https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/silahli-saldiriya-ugrayan-serhat-akin-hakkinda-yeni-iddia-ali-koctan-300-bin-tl-aldi-1094450888.html

Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın hakkında yeni iddia: 'Ali Koç'tan 300 bin TL aldı'

Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın hakkında yeni iddia: 'Ali Koç'tan 300 bin TL aldı'

Sputnik Türkiye

Silahlı saldırıda bacağından vurulan futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, pandemi döneminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 300 bin TL aldığı iddia edildi. Gazeteci... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T22:45+0300

2025-03-12T22:45+0300

2025-03-12T22:45+0300

türki̇ye

serhat akın

ali koç

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

para

iban

banka

banka hesabı

banka kartı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088513765_0:68:430:310_1920x0_80_0_0_9fd06e7fd61abd20317405f647a9b2b2.png

Serhat Akın, pandemi döneminde Ali Koç’tan 300 bin TL aldığını ve IBAN gönderilmesi halinde parayı geri ödeyebileceğini açıkladı.Gazeteci İbrahim Seten, silahlı saldırı olayıyla gündeme gelen Serhat Akın'la yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı. Seten'in aktardığına göre, Serhat Akın, Ali Koç'un ilk seçim döneminde kendisini desteklemesi nedeniyle aralarında bir yakınlık oluştuğunu belirtti. Koç, Akın'a Almanya'da bir kulüp başkanlığı teklif etti ancak Akın bu teklifi kabul etmedi. Daha sonra, pandemi döneminde Serhat Akın'ın İzmir'de işlettiği bir kafe, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanma noktasına geldi. Bu süreçte Ali Koç'a mesaj atan Akın, zor durumda olduğunu belirtti. Bunun üzerine Koç, "Sen en kritik dönemde bana omuz attın, ben de sana omuz atacağım" diyerek Akın'ın hesabına 300 bin TL gönderdi.Serhat Akın, parayı neden geri ödemediği sorusuna ise "Ali Koç parayı geri istemedi ki, IBAN atsın, göndereyim. Bugün yollasın, hemen geri göndereyim" şeklinde yanıt verdi. Akın, o dönemde yorumculuk yapmadığı için bu desteği alabileceğini düşündüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/ali-koc-yazin-bunu-mertens-seneye-fenerbahcede-1093693485.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

serhat akın, ali koç, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, para, iban, banka, banka hesabı, banka kartı, banka desteği