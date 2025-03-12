https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/silahli-saldiriya-ugrayan-serhat-akin-hakkinda-yeni-iddia-ali-koctan-300-bin-tl-aldi-1094450888.html
Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın hakkında yeni iddia: 'Ali Koç'tan 300 bin TL aldı'
Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın hakkında yeni iddia: 'Ali Koç'tan 300 bin TL aldı'
Sputnik Türkiye
Silahlı saldırıda bacağından vurulan futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, pandemi döneminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 300 bin TL aldığı iddia edildi. Gazeteci... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T22:45+0300
2025-03-12T22:45+0300
2025-03-12T22:45+0300
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Serhat Akın, pandemi döneminde Ali Koç’tan 300 bin TL aldığını ve IBAN gönderilmesi halinde parayı geri ödeyebileceğini açıkladı.Gazeteci İbrahim Seten, silahlı saldırı olayıyla gündeme gelen Serhat Akın'la yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı. Seten'in aktardığına göre, Serhat Akın, Ali Koç'un ilk seçim döneminde kendisini desteklemesi nedeniyle aralarında bir yakınlık oluştuğunu belirtti. Koç, Akın'a Almanya'da bir kulüp başkanlığı teklif etti ancak Akın bu teklifi kabul etmedi. Daha sonra, pandemi döneminde Serhat Akın'ın İzmir'de işlettiği bir kafe, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanma noktasına geldi. Bu süreçte Ali Koç'a mesaj atan Akın, zor durumda olduğunu belirtti. Bunun üzerine Koç, "Sen en kritik dönemde bana omuz attın, ben de sana omuz atacağım" diyerek Akın'ın hesabına 300 bin TL gönderdi.Serhat Akın, parayı neden geri ödemediği sorusuna ise "Ali Koç parayı geri istemedi ki, IBAN atsın, göndereyim. Bugün yollasın, hemen geri göndereyim" şeklinde yanıt verdi. Akın, o dönemde yorumculuk yapmadığı için bu desteği alabileceğini düşündüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/ali-koc-yazin-bunu-mertens-seneye-fenerbahcede-1093693485.html
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Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın hakkında yeni iddia: 'Ali Koç'tan 300 bin TL aldı'
Silahlı saldırıda bacağından vurulan futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, pandemi döneminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 300 bin TL aldığı iddia edildi. Gazeteci İbrahim Seten'e konuşan Akın, Koç'un IBAN göndermesi halinde parayı geri ödeyebileceğini söyledi. Ali Koç’un, Akın’a zor zamanında destek olmak amacıyla bu yardımı yaptığı belirtildi.
Serhat Akın, pandemi döneminde Ali Koç’tan 300 bin TL aldığını ve IBAN gönderilmesi halinde parayı geri ödeyebileceğini açıkladı.
Gazeteci İbrahim Seten, silahlı saldırı olayıyla gündeme gelen Serhat Akın'la yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı. Seten'in aktardığına göre, Serhat Akın, Ali Koç'un ilk seçim döneminde kendisini desteklemesi nedeniyle aralarında bir yakınlık oluştuğunu belirtti. Koç, Akın'a Almanya'da bir kulüp başkanlığı teklif etti ancak Akın bu teklifi kabul etmedi. Daha sonra, pandemi döneminde Serhat Akın'ın İzmir'de işlettiği bir kafe, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanma noktasına geldi. Bu süreçte Ali Koç'a mesaj atan Akın, zor durumda olduğunu belirtti. Bunun üzerine Koç, "Sen en kritik dönemde bana omuz attın, ben de sana omuz atacağım" diyerek Akın'ın hesabına 300 bin TL gönderdi.
Serhat Akın, parayı neden geri ödemediği sorusuna ise "Ali Koç parayı geri istemedi ki, IBAN atsın, göndereyim. Bugün yollasın, hemen geri göndereyim" şeklinde yanıt verdi. Akın, o dönemde yorumculuk yapmadığı için bu desteği alabileceğini düşündüğünü belirtti.