Sosyal medyada yeni trend alarmı: İskandinav makyajı nedir, nasıl yapılır?
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSosyal medyada yeni trend alarmı: İskandinav makyajı nedir, nasıl yapılır?
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Turkish delight makyajı, çilek kız makyajı derken son dönemde İskandinav makyajı popüler olmuş durumda. Son dönemin en gözde trendi İskandinav makyajı, doğallığı ve fresh görünümüyle sosyal medyayı ele geçirdi. Peki, bu makyaj tarzının sırrı ne?
Sosyal medyada makyaj trendleri hızla değişmeye devam ediyor. Turkish delight makyajı, çilek kız makyajı derken son dönemde İskandinav makyajı popüler olmuş durumda. Öyle ki doğal ama bir o kadar da etkileyici görünümüyle makyaj dünyasını kasıp kavuruyor. Peki, bu makyaj tarzı tam olarak nedir, nasıl uygulanır ve neden bu kadar popüler oldu?
İskandinav makyajı nedir?
İskandinav makyajını "az ama öz" olarak özetleyebiliriz. Bu makyaj stilinde soğuk iklimin getirdiği doğal pembe yanaklar ve sağlıklı ciltleri ön plana çıkarmak en önemli noktalardan biri. Yan kapatıcı fondötenler, ağır kontürler, belirgin eyeliner’lar burada yok. Amaç, cildi olabildiğince sağlıklı ve doğal göstermek oluyor.
İskandinav makyajı nasıl uygulanır?
İlk olarak cilt makyajdan önce ışıl ışıl olmalı. Nemlendirici, güneş koruyucu ve serum üçlüsü bu trendin olmazsa olmazı.
Ağır fondötenler yerine renkli nemlendirici ya da BB krem tercih ediliyor. Böylece cilt nefes alıyor ve doğallık korunuyor.
Soğuktan kızarmış bir görünümü elde etmek için krem allıklar devreye giriyor. Burada önemli olan, allığı sadece yanaklara değil, burun üstüne de hafifçe uygulamak.
Kalın, taranmış ve doğal kaşlar bu trendde ön plana çıkıyor. Kaş kalemi yerine şeffaf kaş jeliyle yukarı doğru taramak yeterli.
Göz makyajı çok hafif tercih ediliyor. Yani eyeliner yerine, hafifçe maskara sürmek ve bazen kahverengi farla göz kapağına gölge yapmak yeterli. Amaç, sanki hiç uğraşmamış gibi havalı görünmek.
Parlak veya mat rujlar yerine nemlendirici etkili, hafif renk veren dudak ürünleri tercih ediliyor.
İskandinav makyaj trendinde nelere dikkat edilmeli?
İskandinav makyaj stilinin dikkat edilmesi gereken noktaları şunlarla öne çıkıyor:
✔️Cilt bakımı atlanmamalı
✔️Hafif ten makyajı yapılmalı
✔️Allık ön plana çıkmalı
✔️Kaşlar doğal bırakılmalı
✔️Göz makyakjı ya çok az olmalı ya da tercih edilmemeli
✔️Dudaklarda renkli nemlendirici kullanılmalı
Neden bu kadar popüler oldu?
Minimalizmin yükselişiyle birlikte, “az ürünle çok etki” mantığı herkesin ilgisini çekti. Ayrıca insanlar artık ağır makyajdan çok, cildin sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesini önemsiyor. Son olarak pratik ve hızlı olması dikkat çekiyor. Öyle ki günlük hayatta uygulanması kolay, 5-10 dakikada tamamlanabiliyor.