https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/ali-koc-yazin-bunu-mertens-seneye-fenerbahcede-1093693485.html

Ali Koç: Yazın bunu; Mertens seneye Fenerbahçe'de

Ali Koç: Yazın bunu; Mertens seneye Fenerbahçe'de

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Koç, Galatasaray’ı... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T15:56+0300

2025-02-15T15:56+0300

2025-02-15T15:56+0300

ali koç

fenerbahçe

spor

galatasaray

fenerbahçe spor kulübü

dries mertens

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç’un sert açıklamaları damga vurdu. Koç, Galatasaray’ı hedef alarak çarpıcı eleştirilerde bulundu ve gündemdeki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.'Gündemi değiştirmede muhteşemler'Ali Koç, konuşmasında Galatasaray’ı "gündem değiştirmekle" suçladı. Sarı-lacivertli başkan, şu ifadeleri kullandı:Toplumsal algının kolayca manipüle edildiğini belirten Koç, "Bir yarışmada son ölen Sovyet lideri diye sormuşlar, seyircilerin yüzde 56’sı Kraliçe Elizabeth demiş. Böyle bir toplumda bu manipülasyonlar tutuyor ama biz de gerçeği göstermek için mücadele ediyoruz" diyerek sitem etti.Mertens yorumu: 'Yazın, gelecek sene Fenerbahçe’de'Ali Koç, açıklamalarında Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens’i hedef alarak çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan hakem tartışmaları üzerinden Galatasaray’ın kurgusal bir algı yarattığını öne süren Koç, şu sözleri söyledi:Koç’un bu açıklaması, toplantıya damga vururken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.Gündeme Sert EleştirilerAli Koç, sadece saha içindeki olaylara değil, Galatasaray yönetimi ve kamuoyunun manipülasyonlarına dair de eleştirilerde bulundu. Gündemin kasıtlı olarak değiştirilerek Fenerbahçe’nin hedef gösterildiğini iddia eden Koç, bu algı oyunlarının Türk futboluna zarar verdiğini belirtti.Fenerbahçe'nin Sezon Hedefleri ve Mücadele MesajıToplantıda Fenerbahçe’nin sezon hedeflerine de değinen Ali Koç, kulüp olarak saha içinde ve dışında mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. Koç, kulübün menfaatleri doğrultusunda her türlü tartışmaya hazır olduklarını ve manipülasyonlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/galatasarayin-yildiz-oyuncusu-moratadan-kotu-haber-resmen-duyuruldu-fenerbahce-derbisinde-forma-1093691048.html

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ali koç, fenerbahçe, galatasaray, fenerbahçe spor kulübü, dries mertens