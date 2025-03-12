https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/romanya-senatorunden-devrim-uyarisi-ulke-demokrasi-krizinde-1094450114.html

Romanya senatöründen 'devrim' uyarısı: 'Ülke demokrasi krizinde'

Romanya senatöründen 'devrim' uyarısı: 'Ülke demokrasi krizinde'

Sputnik Türkiye

Romanyalı senatör Sosoaca, ülkesinin bir demokrasi krizinde olduğunu belirterek 'devrim' uyarısında bulundu. 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T22:59+0300

2025-03-12T22:59+0300

2025-03-12T22:59+0300

dünya

avrupa

calin georgescu

romanya

nato

anayasa mahkemesi (aym)

tiktok

avrupa birliği

abd

donald trump

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Romanya Senatosu üyesi Diana Sosoaca'nın ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı açık mektupta, Romanya Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday belirleme sürecine müdahalesine dikkat çektiği ifade edildi. Romanya Anayasa Mahkemesi, aday Calin Georgescu'nun tüm şikayetlerini oybirliğiyle reddetmiş ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamayacağını onaylamıştı. Georgescu, Anayasa Mahkemesi'nin kararını demokrasiye vurulmuş bir darbe olarak değerlendirerek destekçilerini özgürlük ve haysiyet ideallerine bağlı kalmaya davet etmişti. Sosoaca mektubunda, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Romanya'da demokratik normların fiilen ortadan kaldırıldığını vurgulayarak ülkenin sivil hakların kısıtlanması için bir 'deneysel alan' haline geldiğini belirtti. Sosoaca ayrıca bu durumun 'ülkede bir devrime yol açabileceğini' de sözlerine ekledi.Sosoaca, Ekim 2024'te Anayasa Mahkemesi tarafından kaydı reddedilen ilk aday olduğunu hatırlatarak bu durumun istenmeyen adayları elemek için tehlikeli bir mekanizma yarattığını dile getirdi. Sosoaca açıklamasında, "Seçimler bir kurguya, demokrasi ise boş bir terime dönüşüyor. Eğer durum değişmezse, AB ve NATO için sonuçları tahmin edilemez olacaktır" dedi.Sosoaca, Perşembe günü seçim için yeniden başvuruda bulunmayı planladığını ve Romanya makamlarını yasalara saygı göstermeye, tüm adayların eşit oy kullanma koşullarına sahip olmasını sağlamaya çağırmıştı. Romanya'da 24 Kasım 2024 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Georgescu, TikTok üzerinden yürüttüğü aktif kampanya sayesinde yüzde 22.94 oy alarak ilk turu önde tamamlamış, ikinci sırayı ise yüzde 19.18 ile NATO ve ABD ile daha güçlü bir ortaklıktan yana olan Elena Lasconi almıştı. Ancak sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet kurumlarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından 6 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Kurulu'nun gizliliği kaldırılan belgeleriyle desteklendiği iddia edilen ciddi usulsüzlükler nedeniyle seçim sonuçlarını iptal etmişti. Georgescu daha sonra bu kararı Temyiz Mahkemesi'ne, ardından da siyasetçinin şikayetini reddeden Romanya Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürmüştü.Ocak 2025'te Georgescu'nun destekçileri, yetkililerin seçim sonuçlarını iptal etmesini talep eden protestolar düzenlemeye başlamıştı. Şubat ayında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerini eleştirmiş, Avrupa'nın kendisini 'tehdit' ettiğini söyleyerek Romanya'da seçim sonuçlarının iptal edilmesini ve Avrupalı politikacıların bu duruma verdikleri tepkileri örnek olarak göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/romanya-senatoru-sosoaca-avrupa-birligi-uye-ulkelerin-gelisimi-icin-bir-engel-haline-geldi-1093499190.html

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avrupa, calin georgescu, romanya, nato, anayasa mahkemesi (aym), tiktok, avrupa birliği, abd, donald trump