Resmi Gazete'de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
00:08 08.01.2025 (güncellendi: 00:41 08.01.2025)
© İHAResmi Gazete
© İHA
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Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu..
Kararnameye göre Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkileri ise şunlar:
Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.
Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.
Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.
Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.