sputnik Türkiye
Yarın deplasmanda Rangers takımı ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçı takip edecek olan taraftarlarını 'sakin olmaları' konusunda uyardı. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T12:49+0300
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında yarın İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, taraftarlarına geçmiş maçlarda yaşanan olaylarda alınan cezaları hatırlattı ve uyarıda bulundu. Kulübün sosyal medyasından yapılan duyuruda, iki ertelenmiş cezanın olduğu ve benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda bu cezaların da yürürlüğe girebileceğine dikkat çekildi. Ertelenen iki ceza yürürlüğe girebilirKulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz, 2024-2025 sezonunda Avrupa maçlarında yaşanan saha olayları sebebiyle UEFA tarafından toplamda 299 bin 500 Euro para cezası almıştır. Kulübümüz bahsi geçen para cezalarının yanı sıra LOSC Lille oynadığımız iç saha maçında sahaya yabancı madde atılması sebebiyle tribün kapama ve Union Saint Gilloise’a karşı deplasmanda oynadığımız müsabakada yaşanan seyirci olayları nedeniyle de 1 yıl deplasman tribününe giriş yasağı cezası almıştır.Bu iki ceza ertelenmiş olsa da benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezaların yürürlüğe girme riskinin bulunduğunu hatırlatıyoruz. Takımımızı desteklemek için tribünlerde olacak kıymetli taraftarlarımızdan, 13 Mart Perşembe günü Rangers ile deplasmanda oynayacağımız maçta gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz. Takımımızın en büyük gücü olarak saha içindeki mücadelemizin yanı sıra tribünlerde de kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Birlikte nice zaferler yaşamak dileğiyle."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/kadikoyun-rovansi-ibroxta-rangers--fenerbahce-maci-ne-zaman-nereden-izlenir--1094419561.html
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fenerbahçe, uefa avrupa ligi, rangers, maç, ceza
fenerbahçe, uefa avrupa ligi, rangers, maç, ceza

Fenerbahçe, Rangers maçı öncesinde taraftarlarını 'uyardı': Eski cezalar da yürürlüğe girebilir

12:49 12.03.2025
© AA / Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Yarın deplasmanda Rangers takımı ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçı takip edecek olan taraftarlarını 'sakin olmaları' konusunda uyardı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında yarın İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, taraftarlarına geçmiş maçlarda yaşanan olaylarda alınan cezaları hatırlattı ve uyarıda bulundu. Kulübün sosyal medyasından yapılan duyuruda, iki ertelenmiş cezanın olduğu ve benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda bu cezaların da yürürlüğe girebileceğine dikkat çekildi.

Ertelenen iki ceza yürürlüğe girebilir

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, 2024-2025 sezonunda Avrupa maçlarında yaşanan saha olayları sebebiyle UEFA tarafından toplamda 299 bin 500 Euro para cezası almıştır. Kulübümüz bahsi geçen para cezalarının yanı sıra LOSC Lille oynadığımız iç saha maçında sahaya yabancı madde atılması sebebiyle tribün kapama ve Union Saint Gilloise’a karşı deplasmanda oynadığımız müsabakada yaşanan seyirci olayları nedeniyle de 1 yıl deplasman tribününe giriş yasağı cezası almıştır.
Bu iki ceza ertelenmiş olsa da benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezaların yürürlüğe girme riskinin bulunduğunu hatırlatıyoruz. Takımımızı desteklemek için tribünlerde olacak kıymetli taraftarlarımızdan, 13 Mart Perşembe günü Rangers ile deplasmanda oynayacağımız maçta gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz. Takımımızın en büyük gücü olarak saha içindeki mücadelemizin yanı sıra tribünlerde de kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Birlikte nice zaferler yaşamak dileğiyle."
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