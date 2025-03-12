https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/sosyal-medyada-yeni-trend-alarmi-iskandinav-makyaji-nedir-nasil-yapilir-1094427941.html

Sosyal medyada yeni trend alarmı: İskandinav makyajı nedir, nasıl yapılır?

Sosyal medyada yeni trend alarmı: İskandinav makyajı nedir, nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

Turkish delight makyajı, çilek kız makyajı derken son dönemde İskandinav makyajı popüler olmuş durumda. Son dönemin en gözde trendi İskandinav makyajı... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T13:40+0300

2025-03-12T13:40+0300

2025-03-12T13:40+0300

türki̇ye

i̇skandinav

makyaj

sosyal medya

makyaj trendi

iskandinav makyajı

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Sosyal medyada makyaj trendleri hızla değişmeye devam ediyor. Turkish delight makyajı, çilek kız makyajı derken son dönemde İskandinav makyajı popüler olmuş durumda. Öyle ki doğal ama bir o kadar da etkileyici görünümüyle makyaj dünyasını kasıp kavuruyor. Peki, bu makyaj tarzı tam olarak nedir, nasıl uygulanır ve neden bu kadar popüler oldu?İskandinav makyajı nedir?İskandinav makyajını "az ama öz" olarak özetleyebiliriz. Bu makyaj stilinde soğuk iklimin getirdiği doğal pembe yanaklar ve sağlıklı ciltleri ön plana çıkarmak en önemli noktalardan biri. Yan kapatıcı fondötenler, ağır kontürler, belirgin eyeliner’lar burada yok. Amaç, cildi olabildiğince sağlıklı ve doğal göstermek oluyor.İskandinav makyajı nasıl uygulanır?İskandinav makyaj trendinde nelere dikkat edilmeli?İskandinav makyaj stilinin dikkat edilmesi gereken noktaları şunlarla öne çıkıyor:✔️Cilt bakımı atlanmamalı✔️Hafif ten makyajı yapılmalı✔️Allık ön plana çıkmalı✔️Kaşlar doğal bırakılmalı✔️Göz makyakjı ya çok az olmalı ya da tercih edilmemeli✔️Dudaklarda renkli nemlendirici kullanılmalıNeden bu kadar popüler oldu?Minimalizmin yükselişiyle birlikte, “az ürünle çok etki” mantığı herkesin ilgisini çekti. Ayrıca insanlar artık ağır makyajdan çok, cildin sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesini önemsiyor. Son olarak pratik ve hızlı olması dikkat çekiyor. Öyle ki günlük hayatta uygulanması kolay, 5-10 dakikada tamamlanabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sosyal-medyada-yukselen-trend-turkish-delight-makyaji-nedir-nasil-yapilir-1093940087.html

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iskandinav makyajı, iskandinav makyajı nasıl yapılır