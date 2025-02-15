https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/ali-koc-yazin-bunu-mertens-seneye-fenerbahcede-1093693485.html
Ali Koç: Yazın bunu; Mertens seneye Fenerbahçe'de
Ali Koç: Yazın bunu; Mertens seneye Fenerbahçe'de
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Koç, Galatasaray’ı... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T15:56+0300
2025-02-15T15:56+0300
2025-02-15T15:56+0300
ali koç
fenerbahçe
spor
galatasaray
fenerbahçe spor kulübü
dries mertens
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç’un sert açıklamaları damga vurdu. Koç, Galatasaray’ı hedef alarak çarpıcı eleştirilerde bulundu ve gündemdeki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.'Gündemi değiştirmede muhteşemler'Ali Koç, konuşmasında Galatasaray’ı "gündem değiştirmekle" suçladı. Sarı-lacivertli başkan, şu ifadeleri kullandı:Toplumsal algının kolayca manipüle edildiğini belirten Koç, "Bir yarışmada son ölen Sovyet lideri diye sormuşlar, seyircilerin yüzde 56’sı Kraliçe Elizabeth demiş. Böyle bir toplumda bu manipülasyonlar tutuyor ama biz de gerçeği göstermek için mücadele ediyoruz" diyerek sitem etti.Mertens yorumu: 'Yazın, gelecek sene Fenerbahçe’de'Ali Koç, açıklamalarında Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens’i hedef alarak çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan hakem tartışmaları üzerinden Galatasaray’ın kurgusal bir algı yarattığını öne süren Koç, şu sözleri söyledi:Koç’un bu açıklaması, toplantıya damga vururken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.Gündeme Sert EleştirilerAli Koç, sadece saha içindeki olaylara değil, Galatasaray yönetimi ve kamuoyunun manipülasyonlarına dair de eleştirilerde bulundu. Gündemin kasıtlı olarak değiştirilerek Fenerbahçe’nin hedef gösterildiğini iddia eden Koç, bu algı oyunlarının Türk futboluna zarar verdiğini belirtti.Fenerbahçe'nin Sezon Hedefleri ve Mücadele MesajıToplantıda Fenerbahçe’nin sezon hedeflerine de değinen Ali Koç, kulüp olarak saha içinde ve dışında mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. Koç, kulübün menfaatleri doğrultusunda her türlü tartışmaya hazır olduklarını ve manipülasyonlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/galatasarayin-yildiz-oyuncusu-moratadan-kotu-haber-resmen-duyuruldu-fenerbahce-derbisinde-forma-1093691048.html
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ali koç, fenerbahçe, galatasaray, fenerbahçe spor kulübü, dries mertens
ali koç, fenerbahçe, galatasaray, fenerbahçe spor kulübü, dries mertens
Ali Koç: Yazın bunu; Mertens seneye Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Koç, Galatasaray’ı hedef alarak, "Sahtekarlık yapıp penaltı alan Mertens gelecek sene Fenerbahçe’de, yazın bunu!" ifadelerini kullandı. İşte toplantının detayları...
Fenerbahçe Spor Kulübü, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç’un sert açıklamaları damga vurdu. Koç, Galatasaray’ı hedef alarak çarpıcı eleştirilerde bulundu ve gündemdeki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.
'Gündemi değiştirmede muhteşemler'
Ali Koç
, konuşmasında Galatasaray’ı "gündem değiştirmekle" suçladı. Sarı-lacivertli başkan, şu ifadeleri kullandı:
"Gündemi döndürdüler, ne yaptılar... Sahtekar, hırsız futbolcularını konuşacağımıza işi Fenerbahçe - Galatasaray tartışmasına çevirdiler. Kamuoyu ne yazık ki uyanık değil."
Toplumsal algının kolayca manipüle edildiğini belirten Koç, "Bir yarışmada son ölen Sovyet lideri diye sormuşlar, seyircilerin yüzde 56’sı Kraliçe Elizabeth demiş. Böyle bir toplumda bu manipülasyonlar tutuyor ama biz de gerçeği göstermek için mücadele ediyoruz" diyerek sitem etti.
Mertens yorumu: 'Yazın, gelecek sene Fenerbahçe’de'
Ali Koç, açıklamalarında Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens’i
hedef alarak çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe
ile Galatasaray
arasında yaşanan hakem tartışmaları üzerinden Galatasaray’ın kurgusal bir algı yarattığını öne süren Koç, şu sözleri söyledi:
"Sahtekarlık yapıp penaltı alan Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens de kurgunun bir parçası, gelecek sene Fenerbahçe’de. Yazın bunu medya mensupları! O kadar deli saçması işleri halka yutturmaya alışmışlar ki, devam ediyorlar."
Koç’un bu açıklaması, toplantıya damga vururken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Ali Koç, sadece saha içindeki olaylara değil, Galatasaray yönetimi ve kamuoyunun manipülasyonlarına dair de eleştirilerde bulundu. Gündemin kasıtlı olarak değiştirilerek Fenerbahçe’nin hedef gösterildiğini iddia eden Koç, bu algı oyunlarının Türk futboluna zarar verdiğini belirtti.
Fenerbahçe'nin Sezon Hedefleri ve Mücadele Mesajı
Toplantıda Fenerbahçe’nin sezon hedeflerine de değinen Ali Koç, kulüp olarak saha içinde ve dışında mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. Koç, kulübün menfaatleri doğrultusunda her türlü tartışmaya hazır olduklarını ve manipülasyonlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.