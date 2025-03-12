Romanya senatöründen 'devrim' uyarısı: 'Ülke demokrasi krizinde'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de emekli olmak: Avrupa ile aramızdaki uçurum
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çorum’da mühendisin hileli yazılım oyunu
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ceyda Karan: 'Zelenskiy, Cidde’de Macron'un öne atılarak ortaya koyduğu planı oynuyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Tarihimizdeki meşhurların meşhur lakapları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yüzden duyguyu okuyabilen algoritma
14:05
55 dk
HABERLER
Tarihimizdeki meşhurların meşhur lakapları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Gümrük savaşlarında ilk geri adım Kanada'dan
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan Musk’a destek: Tesla araba aldı
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Para transferinde 'diğer' seçeneğine vergi şoku: Ne yapılmalı?
15:34
2 dk
SESLİ HABER
Trafiğe çıkanlar dikkat: Para cezası uygulanacak, değiştirmeyen trafikten men edilecek
15:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: Ukrayna hükümetini CIA kurdu
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Kanserojen madde tespit edilen dünyaca ünlü krem toplatılıyor
16:27
2 dk
SESLİ HABER
Rubio: Ukrayna’nın 2014 sınırlarına dönmesi çok zor
16:37
1 dk
SESLİ HABER
Kiracılara 'tadilat masrafı' uyarısı: Evdeki demirbaşları boyayan kiracıların başı ev sahibi ile derde girebilir
16:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin elit birliğinden Yunan komandolarına meskun mahal eğitimi
17:18
2 dk
SESLİ HABER
IQAir Raporu açıklandı: Dünyanın en kirli havası hangi ülkelerde?
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Bedeniniz yeterince dinleniyor mu? Uzmanlar 6 saate karşı uyarıyor
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İzmir’de denizin rengi kahverengiye döndü: Borulardan atık su deşarj edildi
18:32
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Rusya, NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarındaki varlığını hiçbir koşul altında kabul etmeyecek'
18:39
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan 4.8'lik depremin ardından uyarı: Büyük depremler bekleniyor
21:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
16:05
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/romanya-senatorunden-devrim-uyarisi-ulke-demokrasi-krizinde-1094450114.html
Romanya senatöründen 'devrim' uyarısı: 'Ülke demokrasi krizinde'
Romanya senatöründen 'devrim' uyarısı: 'Ülke demokrasi krizinde'
Sputnik Türkiye
Romanyalı senatör Sosoaca, ülkesinin bir demokrasi krizinde olduğunu belirterek 'devrim' uyarısında bulundu. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T22:59+0300
2025-03-12T22:59+0300
dünya
avrupa
calin georgescu
romanya
nato
anayasa mahkemesi (aym)
tiktok
avrupa birliği
abd
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/05/1079356111_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a722837e0a6f2e760ff73f70dababa1c.jpg
Romanya Senatosu üyesi Diana Sosoaca'nın ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı açık mektupta, Romanya Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday belirleme sürecine müdahalesine dikkat çektiği ifade edildi. Romanya Anayasa Mahkemesi, aday Calin Georgescu'nun tüm şikayetlerini oybirliğiyle reddetmiş ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamayacağını onaylamıştı. Georgescu, Anayasa Mahkemesi'nin kararını demokrasiye vurulmuş bir darbe olarak değerlendirerek destekçilerini özgürlük ve haysiyet ideallerine bağlı kalmaya davet etmişti. Sosoaca mektubunda, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Romanya'da demokratik normların fiilen ortadan kaldırıldığını vurgulayarak ülkenin sivil hakların kısıtlanması için bir 'deneysel alan' haline geldiğini belirtti. Sosoaca ayrıca bu durumun 'ülkede bir devrime yol açabileceğini' de sözlerine ekledi.Sosoaca, Ekim 2024'te Anayasa Mahkemesi tarafından kaydı reddedilen ilk aday olduğunu hatırlatarak bu durumun istenmeyen adayları elemek için tehlikeli bir mekanizma yarattığını dile getirdi. Sosoaca açıklamasında, "Seçimler bir kurguya, demokrasi ise boş bir terime dönüşüyor. Eğer durum değişmezse, AB ve NATO için sonuçları tahmin edilemez olacaktır" dedi.Sosoaca, Perşembe günü seçim için yeniden başvuruda bulunmayı planladığını ve Romanya makamlarını yasalara saygı göstermeye, tüm adayların eşit oy kullanma koşullarına sahip olmasını sağlamaya çağırmıştı. Romanya'da 24 Kasım 2024 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Georgescu, TikTok üzerinden yürüttüğü aktif kampanya sayesinde yüzde 22.94 oy alarak ilk turu önde tamamlamış, ikinci sırayı ise yüzde 19.18 ile NATO ve ABD ile daha güçlü bir ortaklıktan yana olan Elena Lasconi almıştı. Ancak sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet kurumlarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından 6 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Kurulu'nun gizliliği kaldırılan belgeleriyle desteklendiği iddia edilen ciddi usulsüzlükler nedeniyle seçim sonuçlarını iptal etmişti. Georgescu daha sonra bu kararı Temyiz Mahkemesi'ne, ardından da siyasetçinin şikayetini reddeden Romanya Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürmüştü.Ocak 2025'te Georgescu'nun destekçileri, yetkililerin seçim sonuçlarını iptal etmesini talep eden protestolar düzenlemeye başlamıştı. Şubat ayında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerini eleştirmiş, Avrupa'nın kendisini 'tehdit' ettiğini söyleyerek Romanya'da seçim sonuçlarının iptal edilmesini ve Avrupalı politikacıların bu duruma verdikleri tepkileri örnek olarak göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/romanya-senatoru-sosoaca-avrupa-birligi-uye-ulkelerin-gelisimi-icin-bir-engel-haline-geldi-1093499190.html
romanya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/05/1079356111_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76872dd7afbaabaa7e836949b767c9fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, calin georgescu, romanya, nato, anayasa mahkemesi (aym), tiktok, avrupa birliği, abd, donald trump
avrupa, calin georgescu, romanya, nato, anayasa mahkemesi (aym), tiktok, avrupa birliği, abd, donald trump

Romanya senatöründen 'devrim' uyarısı: 'Ülke demokrasi krizinde'

22:59 12.03.2025
© Sputnik / Алексей НикольскийRomanya bayrağı
Romanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© Sputnik / Алексей Никольский
Abone ol
Romanyalı senatör Sosoaca, ülkesinin bir demokrasi krizinde olduğunu belirterek 'devrim' uyarısında bulundu.
Romanya Senatosu üyesi Diana Sosoaca'nın ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı açık mektupta, Romanya Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday belirleme sürecine müdahalesine dikkat çektiği ifade edildi.
Romanya Anayasa Mahkemesi, aday Calin Georgescu'nun tüm şikayetlerini oybirliğiyle reddetmiş ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamayacağını onaylamıştı. Georgescu, Anayasa Mahkemesi'nin kararını demokrasiye vurulmuş bir darbe olarak değerlendirerek destekçilerini özgürlük ve haysiyet ideallerine bağlı kalmaya davet etmişti.
Sosoaca mektubunda, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Romanya'da demokratik normların fiilen ortadan kaldırıldığını vurgulayarak ülkenin sivil hakların kısıtlanması için bir 'deneysel alan' haline geldiğini belirtti. Sosoaca ayrıca bu durumun 'ülkede bir devrime yol açabileceğini' de sözlerine ekledi.
Sosoaca, Ekim 2024'te Anayasa Mahkemesi tarafından kaydı reddedilen ilk aday olduğunu hatırlatarak bu durumun istenmeyen adayları elemek için tehlikeli bir mekanizma yarattığını dile getirdi. Sosoaca açıklamasında, "Seçimler bir kurguya, demokrasi ise boş bir terime dönüşüyor. Eğer durum değişmezse, AB ve NATO için sonuçları tahmin edilemez olacaktır" dedi.
Sosoaca, Perşembe günü seçim için yeniden başvuruda bulunmayı planladığını ve Romanya makamlarını yasalara saygı göstermeye, tüm adayların eşit oy kullanma koşullarına sahip olmasını sağlamaya çağırmıştı. Romanya'da 24 Kasım 2024 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Georgescu, TikTok üzerinden yürüttüğü aktif kampanya sayesinde yüzde 22.94 oy alarak ilk turu önde tamamlamış, ikinci sırayı ise yüzde 19.18 ile NATO ve ABD ile daha güçlü bir ortaklıktan yana olan Elena Lasconi almıştı. Ancak sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet kurumlarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından 6 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Kurulu'nun gizliliği kaldırılan belgeleriyle desteklendiği iddia edilen ciddi usulsüzlükler nedeniyle seçim sonuçlarını iptal etmişti. Georgescu daha sonra bu kararı Temyiz Mahkemesi'ne, ardından da siyasetçinin şikayetini reddeden Romanya Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürmüştü.
Ocak 2025'te Georgescu'nun destekçileri, yetkililerin seçim sonuçlarını iptal etmesini talep eden protestolar düzenlemeye başlamıştı. Şubat ayında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerini eleştirmiş, Avrupa'nın kendisini 'tehdit' ettiğini söyleyerek Romanya'da seçim sonuçlarının iptal edilmesini ve Avrupalı politikacıların bu duruma verdikleri tepkileri örnek olarak göstermişti.
Romanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
DÜNYA
Romanya Senatörü Sosoaca: Avrupa Birliği üye ülkelerin gelişimi için bir engel haline geldi
8 Şubat, 20:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала