https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/resmi-gzatede-yayimlandi-siber-guvenlik-baskanligi-kuruldu-1092439922.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T00:08+0300

2025-01-08T00:08+0300

2025-01-08T00:41+0300

türkiye

siber güvenlik

siber güvenlik başkanlığı

siber güvenlik stratejisi

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu..Kararnameye göre Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkileri ise şunlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/resmi-gazetede-yayinlandi-dogalgaz-bedelinde-yuzde-77yi-bulan-dev-zam-yururluge-girdi-1092411272.html

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